Pourquoi opter pour une banque en ligne sans condition ?

Pour l’ouverture d’un compte, de nombreuses banques en ligne imposent des conditions de revenus minimum à leurs clients. Par ailleurs, les néo-banques et certaines banques en ligne ont décidé de donner l’accès sans cette condition.

Alors, si vous avez de faibles revenus, si vous êtes fiché par les banques de France ou alors si vous n’avez pas du tout de revenus, explorez cette perspective d’opter pour une banque en ligne sans condition. Alors, quelles sont les banques qui proposent ses services lors de votre inscription ? Découvrez cela dans cet article.

Les néobanques, une belle option pour ouvrir un compte sans conditions de revenus

Tout comme les banques en ligne telle jepargneenligne, les néobanques, parfois appelées « banques challengers », sont des entreprises fintech qui proposent des applications, des logiciels et d’autres technologies pour rationaliser les services bancaires mobiles et en ligne. Ces fintechs se spécialisent généralement dans des produits financiers particuliers, comme les comptes chèques et les comptes d’épargne.

Elles ont également tendance à être plus agiles et transparentes que leurs homologues des méga banques, même si nombre d’entre elles s’associent à ces institutions pour assurer leurs produits financiers. Généralement, de nombreuses néobanques ne demandent pas de revenu mensuel minimum pour ouvrir un compte.

Ce type de banque sans condition de revenu offre de nombreux avantages notamment :

Accessible aux interdits bancaires en France ;

Usage de nombreux outils de paiements et gestion ;

Pas besoin de revenu pour avoir un compte courant et une carte bancaire gratuite ;

Usage mobile à 100%.

En France, il existe de nombreuses néobanques à savoir :

N26,

Ecko by Crédit Agricol ( CA) est aussi une banque en ligne qui propose une ouverture de compte sans condition de revenus,

Orange Bank,

Etc.

Les banques en ligne

Les banques en ligne quant à elles, sont de plus en plus populaires, et les raisons en sont multiples. Tout d’abord, elles sont très pratiques. De plus, les banques en ligne ne supportent pas les coûts supplémentaires comme des banques traditionnelles avec succursales.

Ceci s’explique par le fait que leur fonctionnement virtuel réduit considérablement leurs coûts fixes et rend tous leurs services plus accessibles. Certaines vous permettent également de contourner les exigences en matière de revenu minimum si vous pouvez justifier d’un certain montant d’épargne.

Elles sont également très pratiques, car il est facile de créer un nouveau compte en quelques clics. Il n’est pas nécessaire de se rendre dans une agence bancaire pour remplir des documents. De plus, un service client est disponible par tchat, mail ou téléphone.

Prenons un cas simple, vous pouvez obtenir un compte bancaire si vous placez 2 500 à 5 000 euros dans un compte d’épargne (comme un livret A ou un PEL). Mais cela reste insuffisant pour les personnes les plus pauvres. Heureusement, certaines banques en ligne, proposent d’ouvrir un compte bancaire sans avoir à justifier d’un revenu minimum. Il s’agit notamment de :