Accueil » Auto Aéroport CDG : les raisons de choisir Transparc pour garer sa voiture Auto Aéroport CDG : les raisons de choisir Transparc pour garer sa voiture

Pour vos vacances de cet été, vous devez côtoyer le plus grand aéroport de France de nom Roissy-Charles de Gaulle. À cet effet, pour que vous passiez de bons moments, il va falloir que vous teniez compte de certains détails comme le stationnement de votre automobile. Vous avez donc la possibilité de vous tourner vers un parking aéroportuaire ou un parking privé comme Transparc. Ce dernier doit être prisé puisqu’il s’agit des spécialistes qui pourront en prendre soin. D’ailleurs, découvrirez les raisons qui vous poussent à garer votre voiture à Transparc.

Une réservation facile pour votre espace de stationnement

Lorsque vous choisissez ce parking près de Roissy Charles de Gaulle, vous allez rejoindre l’aéroport en 5 minutes. Par ailleurs, il est nécessaire de faire une réservation au préalable pour garantir votre espace de stationnement. Ici, vous avez la possibilité d’entamer cette procédure de trois différentes manières. Cela dit, vous pourrez réserver soit en ligne, par téléphone ou prendre par une agence de voyages. Mais, lorsque vous désirez prendre par l’intermédiaire d’une agence de voyages, rassurez-vous qu’elle est partenaire de Transparc. In fine, quelle que soit l’option choisie, vous aurez un mail de confirmation qui vous orientera sur votre itinéraire et le plan d’accès au parking.

A lire aussi : SEO : les avantages d’un référencement local

Une sécurité accrue existante

Transparc est une entreprise riche en expérience de plusieurs années. Lorsque vous jetez votre dévolu sur ce parking privé, c’est que vous voulez qu’il assure une sécurité totale à votre voiture. Votre véhicule se retrouvera stationné dans des murs de 4 mètres de hauteur, ce qui veut dire qu’il est à l’abri des cas de vol, de vandalisme, etc. Ensuite, parmi les mesures de sécurité adoptée par ce parking, il existe des agents de sécurité relevant du domaine en permanence présent sur les lieux. De plus, il y est installé un système de vidéosurveillance et télésurveillance 24 h sur 24 h dans l’optique de renforcer la sécurité. Pour finir, Transparc possède un certain nombre d’assurances qui enrobe complètement les automobiles des risques de vol, incendie, de dégradation, etc.

Profitez des tarifs séduisants

Il faut noter que les services que vous offre le Parking Transparc vous sont laissés à des prix intéressants. Ainsi, pour vous simplifier la vie, ce parking privé vous permet de choisir parmi les diverses formules d’abonnements disponibles, celle qui vous irait le mieux. Par ailleurs, vous devez savoir que lesdites formules d’abonnements ont été étudiées pour répondre à vos besoins. Ainsi, quoiqu’en soit la durée de votre absence, vous y trouverez nécessairement une formule d’abonnement qui répondra à vos exigences. Toutefois, le parking Transparc ne vous oblige pas à payer un acompte ou à faire un paiement partiel de la somme à payer. Vous pouvez donc régler votre paiement à votre retour.

A lire aussi : Villefranche : Décès d’une étudiante vétérinaire dans son lieu de travail

Bénéficiez de services supplémentaires

Au-delà de tout ce qui précède, Transparc vous propose des services supplémentaires. En d’autres termes, vous allez bénéficier du service voiturier et du service d’entretien. Le service voiturier se charge de votre transport avec votre automobile de votre lieu d’embarquement au parking lors de votre départ. De plus, dès votre arrivée, le voiturier vous retrouvera au même endroit avec votre voiture. Ainsi, grâce à ce service, vous gagnerez du temps à l’aller, mais aussi au retour. Le service d’entretien prend en charge le lavage, vidange, aspiration extérieure, réparation de la carrosserie, peinture, sur votre demande. De plus, il prend en compte le dépoussiérage des plastiques, une visite technique si votre voiture n’est pas à jour. Enfin, opter pour Transparc c’est bénéficier des services de parking de qualité à moindre coût.