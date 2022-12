Assurance logement : pourquoi vos primes vont encore augmenter ?

C’est presque comme la reconduction tacite de votre contrat, il y a fort à parier que si vous ne l’acceptez pas, vos primes vont encore augmenter l’année prochaine. Découvrez tout sur l’augmentation des primes d’assurance logement dans cet article.

Augmentation de l’assurance logement : il y a une issue

Il est obligatoire pour tous les locataires de souscrire une assurance habitation. Elle est fortement recommandée pour le propriétaire et le propriétaire non-occupant même si aucune obligation légale ne l’y contraint. Mais voilà, l’assurance habitation va en augmentant à chaque échéance et la tendance semble ne pas vouloir s’inverser.

A voir aussi : Trouver un chalet à la montagne, les prix

Il est toujours possible de trouver une assurance logement plus avantageuse et plus adaptée à votre situation. Mais avant de chercher un autre assureur, il est judicieux de prendre connaissance des raisons qui font que l’assurance logement augmente. N’y a-t-il réellement rien à faire pour empêcher cette augmentation du côté de l’assuré ?

Les assureurs ont couvert plus de sinistres

Comme vous pouvez le constater, tout le monde subit une augmentation de leurs primes d’assurance habitation presque chaque année. Effectivement, il s’agit d’une augmentation des cotisations d’assurance logement que l’on pourrait qualifier de « généralisée ». Si votre assureur a dû indemniser plus d’assurés que l’année précédente à cause de sinistres, cela va se répercuter sur vos primes.

A voir aussi : L’importance d’avoir une assurance habitation

Cette augmentation du nombre des sinistres ainsi que celle de leur coût pour l’assureur vont mécaniquement engendrer une augmentation des charges de l’assureur. Cela va se répercuter sur les cotisations de l’ensemble des clients de la compagnie en question. Là, il s’agit du sort de tout le monde.

D’un autre côté, vous pouvez être à l’origine de l’augmentation de vos propres cotisations. Si vous avez déclaré plusieurs sinistres sur l’année écoulée, votre assureur peut décider de revoir à la hausse vos primes d’assurance. C’est également le cas quand l’assureur constate une aggravation du risque à couvrir comme lors de changements de situation de l’assuré.

L’augmentation de l’assurance logement et l’inflation

Au cours de ces dernières années, l’assurance habitation n’a cessé d’augmenter, de même pour le coût de la vie, mais pas au même rythme. Force est de constater que le coût de l’assurance logement augmente plus vite que l’inflation. D’un autre côté, il faut comprendre que d’autres paramètres comme les taxes prélevées par l’Etat ont une incidence plus directe sur le coût des assurances logement.

On peut également citer les impacts que peuvent avoir le coût de la construction. Si l’indexation de vos primes d’assurance logement sur cet indice de révision est prévue par les Conditions Générales de votre contrat, votre assureur va s’en servir pour majorer vos primes.

Refuser l’augmentation de votre assurance logement

Comme vous pouvez le constater, l’augmentation des primes d’assurance logement est quasi inévitable. Par ailleurs, la hausse des primes est une manière pour l’assureur de s’assurer de pouvoir couvrir les sinistres de son assuré. Toutefois, ce dernier peut réaliser que son assurance logement est trop surdimensionnée ou que les hausses qu’il subit ne sont pas réellement justifiables.

Il est tout à fait possible de refuser la hausse des primes proposée par votre assureur. Vous pouvez tenter une renégociation. Sinon, d’après la loi Hamon, vous pouvez résilier votre contrat à sa date d’échéance et à tout moment si le contrat a plus d’un an.