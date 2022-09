Tout savoir sur le logiciel de gestion des AT/MP Simplicia

Connaître les AT/MP et des IJSS sont très importants aussi bien pour les employés que pour l’entreprise. Pour une bonne gestion des dossiers des accidents du travail et des maladies professionnelles, utiliser un logiciel fiable comme Simplicia est une solution qui séduit. Mais qu’est-ce exactement ?

La gestion de vos AT/MP avec Simplicia

Avec le logiciel Simplicia, la gestion des AT/MP et des IJSS devient plus simple et rapide.

Une analyse plus claire des AT/MP

Avec Simplicia, vous allez avoir les informations dont vous avez besoin à travers l’analyse des AT/MP. De plus, vous pouvez filtrer les ATMP en utilisant des paramètres précis selon vos besoins : nombre de jours d’arrêt de travail, le SIRET. Le logiciel va vous montrer par exemple les AT/MP sous forme de graphiques en allant simplement sur simplicia.co.

La centralisation des AT/MP

La centralisation de la gestion de vos AT/MP vous permet d’accéder aux comptes courants des employeurs et leur mise à jour. Vous aurez ainsi accès à une interface pour tous vos locaux. Ensuite, un affichage clair va vous donner les éléments clés pour calculer efficacement le taux des AT/MP de l’année en cours et des deux années précédentes. Quant aux comptes consolidés de vos AT/MP, ils seront visualisés sur une même page. De même, vous avez également à votre disposition les rentes et les PDF des comptes employeurs.

L’intégration du logiciel métier

Si vous utilisez un logiciel métier et que vous avez l’intention d’ajouter des données AT/MP, le processus pourra être fait avec Simplicia. Vous allez, ainsi, profiter d’un service exclusif et sur mesure en matière d’intégration API. La centralisation des AT/MP sur un logiciel métier permet donc de croiser les données existantes pour créer des KPI plus riches. L’objectif étant de mieux comprendre les enjeux des Ressources Humaines de votre entreprise.

Simplicia utilisé comme logiciel de gestion IJSS

Quand le montant remboursé est différent des calculs prévisionnels de salaire ou quand les remboursements n’ont pas encore été effectués, l’entreprise devra alors faire des vérifications en utilisant le BPIJ.

Analyse des BPJI

L’assurance maladie recommande aux employeurs qui font de la subrogation de vérifier leurs bordereaux de paiement pour les indemnités journalières ou BPIJ. Il faut, d’ailleurs, noter que l’enregistrement auprès du service attestation de salaire en ligne comme le site net-entreprises va vous donner accès à des informations sur les BPIJ. L’analyse de ces dernières permet de visualiser les retards de remboursement. En utilisant Simplicia, vous pouvez récupérer l’ensemble de vos BPIJ pour les analyser en fonction des critères qui vous semblent importants notamment le montant, la date, NSS. Quant à la visualisation des retards, avec Simplicia, elle se fait de manière ergonomique et instinctive.

Intégration par API des BPIJ avec Simplicia

Simplicia offre un service personnalisé pour intégrer directement vos BPIJ dans votre logiciel métier. En optant pour cette solution, vous pouvez croiser les données et créer également des KPI. Grâce à Simplicia, vous allez éviter les décalages de trésorerie tout en évitant que les indemnités journalières de la sécurité sociale ne soient pas recouvertes. Vous pourrez, de même, respecter le délai de prescription même après deux ans d’absence.