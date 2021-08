Accueil » Mode Personnaliser ses vêtements pour un look unique Mode Personnaliser ses vêtements pour un look unique

A l’heure de la mondialisation, les tendances dans la mode se standardisent et les boutiques semblent toutes proposer les mêmes vêtements. Si la mode est aujourd’hui un marché qui génère des milliards de dollars, elle est aussi un art à part entière. C’est pourquoi nombreuses sont les personnes créatives qui aiment s’amuser à customiser leurs vêtements, à les personnaliser. Il faut dire que tout le monde n’a pas les compétences d’un couturier ou pris le temps d’apprendre auprès de sa grand-mère quelques astuces. La personnalisation est donc une méthode simple pour rendre ses vêtements uniques et à votre image.

Customiser pour affirmer son style

Les pièces les plus simples à personnaliser sont les vêtements que l’on aime mettre tous les jours, les vêtements confortables et toujours tendances. Un sweat, un jean ou un tee-shirt sont des pièces idéales pour tester et réaliser des customisations.

A voir aussi : Pourquoi enlever ses chaussures à la maison ?

Personnaliser un vêtement et une tenue de manière générale, c’est faire preuve d’imagination et de créativité. En jouant avec les couleurs, les formes, les symboles et même les références esthétiques, vous faites passer un message ou partagez votre univers. Customiser sa salopette avec un motif que vous aurez collé ou cousu la rend unique et devient en plus l’une de vos créations personnelles.

Customiser ses vêtements permet aussi d’affirmer sa personnalité, de développer son univers créatif et de passer un peu de temps à une activité manuelle. Le fait de réfléchir à la meilleure façon de transformer un vêtement ou d’arranger une tenue à votre goût est un moyen de prendre du temps pour soi. C’est un temps à la fois stimulant et reposant pour l’esprit.

A lire également : Quelle est la bonne hauteur de talons ?

Quelques techniques pour personnaliser ses vêtements

Lorsque l’on décide de personnaliser un vêtement, il faut considérer plusieurs aspects. Il faut en effet penser à la composition de celui-ci. La matière du tissu, sa couleur et son épaisseur sont des éléments déterminants pour le choix de la personnalisation que vous souhaitez réaliser.

Si vous souhaitez broder un motif, veillez à choisir du fil adapté qui tiendra sur le long terme. L’emplacement et le choix des couleurs est bien sûr important afin que la création s’harmonise bien avec le vêtement. Si vous préférez réaliser une impression, il existe la méthode de la sérigraphie et de l’impression numérique. La sérigraphie est une impression se faisant grâce à des pochoirs et des peintures spéciales. L’impression, elle, demande d’utiliser également un matériel spécifique. Les impressions permettent d’avoir de beaux motifs colorés qui se remarquent tout de suite et qui changent complètement l’allure du vêtement.

Il est possible aussi de faire quelques découpages. Un vêtement trop grand ou une simple envie de remettre une pièce au goût du jour sont des raisons suffisantes pour sortir la paire de ciseaux. Le plus simple est de couper des manches sur un tee shirt ou de transformer des manches longues en manches 3/4. Cette dernière opération demande de pouvoir faire cependant un joli ourlet.

Un vieux jean peut devenir votre short préféré pour l’été. Il suffit pour cela de couper à la hauteur qu’il vous convient. Pour un look rock, quelques coups de ciseaux au niveau des genoux seront du meilleur effet. Le tissu s’effilochera mais libre à vous de le laisser tel quel pour accentuer le côté “destroy” ou d’ici encore, réaliser un ourlet. Cela se fait très rapidement avec une machine à coudre mais si vous n’en possédez pas, vous pouvez toujours faire l’ourlet à la main. Une bonne aiguille, du fil solide et de la patience seront votre matériel.

Qu’elle que soit la méthode que vous choisirez d’utiliser, il vous faut réfléchir en amont à ce que vous voulez créer. Prendre les mesures nécessaires et choisir un emplacement adapté vous évitera des déconvenues.

Un vêtement customisé à offrir

Vous avez des vêtements qui dorment dans un placard ? Personnalisez-le et offrez-le à une amie par exemple ! Une petite phrase brodée qu’elle aime, un clin d’oeil personnel ou une impression d’un motif qu’elle affectionne particulièrement, elle sera ravie de recevoir cette attention.

Vous donnez une seconde vie à un vêtement oublié et offrez par la même occasion un cadeau original et plus personnel qu’un simple objet acheté en boutique. La customisation est un moyen de revaloriser des pièces un peu passées de mode. Quelques transformations et elles redeviennent modernes, un charme authentique en plus. Ne jetez plus, transformez !