Comment réinitialiser un code oublié sur une valise et le remplacer facilement

Vous rentrez de vos vacances ou au contraire, venez de vous installer dans la chambre de l’hôtel. C’est le moment d’ouvrir vos valises pour avoir accès à vos affaires. Mais voilà, vous vous retrouvez dans une situation délicate et énervante : vous avez oublié le code de votre valise. Comment sortir de cette situation ?

Essayez de vous rappeler le code

Vous avez oublié le code de votre valise et vous vous demandez ce que vous devriez faire en premier ? La première chose à faire est de moins vous stresser. Dites-vous que de toute façon, vous allez toujours pouvoir ouvrir votre valise. Le plus frustrant dans ce type de situation est de savoir comment procéder pour ouvrir la valise sans l’endommager.

S’il s’agit de la première fois que vous utilisez la valise ou si vous ne l’avez pas utilisé depuis longtemps, il est effectivement possible d’en oublier le code. Rassurez-vous, dans un cas ou dans l’autre, vous allez toujours pouvoir réinitialiser le code de votre valise, en général. Date d’anniversaire, événement important, code par défaut…ne vous souvenez-vous vraiment de rien ?

Ouverture de la valise sans se rappeler de son code

Logiquement, il ne devrait pas être possible de réinitialiser le code d’une valise si celle-ci est fermée. Sinon, tout le monde pourrait le faire très facilement et avoir accès à son contenu. Toutefois, sur certaines valises protégées par une serrure à code TSA à trois chiffres, il existe une manipulation plus ou moins facile permettant de retrouver le code que vous avez oublié.

Les serrures et cadenas TSA – Transportation Security Administration – sont des systèmes de sécurisation à part. Ils répondent à des normes, et les valises qui en sont pourvues peuvent être ouverte par les douaniers ou les agents de sécurité des aéroports. Sinon, si vous avez opté pour une valise dotée d’une serrure de secours, vous pouvez utiliser sa clé pour l’ouvrir vous-même en cas de besoin.

Avez-vous toujours accès au manuel de votre valise. Sur celui-ci, vous pouvez voir les manipulations à faire en cas d’oubli du code selon le modèle de la valise. Faire appel au support technique de la marque de votre valise est aussi une alternative envisageable si aucune technique ne marche sur la serrure de la valise. Enfin, pour ne pas casser la serrure, déchirer la valise ou casser sa coque, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel.

Les étapes à suivre pour réinitialiser le code oublié d’une valise

Normalement, il n’est possible de réinitialiser le code d’une valise que sur une valise ouverte. Ainsi, avant de réinitialiser le code de la valise, il faut s’assurer que celle-ci soit ouverte. Ensuite, effectuez les étapes suivantes :

Repérez le bouton de reset de la serrure, se trouvant souvent près des boutons de combinaison.

Maintenez le bouton enfoncé à l’aide d’un trombone, d’un stylo ou d’un objet pointu.

Tout en enfonçant le bouton, définissez la nouvelle combinaison.

Remarques :

Si vous ne voulez pas être pris au dépourvu en cas d’oubli ou de la perte du code de votre valise, il suffit de l’avoir noté sur un pense-bête ou un autocollant, comme vous faites le code de votre carte bancaire.