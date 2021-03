Accueil » Web/High-Tech Quel est le meilleur disque dur interne SSD ? Web/High-Tech Quel est le meilleur disque dur interne SSD ?

Guide d'achat — Comment choisir un bon disque dur SSD ?

Samsung SSD 850 EVO, 1 To interne SATA III 2.5″

2. Disque SSD interne Crucial MX200 2,5 po 500 Go

3. Kingston SSD Now V300 Clé flash interne 240 Go

4. Disque SSD SATA III interne SanDisk PLUS 120 Go

Seagate ST1000LM014 2,5 » 1024 Go

Comment utiliser un disque dur SSD ?

Les marques les plus populaires

Solid State Drives : critiques et comparaison des meilleurs modèles

Mieux que son disque dur prédécesseur, un disque dur SSD est disponible aujourd’hui parmi différents modèles sur le marché. Pour en acheter un de bonne qualité et éviter d’être insatisfait de votre achat, vous devez vous concentrer sur la collecte d’informations sur ce produit avant de prendre une décision. Il s’agit principalement de la puissance du contrôleur, son capacité de stockage et compatibilité avec d’autres périphériques qui vous intéressent. Cependant, si vous manquez les quelques minutes pour lire notre guide d’achat complet et la disposition de certains articles, voici les modèles qui vous intéressent. Samsung EVO 850 a un design élégant. La capacité de stockage est élevée et la vitesse de lecture est importante. Crucial MX200 a une forme compacte, surprenante vitesse d’écriture aléatoire et est protégé contre les pertes de puissance.

A lire aussi : Les meilleurs disques durs à avoir en 2021

Tableau comparatif

A lire aussi : Les avantages d'un VPN à la maison

Samsung SSD 850 EVO, 1To – SSD interne SATA III 2.5″ – MZ-75e1t0b/EU

Ce disque SSD peut fournir 1000 Go supplémentaires à votre ordinateur pour stocker vos fichiers volumineux. Vous serez en mesure d’accéder rapidement à vos informations à une vitesse de 540 Mbps et est compatible avec les interfaces SATA avec 6 Gbps, 3 Gbit/s et 1,5 Gbit/s.

Mal

Il est dommage que ce disque dur ne contient pas tout le nécessaire pour l’installer sur l’emplacement d’un disque Winchester normal : câble SATA, support adaptateur, vis.

Trouver

Le prix de ce disque dur, bien sûr, est assez élevé, mais puisque la qualité de la production et de la performance est au rendez-vous, vous ne regretterez pas votre achat.

Disque USB SSD interne MX200 Crucial 2,5″ 500 Go SATA III CT500mx200SSD1

Le Crucial MX200 s’avère très rapide avec sa vitesse de lecture de 555 Mo par seconde. Il dispose également de son propre système de cryptage AES 256 qui ne nécessite pas de ressources de votre ordinateur.

Mal

Malheureusement, de nombreux utilisateurs ont eu une mauvaise expérience de clonage de leur ancien disque avec Acronis, en particulier avec Windows 10 : soit l’incapacité de cloner ou un simple plantage.

Trouver

Ce disque SSD de 250 Go ultra-rapide serait idéal comme lecteur système. En installant le système d’exploitation là, vous bénéficierez d’un démarrage rapide de votre ordinateur.

Kingston – SSDNow V300 – 240 GB – Internal Flash Disk

Bien qu’il soit légèrement plus lent que certains modèles, ce disque dur peut augmenter considérablement votre ordinateur. Kingston a collaboré avec LSI pour concevoir le contrôleur Sandforce, ce qui a permis de créer un matériel puissant.

Mal

Les utilisateurs ont regretté que Kingston Nands ait changé sans modifier la référence du produit. Ils ont rencontré un matériel qui ne respecte plus la vitesse de 450 Mo par seconde.

Trouver

À considérer Avec ce Kingston SSDNow V300, vous n’avez pas besoin de chercher ailleurs pour trouver quoi installer sur votre ordinateur car tout ce dont vous avez besoin est inclus dans la livraison.

Guide d’achat — Comment choisir un bon disque dur SSD ?

Les disques SSD se sont démocratisés de plus en plus ces dernières années. En remplacement des fameux disques durs HDD, SDD est une alternative plus rapide que son prédécesseur. Comment acheter un disque dur SSD avec un meilleur rapport qualité-prix ? Retrouvez dans le guide d’achat des meilleurs disques SSD, les critères à considérer comment faire un bon investissement.

Capacité du contrôleur

Avant de commencer l’achat, vous devez savoir que la capacité du contrôleur est le premier critère pour choisir un achat d’un disque dur SSD. Les performances de votre SSD dépendent essentiellement de ce point. La performance dont nous parlons ici concerne principalement le débit de lecture et d’écriture qui théoriquement 600 Mo/sec avec un contrôleur puissant. En général, plus le nombre sur le contrôleur est élevé, plus il est efficace.

Pour référence, les meilleurs contrôleurs de puissance sont les contrôleurs de type Marvell 88SS9187 ou les contrôleurs Samsung S4LN021x01. Cependant, certains ssd sont toujours équipés des anciens contrôleurs, ils restent efficaces et toujours utilisable. Il sera également nécessaire de connaître l’utilisation de ssd, pour un stockage simple, la performance standard est tout à fait approprié, si vous allez au niveau des jeux vidéo et une utilisation professionnelle, ici vous devez insister sur une forte capacité du contrôleur.

Capacité de stockage

La capacité de stockage est un problème évident lors de l’achat d’un disque dur. Contrairement aux disques durs, les SSD actuels ont une capacité encore plus faible. Ainsi, à ce jour, les disques durs SSD sur le marché représentent une capacité de 60 Go à 1 To. Vous devez mesurer vos besoins en stockage avant de choisir le SDD dont vous avez besoin. Néanmoins, un minimum de 120 Go est largement suffisant pour une utilisation au bureau.

Plus la capacité est grande, plus le prix augmentera proportionnellement. Néanmoins, en ce qui concerne les nouvelles technologies, les tendances des prix des capacités ont parfois baissé, donc notre conseil est de faire une comparaison des prix afin que nous puissions décider du prix et d’autres critères.

La question de la compatibilité

Avez-vous déjà réussi à répondre à la question de savoir où acheter un nouveau disque dur SDD ? Si c’est le cas, vérifiez la compatibilité du disque avec votre ordinateur avant de l’acheter. Pour ce faire, vous devez vérifier si votre système prend en charge le disque dur SSD sélectionné.

Généralement, les systèmes Windows XP, Vista et Windows et bien d’autres sont pris en charge par la plupart des SSD. Pour les autres systèmes, une vérification préalable est requise. Une autre vérification que vous pouvez faire est de voir si le kit de transfert existe pour partager les données du disque dur SSD vers votre ordinateur ou ordinateur portable.

Les 5 meilleurs disques durs SSD (avis et tests) de 2021

Actuellement, la tendance appartient au disque dur SSD et, comme toujours, le marché offre un très grand choix, donc nous ne savons pas plus comment nous devrions choisir les meilleurs disques SSD de 2021. Donc, pour vous aider à faire votre choix dans ce domaine, nous vous donnerons quelques directions, afin que vous puissiez savoir quel est le meilleur disque dur SSD sur le marché.

Samsung SSD 850 EVO, 1 To interne SATA III 2.5″

Avantage principal

Ce disque SSD propriétaire offre d’excellentes performances. Une fois ajouté à un ordinateur, il montre rapidement ses capacités réelles. Le taux de transfert est très perceptible dans ce modèle.

Inconvénient principal

Certains utilisateurs n’ont qu’un seul reproche contre le disque dur EVO 850. Le câble SATA/USB qui connectera ce composant de l’ordinateur à la carte mère n’est pas fourni par la société coréenne qui le produit.

Verdict : 9.8/10

Facile à installer et avec une certaine réputation, ce modèle est l’un des meilleurs effectuer des disques SSD sur le marché. Il vaut vraiment la peine d’un examen de 9,8 sur 10.

Caractéristiques principales expliquées

Grande capacité de stockage

La capacité de stockage reste le premier critère à vérifier lors de l’achat d’un disque dur. Pour le modèle EVO 850 de Samsung, l’espace disponible est d’environ 1 000 Go, soit un milliard d’octets. Avec une telle mémoire disponible, votre PC obtiendra un deuxième jeune. Les ordinateurs en bordure de saturation sont sujets à divers bogues ou retards.

Avec 1 To de stockage disponible, vous pouvez déjà stocker des centaines de films, photos et séries sur plusieurs saisons. Vous pouvez même vous souvenir des fichiers Full HD car le volume n’est plus un problème pour vous. Avoir une capacité importante serait la capacité de profiter du contenu qui vient à portée de main. Vous pouvez par exemple, conservez votre logiciel dans ce lecteur SSD.

Un taux de transmission élevé

Après la capacité de stockage, le taux de transfert est le deuxième critère à prendre en compte. Cela s’applique au confort de votre ordinateur. Pour ce modèle, le débit est estimé à 540 Mo par seconde. Ce qui représente encore une vitesse exceptionnelle. Cela signifie que les données du disque dur du module complémentaire sont immédiatement ouvertes et traitées par le processeur et la RAM.

Investir dans ce stockage SSD signifie améliorer les performances de votre ordinateur. Normalement, le lancement a lieu en quelques secondes. L’ouverture des applications sera au moins deux fois plus rapide qu’avant l’installation de ce nouveau disque dur interne. Ce détail sera particulièrement intéressant pour ceux qui jouent sur le PC. Profitez des avantages de l’avancement avec la technologie SSD.

Compatibilité accrue

Un SSD rapide et avec un grand espace de stockage ne vous sera utilisé strictement pour rien s’il n’est pas compatible avec votre ordinateur. Pour une bonne raison, certains SSD disponibles dans le commerce sont sélectifs en ce qui concerne la configuration du PC. Ce problème sera exclu si vous choisissez ce modèle signé Samsung. L’EVO 850 est compatible avec tous les systèmes d’exploitation actuellement utilisés. Il fonctionne principalement sur un ordinateur exécutant Windows 10.

Il est également compatible avec les versions 7 et 8. Ceux qui ont encore un ordinateur tournant exécutant Windows Vista devront également gérer l’installation sur leur unité centrale sans le moindre souci. La rétrocompatibilité de ce modèle remonte aux systèmes d’exploitation publiés en 2003. Nous avons toujours parlé de PC, mais assurez-vous que SSD fonctionnera parfaitement sur un ordinateur OS, c’est-à-dire un Mac.

2. Disque SSD interne Crucial MX200 2,5 po 500 Go

Le disque dur SSD Crucial MX200 CT500MX200SSD1 est sur notre comparaison SSD pour de nombreuses raisons. Déjà, dans la catégorie des disques durs SSD 500 Go, on peut dire que c’est presque le meilleur, car en plus de la conception compacte qui le rend très polyvalent, il bénéficie de l’interface SSD de la série SATA III.

En termes de vitesse de lecture, il peut atteindre 555 Mo/s, et la vitesse d’écriture aléatoire peut atteindre 100K IOPS. Donc, ce disque dur SSD peut rendre votre ordinateur très agréable à utiliser. De plus, si vous choisissez ce disque SSD, vous avez droit à un SSD doté de la technologie Dybamic Write Acceleration, ce qui rend votre PC encore plus rapide et ne planifie jamais.

D’autres choses à savoir sur lui : il a une protection thermique évolutive, une protection contre les pertes de puissance et une protection exclusive contre perte de données. Enfin, vous devez être conscient que ce disque dur SSD est le meilleur dans la catégorie de chiffrement AES 256 bits, et donc il peut protéger efficacement diverses données informatiques.

Le Crucial MX200 CT500MX200SSD1 est sans aucun doute l’un des SSD qui a reçu les commentaires les plus positifs des consommateurs. Il vous offre une protection optimale des données et une vitesse de lecture accrue.

Points positifs Vitesse de lecture élevée : Ce MX200 est capable d’atteindre une vitesse de lecture séquentielle de 550 Mo par seconde, à la fois sur des données compressibles et incompressibles.

Codage et protection : Vos données personnelles et fichiers sont efficacement protégés des voleurs et des pirates grâce au chiffrement AES 256 bits. En effet, il figure dans le classement des systèmes de cryptage les plus sûrs, et les banques et les hôpitaux les utilisent pour sécuriser leurs données.

Efficacité énergétique : Ce disque SSD offre deux fois mieux efficacité énergétique par rapport aux modèles compétitifs.

Négatifs Clonage avec Acronis : Certains utilisateurs ayant testé la licence ACRONIS n’ont pas pu cloner le disque dur avec.

3. Kingston SSD Now V300 Clé flash interne 240 Go

Si l’idée d’acheter un disque SSD de Kingston vous soustrait, vous pourriez être intéressé par le modèle Kingston SSDNOWV300.

Il s’agit d’un disque dur SSD d’une capacité de stockage de 240 Go et dispose d’une interface SATA Rev 3.0 et est rétrocompatible avec l’interface SATA Rev 2.0. En outre, ce SSD offre une vitesse de lecture de 191 Mo/s et une vitesse d’écriture de 142 Mo/s et peut même atteindre 85 000 IOPS.

Notez également que ce disque dur est fiable et donc vous pouvez compter sur votre ordinateur pour être rapide. En ce qui concerne la consommation d’énergie, il est relativement faible et La bonne nouvelle est que ce SSD est compatible avec tous les systèmes d’exploitation et ordinateurs, à condition qu’ils soient équipés de connecteurs SSD.

Le disque SSD Kingston SSDNowv300 serait très approprié pour les personnes qui veulent économiser de l’argent et qui veulent changer définitivement leur relation avec leur ordinateur. En outre, cet appareil informatique a une garantie de 3 ans, ce qui prouve, entre autres choses, la fiabilité de la marque !

Kingston est pour de nombreux clients une meilleure marque de disque dur SSD qui est actuellement sur le marché. Beaucoup d’entre eux ont apprécié le Kingston SSDNowv300, un modèle équipé d’un contrôleur SandForce LSI optimisé pour la marque.

Points positifs Conception de qualité : Pour vous offrir un disque dur plus fiable et de meilleure qualité, le contrôleur SandForce LSI a été spécialement adapté et optimisé pour Kingston. Le SSDNowV300 est également résistant aux chocs.

Son et chaleur émise : Ce modèle a la particularité d’être très calme. De plus la température n’augmente pas excessivement.

Négatifs Parfois un peu lent : Bien que généralement plus rapide qu’un disque de plateau conventionnel, il en est un peu moins lorsqu’il s’agit d’effectuer des opérations telles que l’encodage vidéo par exemple.

4. SanDisk PLUS 120 Go Disque SSD interne SATA III

Les personnes à la recherche d’un disque dur SSD bon marché seront probablement satisfaits en choisissant le modèle SanDisk PLUS SDSSDA-120G-G25. Malgré son prix très abordable, ce disque dur SSD de 120 Go a la réputation de donner à votre ordinateur une vie passionnante.

En fait, en dehors de la capacité de stockage limitée, ce SSD a une vitesse de lecture allant jusqu’à 520 Mo/s, ce qui n’est pas négligeable. En outre, il est très facile d’installer cet appareil sur notre PC et le meilleur nouvelles est qu’il est adapté à tous les ordinateurs, même ceux d’Apple, s’ils ont une connectivité SATA.

Il est également important de se rappeler que le SSD SanDisk PLUS SDSSDA-120G-G25 ne consomme vraiment pas d’énergie, et de plus, vous pouvez garder votre ordinateur à la bonne température. En outre, il convient également de noter que ce disque dur SSD serait idéal pour ceux qui veulent avoir un PC fonctionnel et agréable à utiliser.

Enfin, le prix est raisonnable en raison de sa qualité et de ses capacités, d’autant plus qu’il s’agit d’un disque dur SSD fiable.

Vous recherchez un disque SSD avec un bon équilibre entre prix et performances ? Basé sur différents commentaires du public, le SanDisk PLUS SDSSDA-120G-G25 est peut-être le modèle idéal. Il est significativement plus rapide qu’un disque dur traditionnel.

Points positifs Efficace : Ce SSD est beaucoup plus rapide qu’un disque dur conventionnel. Et malgré le haut , a une meilleure efficacité énergétique et permettra donc à votre ordinateur portable de maintenir une bonne autonomie.

Rapport qualité/prix : Vous bénéficierez de bonnes performances à un prix beaucoup moins cher que celui de la concurrence.

Négatifs bruyant : Plusieurs clients ont découvert qu’il transmet une sorte de sifflet lorsqu’il est allumé.

Seagate ST1000LM014 2,5 » 1024 Go

Le SSD Seagate ST1000LM014 est un disque dur SSD de 1 To dédié aux ordinateurs portables. En outre, vous pouvez compter sur elle, car ce disque dur a une garantie de 3 ans en plus de la célèbre technologie Adaptive Memory de Seagate.

Avec ce modèle, votre ordinateur portable peut fonctionner de la manière la plus fluide et en plus, ce disque dur SSD est compatible avec les ordinateurs portables Apple, ce qui le rend très polyvalent.

En ce qui concerne la vitesse de lecture, vous pouvez vous attendre 600Mo/s, ce qui est tout à fait perceptible. Ce qui rend également le disque dur SSD Seagate ST1000LM014 spécial est le fait qu’il s’agit d’un modèle hybride.

Plus précisément, le fait qu’il s’agit d’un disque SSD hybride le rend vraiment puissant, car il s’agit du dernier disque dur SSD. Donc, en le choisissant, vous ferez une bonne affaire et votre PC ne pourra que vous en remercier.

Malgré tout, le prix est très raisonnable et gardez à l’esprit qu’il bénéficie d’une bonne garantie en plus de ses performances très récentes et caractéristiques techniques.

Vous ne pouvez pas décider quel disque dur SSD choisir ? Pourquoi ne pas opter pour un disque dur SSD hybride comme ce Seagate ST1000LM014 ? Cette solution peut être une alternative intéressante pour vous.

Points positifs Technologie de mémoire adaptative : Cette technologie identifie les données que vous utilisez le plus souvent. En les sauvegardant dans mémoire flash NAND ultra-rapide, le temps de démarrage et de traitement sont significativement plus courts.

Excellente compatibilité : Ce modèle s’adapte à votre PC ou Mac sans avoir à installer un pilote ou un logiciel pour le faire fonctionner.

Négatifs Vitesse relative : Certains clients estiment que le ST1000LM014 ne fournit pas vraiment les performances que vous attendez d’un vrai disque dur SSD.

Samsung SSD 850 EVO, 1 To interne SATA III 2.5″

Le disque dur SSD Samsung EVO 850 MZ-75E1T0B/EU est pour nous, le meilleur disque dur SSD du moment, car il est déjà marque Samsung. Il a également un design propre et bon compact, ce qui n’est pas négligeable du tout.

Ensuite, il est compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation Windows et s’ils sont 32 bits ou 64 bits. Ce disque dur SSD est doté d’un capacité de stockage de 1 To, une interface SSD du Serial ATA III et surtout, il a une vitesse de lecture de 540 Mo/s.

Les bonnes nouvelles sont malgré le fait qu’il est particulièrement recommandé pour les systèmes d’exploitation Windows, il peut être tout à fait approprié pour les ordinateurs de bureau Apple, ce qui le rend polyvalent.

Ce disque SSD de Samsung consomme en moyenne 0.25W, ce qui est très économique et d’ailleurs la facilité d’installation est très perceptible. Ce disque dur est donc adapté à tous ceux qui veulent avoir un PC rapide à tout moment.

En termes de prix, il est assez élevé, mais puisque ce SSD a une garantie de 5 ans et est de très bonne qualité, vous pouvez considérer son prix comme un bon et beau investissement.

Vous souhaitez stocker des fichiers plus grands et plus volumineux, mais votre ordinateur portable manque d’espace. Pour résoudre ce problème, vous vous êtes posé la question « où acheter le meilleur disque dur SSD ? » Le Samsung EVO 850 MZ-75E1T0B/EU avec une capacité de 1000 Go et équipé du mode RAPID devrait être en mesure de répondre à vos exigences.

Points positifs Mode RAPID : Ce mode vous permet de profiter du meilleur disque dur en termes de vitesse. Les performances sont améliorées et les données sont traitées deux fois plus rapidement au niveau du système.

Consommation électrique : Avec le contrôleur optimisé V-NAND 3D, l’EVO 850 peut consommer moins d’énergie. Ainsi, votre ordinateur portable sera moins en demande et aura une plus grande autonomie.

Chiffrement des données : Le chiffrement AES 256 est particulièrement utile pour protéger efficacement vos données sans interrompre les performances.

Protection thermique dynamique : Cette protection thermique garantit que le disque dur fonctionne dans des conditions optimales en surveillant et en maintenant la température à un niveau idéal, voire en chutant automatiquement si nécessaire.

Négatifs Clonage : Les utilisateurs ont eu des difficultés à cloner le disque avec le qui est fourni avec le SSD.

Comment utiliser un disque dur SSD ?

Les données de sauvegarde et l’efficacité de votre ordinateur sont plus importantes dans la vie quotidienne. Le SSD a une place indéniable en termes de performance et de qualité aux yeux de tous ceux qui veulent optimiser leur travail sur un PC. Pour vous guider au mieux lors de l’utilisation de cet appareil, nous vous recommandons fortement de lire l’article suivant.

Fonctionnalités pour les compteurs

Avant d’acheter un disque dur, une étape cruciale est nécessaire, qui n’est rien d’autre que de définir la capacité de votre PC. Le choix du modèle SSD que vous allez obtenir dépendra en grande partie de la puissance de votre machine.

Si elle ne fonctionne pas assez, il y aura une chance que ce dernier ne sera pas bon fonction, entraînant une perte importante d’argent et de temps.

Mesurez vos besoins de stockage

Comme nous l’avons dit plus haut, la capacité de stockage est l’une des caractéristiques les plus distinctives du modèle. Par conséquent, vous avez besoin d’un périphérique qui dispose de suffisamment de mémoire pour stocker vos données.

Par conséquent, essayez d’ajuster combien d’espace est nécessaire pour votre travail. Pour les plus expérimentés, le Samsung EVO 850 répondra à votre demande en vous apportant un total de 1000 Go d’espace.

En savoir plus sur la vitesse de lecture

Certes, dès que le stockage est sur le point, qu’en est-il de la vitesse de lecture ? Ce dernier fonctionne directement avec le moment où votre ordinateur traite les informations. Plus cette valeur est élevée, moins votre appareil a besoin de temps pour répondre. Cela dit, nous apprécions particulièrement le Crucial MX200 CT500MX200SSD1 avec sa capacité de 555 Mo/s.

Entretien régulier de votre machine

La puissance et la vitesse sont sans aucun doute les qualités les plus recherchées pour un disque dur, mais même avec une longue durée de vie, elle apportera si des entrevues fréquentes ne sont pas pratiquées sur l’ordinateur lui-même. Si possible, essayez de garder l’intérieur propre.

Ceci est fait en nettoyant le contenu de l’unité centrale où la poussière s’est accumulée au fil des jours à l’aide d’un équipement adéquat. En effectuant ce processus régulièrement, il n’y aura pas de détérioration des composants de la machine. Cela fonctionnera plus vite.

Vérifier la compatibilité avec votre ordinateur

Suivant ces différentes instructions, il s’agit maintenant d’une question de compatibilité. Gardez à l’esprit que même les disques durs les plus efficaces ne pourront pas démarrer si le système d’exploitation de votre PC ne convient pas à cela. Ce dernier élément ne peut pas être soutenu par l’article d’où les dysfonctionnements.

Dans la grande majorité, les systèmes Windows XP, Vista et Windows et plus sont adaptés à toutes les références. Le Kingston SSDNowv300 est l’un des modèles les plus populaires pour cette compatibilité.

Mettre à jour votre logiciel antivirus

Pour que votre accessoire de stockage fonctionne correctement, il ne doit pas être affecté par un virus. Cela pourrait en effet ralentir les performances. Assurez-vous donc d’avoir un logiciel puissant.

Évitez d’utiliser la pleine capacité de stockage

Pour accélérer les lectures, il n’est pas conseillé de remplir la mémoire de votre outil sur le bord. Si vous remarquez qu’il reste très peu d’espace, supprimez quelques dossiers inutiles.

Les marques les plus populaires

Les données que doit être stocké multiplié, et le matériel et les espaces de stockage avec elle. Effectuer des sauvegardes, enregistrer des films, des dossiers, diffuser un film, lancer des applications est l’utilité même de l’ordinateur. Tout cela nécessite un disque dur puissant. Quelques noms apparaissent dans les moteurs de recherche lorsque vous les recherchez, y compris les noms ci-dessous.

La marque Crucial appartient à Micron, un fabricant de mémoire de renommée internationale. Il dispose de 35 longues années de savoir-faire et qui lui ont donné le titre de spécialiste dans le domaine. Développer des disques durs n’est pas seulement son travail. Chaque jour, la marque continue à rechercher de nouvelles idées, des technologies innovantes, pour développer constamment la passion pour l’informatique qu’elle a toujours eue.

Et les disques durs SSD, la marque dispose d’un lot impressionnant de modèles SATA internes allant de 250 Go à ceux de 1 To. Il convient de noter que la plupart font une taille de 2,5 pouces traitement et simplifier le transport.

SanDisk n’a émergé que très récemment (en 1988) par rapport aux marques qui ont été autour depuis un certain temps. Pourtant, elle a rapidement acquis une forte réputation auprès des consommateurs grâce à son portefeuille de produits riches en diversité mais aussi en qualité. Et bien que la marque ait été acquise par Western Digital en 2016, elle continue d’innover en créant le nouveau système de stockage InfiniFlash.

En plus des milliards de cartes mini-SD vendues dans le monde entier, SanDisk produit également sur le disque dur : des modèles SATA 240 Go à la configuration enfantine et est livré avec un tableau de bord qui peut atteindre un taux de transfert allant jusqu’à 530 Mo/s en moyenne.

Si Samsung se distingue aujourd’hui sur le marché pour ses smartphones et montres intelligentes, il n’a pas toujours été ainsi. La marque coréenne se spécialise dans presque tous les domaines, à savoir les appareils (réfrigérateurs, machines à laver, téléviseurs), l’exportation de produits alimentaires à un stade précoce, ainsi que l’électronique (ordinateurs).

En parlant d’ordinateurs, il est également un maître dans la production de disques durs. Vous le verrez à travers ses modèles design et performance qui ont le savoir-faire de la marque. Nous trouvons interne et externe, selon les préférences, de 250 Go à 2 To, tous très fins et élégants.

Asus n’a plus à prouver ce qu’il est capable dans l’industrie informatique et électronique. Les produits sont souvent assimilés à la qualité, au raffinement, à la performance, parlent d’eux-mêmes et montrent l’expérience acquise par la marque au cours de ses années d’existence. Entre cartes graphiques, cartes mères, ordinateurs portables, lecteurs et smartphones, les consommateurs ont un large choix. Elle est aussi la meilleure amie des joueurs en tant que sponsor d’événements comme celui-ci, pour ne mentionner que Paris Games Week.

Asus a environ 5000 références, qui concerne les disques durs du bloc-notes SSD. Vous avez de 28 à 500 Go et plus pour cent euros à environ 300 euros, selon les modèles.

Kingston, de Kingston Technology Company, Inc. a lancé le marché vers 1987, profitant d’une crise de montage de puces mémoire pour se révéler en plein air et permettre au monde de bénéficier de son expertise inhabituelle à l’époque. Kingston s’est familiarisé avec le module de mémoire unique en ligne — SIMM. Sur la base de cette invention, même une norme a été établie. Vingt ans plus tard, Kingston continua à parler d’elle en distribuant des clés USB et des casques utilisés par de nombreuses entreprises.

Kingston est considéré comme le deuxième fabricant mondial de SSD. Donc, si vous avez besoin d’un disque dur, vous êtes au bon endroit. Néanmoins, il est nécessaire de choisir entre ses modèles de 120 Go, 240 Go, qui sont tous de 2,5 » de taille, et le logo de la marque sur la façade supérieure.