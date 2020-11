Accueil » Actu 5 raisons pour lesquelles un lien spirituel profond avec quelqu’un peut se manifester Actu 5 raisons pour lesquelles un lien spirituel profond avec quelqu’un peut se manifester

Beaucoup de gens parlent d’avoir un lien spirituel fort avec quelqu’un, mais qu’est-ce que cela signifie, exactement ?

A lire également : 9 exemples de comportement de recherche d'attention chez les adultes à surveiller

La plupart d’entre nous ont connu une attraction intense pour les autres, mais quand il s’agit d’un lien spirituel profond, cette attraction semble nous frapper l’esprit, le corps et l’âme… pas seulement le corps.

A lire également : 25 Pas de Bullsh*t Signes Votre relation est déjà terminée

Il y a une familiarité instantanée, une compréhension et un besoin moteur de passer plus de temps avec l’âme lumineuse qui est entrée dans notre monde.

D’ où viennent ces liens, et à quel but servent-ils ?

« Je te connais de quelque part. »

À peu près nous avons tous vécu une relation avec une nouvelle personne qui avait l’impression de rencontrer un vieil ami.

Si ça t’est arrivé, tu sauras exactement ce que je veux dire.

Cette nouvelle personne nous est immédiatement familière : nous sommes immédiatement à l’aise en sa présence, et passer du temps avec elle nous fait sentir Heureux.

Cela pourrait être un nouvel ami, un nouvel amant, ou même un collègue incroyable dans un nouvel emploi.

Qui que ce soit, nous les connaissons à un niveau profond que nous ne saurons peut-être pas expliquer.

Nous pouvons nous retrouver en train de hocher la tête avec tout ce qu’ils disent, ressemblant à des imbéciles sycophantés malgré le fait que nous nous rapportons totalement à eux à tous les niveaux.

Terminer les phrases de l’autre n’est pas rare, pas plus que découvrir que nous avons mené des vies parallèles d’une manière ou d’une autre.

Il y a une énergie intense et bouillonnante dans nos noyaux qui doit juste être reconnue comme spéciale.

Alors pourquoi avons-nous ces sentiments ?

Qui sont ces gens magiques, et quels rôles doivent-ils jouer dans nos vies ?

Il y a beaucoup d’idées différentes quant à ce que ces liens spirituels peuvent signifier.

Jetons un coup d’oeil à quelques-uns d’entre eux, et voyons si nous pouvons déterminer lequel d’entre eux vous êtes l’expérience.

1. Vous avez peut-être rencontré une partie de votre famille d’âme.

Nous avons tous vécu l’existence au cours de nombreuses vies et, par conséquent, nous avons fait partie de différentes dynamiques familiales à maintes reprises.

Beaucoup de gens croient que nous gravitons naturellement vers les membres de la « famille de l’âme » dans chaque incarnation, donc quand vous rencontrez quelqu’un et vous sentez immédiatement comme vous l’avez connu auparavant, vous l’avez probablement fait !

Cette personne aurait pu être votre parent, frère ou sœur, tante ou oncle, grand-parent ou même enfant dans une vie antérieure.

Hey, il est possible que vous ayez passé du temps ensemble d’innombrables fois, donc ce n’est pas surprenant que vous vous retrouviez.

De la même manière que vous serez souvent en mesure de trouver un ami proche dans une foule juste parce que vous pouvez les sentir, de même que les membres d’une famille d’âme peuvent se retrouver mutuellement, même s’ils sont de côté opposé de la planète.

En fait…

2. Une dette karmique ou un équilibre peuvent être en ordre.

Vous pourriez vous rencontrer à nouveau afin d’équilibrer certaines échelles des vies précédentes.

Disons que vous rencontrez quelqu’un qui est incroyablement protecteur de vous, et qui finit soit par vous sauver la vie, soit prendre soin de vous par une maladie difficile.

Vous les avez peut-être sauvés au cours d’une vie antérieure , ou peut-être qu’ils n’ont pas réussi à vous protéger contre les dommages la dernière fois, et cette fois, ils ont l’occasion de réussir dans ce domaine.

Alternativement, vous vous êtes peut-être fait du tort l’un à l’autre la dernière fois , et maintenant vous avez la chance de faire les choses correctement.

Cela arrive souvent avec les relations parent/enfant. Vous pouvez avoir un lien spirituel intense avec votre parent, malgré le fait que vous avez une relation difficile avec eux.

Dans un cas comme celui-ci, il pourrait très bien être une situation où vous étiez parent la dernière fois, et maintenant vous avez inversé les rôles afin de vous comprendre un peu mieux les uns les autres (et vous-mêmes).

Après tout, on peut rarement comprendre le point de vue d’autrui jusqu’à ce qu’on ait vécu à leur place pendant un petit moment, non ?

Nous avons tendance à répéter les mêmes erreurs dans cette vie jusqu’à ce que nous parvenions à nous arranger et à sauter le groove pour briser le cycle.

De même, nous pouvons avoir besoin de quelques vies pour nous libérer de la répétition de cycles de comportement plus intenses.

Espérons que vous allez tous les deux arranger les choses cette fois !

Vous pouvez également aimer (article continue ci-dessous) :

Pourquoi les relations d’âme soeur ne sont pas aussi bonnes que vous pourriez vous attendre

Preuve que vous pouvez avoir plus d’une âme soeur dans votre vie

3. C’est peut-être l’une de vos âmes soeurs.

Il y a un dicton commun selon lequel les gens viennent dans nos vies pour une raison, une saison ou un vie.

Les relations d’âme soeur se produisent lorsque nous avons besoin de faire l’expérience de quelque chose de monumental pour notre propre croissance et développement personnel , et elles peuvent durer de quelques heures à plusieurs décennies.

Ces liens sont intenses et puissants, et peuvent être soit platoniques, soit romantiques.

Certaines personnes peuvent être vraiment confuses par les relations d’âme-soeur, parce que le lien peut avoir le genre d’intensité que nous avons l’habitude d’expérimenter dans les relations sexuelles, seulement sans ce zap d’attraction intime.

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes si attirés par cette personne ; pourquoi vous semblez être capable de ressentir ce qu’elle ressent, même à travers la ville (ou le pays), mais vous ne voulez pas nécessairement coucher avec elle.

Nous avons été tellement conditionnés à assimiler une forte attraction à un désir sexuel que nous avons souvent de la difficulté à traiter l’idée que nous pouvons aimer quelqu’un cher sans avoir besoin de se coucher eux.

Les relations d’âme-soeur basées sur l’amitié peuvent être plus fortes que n’importe quel lien frère, ou elles peuvent être lourdes de défis et de désaccords. Ou les deux.

Cela dépend entièrement de ce que vous devez apprendre les uns aux autres — ce que vous êtes censé déclencher l’un dans l’autre pour la croissance de votre âme.

Ces types de relations ne sont généralement pas censés être durables et harmonieuses. Au lieu de cela, ils nous secoueront de tout bourbier dans lequel nous avons été logés afin que nous puissions continuer nos voyages.

Nous pouvons nous tisser dans la vie de l’autre plusieurs fois au fil des ans, ou cela pourrait être juste un bref arrêt sur notre chemin.

Quoi qu’il en soit, assurez-vous que c’est pour une bonne raison, alors faites attention !

4. Toi et une double flamme vous êtes reconnecté.

C’ est différent d’une relation âme-soeur, en ce sens qu’il s’agit généralement d’un jumelage plus doux et plus tendre que celui ci-dessus.

Les âmes soeurs sont destiné à se défier mutuellement, tandis que les doubles flammes soutiennent, nourrissent et s’harmonisent.

Vous deux avez peut-être été partenaires d’une manière ou d’une autre plusieurs fois.

Ceci est différent de votre famille d’âme, qui est généralement composée de relations parents/frères et sœurs, et est plutôt un lien romantique qui se produit encore et encore au fil des siècles.

Il est possible que vous ayez rêvé de cette personne sous différentes formes, en vous souvenant des différentes vies que vous partagez ensemble en tant que partenaires.

Maintenant, le moment est venu pour vous deux de vous retrouver l’un l’autre, et de vous reconnecter sur un plan romantique.

Cela peut être déroutant, surtout si vous êtes déjà dans une relation avec quelqu’un d’autre (ou vice versa), ou si cette personne est un sexe auquel vous n’êtes normalement pas attiré sexuellement.

Beaucoup de recherche d’âme est nécessaire pour ce genre de lien spirituel, car ce sera sans aucun doute l’une des relations les plus intenses que vous n’aurez jamais ont.

Si tu es prêt pour ça, ça peut être incroyablement beau.

Si tu ne l’es pas, ça peut être désastreux.

Soyez honnête avec vous-même et votre partenaire potentiel, et coulez avec les choses du mieux que vous pouvez.

5. Vous avez été réunis pour vraiment vous comprendre.

Certaines âmes gravitent les unes vers les autres quand elles ont partagé des expériences similaires.

Il y a juste quelque chose dans nos signatures énergétiques qui appellent ceux qui ont le même esprit et l’esprit, allant des intérêts et des passions partagés aux traumatismes passés.

Pour les personnes qui se sont toujours senties très seules dans leurs intérêts et leurs expériences , ce type de connexion peut être incroyablement validant.

Soudain, au lieu de se sentir comme le mouton noir de la famille/communauté, il y a une autre personne qui te grogne complètement !

Vous n’avez pas besoin d’expliquer à cette personne pourquoi le beurre d’arachide et les sandwichs au cornichon vous rendent si heureux, ou pourquoi vous aimez peindre des paysages tout en regardant des documentaires sur le crime réel.

Ils ont juste « compris ».

C’ est une chose rare, merveilleuse, et peut-être l’une des premières opportunités que vous avez toutes les deux dû être compris et accepté sans condition.

Admirez-vous, chéris : vous méritez une telle beauté.

Rappelez-vous que les liens spirituels ne se limitent pas aux humains.

Il est important de se rappeler que beaucoup de ces connexions spirituelles peuvent se produire entre des êtres de différentes espèces.

Par exemple, les gens qui sont vraiment proches de leurs compagnons d’animaux ont souvent ressenti des douleurs soudaines d’intuition envers eux, simplement « sachant » que leur ami était en détresse, même à plusieurs kilomètres de là.

C’ est parce que l’esprit n’est pas limité par la forme physique.

Quand nous avons un lien spirituel fort avec un animal, c’est parce que nos âmes reconnaissent quelque chose de spécial et de sacré dans un une autre.

Quelque chose qui transcende les espèces, les corps physiques et tout autre aspect limitant de l’existence corporelle.

Tout comme un humain, cet animal peut être venu dans votre vie exactement au moment où vous en aviez besoin.

Cela aurait pu être de vous enseigner une leçon, ou parce que vous pourriez leur donner ce qu’ils avaient besoin pour la croissance de leur âme.

Cela pourrait même être une situation d’un animal de compagnie qui était décédé il y a longtemps en décidant qu’il aimerait passer plus de temps avec vous, se réincarnant ainsi afin qu’il puisse être à nouveau votre compagnon.

Alternativement, vous auriez pu être leur animal de compagnie dans une autre vie, et c’est maintenant l’occasion pour vous deux de faire l’expérience d’un renversement de rôle.

Dans tous les cas, vous avez maintenant la chance de profiter de la compagnie de l’autre encore une fois.

Célébrez-le au contenu de votre cœur, et ne faites pas attention aux gens qui peuvent se moquer du lien spirituel spécial que vous avez.

Juste parce que un être n’est pas humain ne signifie pas qu’il n’est pas capable d’amour profond et d’amitié, et votre connexion spirituelle n’est pas moins valide simplement parce qu’ils sont sous une forme différente.

C’ est incroyablement important à retenir dans notre société de plus en plus centrée sur l’humain.

est également important que personne d’autre ne puisse décider si vous avez un lien spirituel profond avec quelqu’un ou non. Il

Si vous sentez — ou même si vous savez au fond — que vous le faites, faites confiance à cela.

Votre intuition est l’un des outils les plus puissants que vous ayez. Ne laissez pas les infidèles vous éloigner de votre Vérité.