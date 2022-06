Voilà une histoire d’amour qui démarre en trombe. On a rarement vu une aussi belle alliance que celle du SUV et de la LOA en 2022 ! Jamais le leasing, à savoir la location avec option d’achat, n’a été si prisé en France. Que dire également des véhicules de type SUV, fortement appréciés pour leur confort, leur espace et très souvent, l’esthétisme qu’ils embarquent.

Il est bien évidemment possible de choisir un SUV en leasing. Ces crossovers sont d’ailleurs le choix privilégié de nombreux conducteurs en 2022. Par ailleurs, avant de vous lancer dans la location d’un SUV, il convient de déterminer quel type de SUV choisir en leasing ? Dans un premier temps, voyons ce qu’est un SUV.

C’est quoi un SUV ?

Un SUV est l’acronyme de sport utility vehicle, soit littéralement, véhicule utilitaire sportif. Cette catégorie fait partie des modèles préférés des français. Les SUV rassemblent les véhicules familiaux à cinq portes, aux volumes de coffre importants tout en laissant une place suffisante au niveau des places arrière.

La plupart du temps, le châssis embarque une carrosserie plus haute que la moyenne et offre des possibilités multiples sur la route, voire sur les chemins.

Les motorisations peuvent également être sportives et attirent pour cela, les familles modernes ou les jeunes couples qui ont besoin de beaucoup d’espace tout en conservant une voiture élégante.

Le modèle le plus convoité des familles sur ce segment est le Renault Captur en leasing.

Présents en masse sur le marché de l’automobile actuellement, cette catégorie de véhicule reste une valeur sûre pour leur futur acquéreur. Et bonne nouvelle, de nombreuses offres de leasing sont accessibles pour les différents types de motorisation : électriques, hybrides ou thermiques. C’est donc le moment d’en profiter !

Pour vous aider dans votre choix, nous vous invitons à consulter le guide des meilleurs SUV du marché en 2022.

Quels avantages pour la LOA ?

Le leasing possède de grands avantages ! Dans un premier temps, il permet de ne pas subir la décote d’un véhicule, ce qui ne peut être contré lors d’un achat traditionnel. Ensuite, il offre, sous réserve de loyers, des véhicules souvent inaccessibles sous une forme classique.

D’après les analyses réalisées sur le sujet, le leasing est principalement choisi par les conducteurs car il leur permet de posséder des véhicules de dernière génération sans subir la dévaluation programmée de celui-ci. C’est le cas des SUV, en grande pompe actuellement.

Les meilleurs SUV en leasing

Ces dernières années, le SUV a réussi à s’implanter partout et auprès de diverses catégories d’automobilistes. Les constructeurs ne s’y trompent pas, puisque rares sont ceux qui ne proposent pas ce type de véhicules dans leurs gammes.

Il existe donc plusieurs types de SUV, allant des plus classiques aux plus luxueux et prestigieux, à l’image de l’Urus, commercialisé par la firme Lamborghini. Pour des portefeuilles moins aisés et une route peut-être plus terre à terre, les constructeurs français y vont de leur création pour proposer des SUV agréables et fiables.

Voici pourquoi le Renault Captur en leasing est probablement l’un des véhicules les plus appréciés par les admirateurs du SUV, tout comme le 2008 ou 3008 de Peugeot. Chaque marque y va de sa création et met en avant ses avantages. Parmi eux, on trouve toujours le même : un espace important, une vue spacieuse et un confort à toute épreuve, où que l’on se trouve sur la route et dans la voiture.

Habitués aux berlines et aux voitures de sport, même les constructeurs allemands s’y sont mis ! Exemple avec Audi et son Q2, Volkswagen avec son T-Roc ou encore Mercedes et sa classe G !