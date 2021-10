Grayscale ajoute SOL et UNI au portefeuille du fonds Digital Large Cap Partager :







Grayscale Investments, un gestionnaire d’actifs crypto basé à New York, comprend Solana (SOL) et Uniswap (UNI) après avoir rééquilibré son panier de portefeuille Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC).

Le rééquilibrage trimestriel de GDLC se fait en vendant des composants existants du portefeuille contre de l’argent et en se procurant des actifs cryptographiques performants. Sur la base de l’ajustement, Solana et Uniswap représentent respectivement 3,24 % et 1,06 % des composants du Fonds, tandis que Grayscale continue de réduire les avoirs en Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH).

A découvrir également : 5 avantages du trading en ligne

Lors du rééquilibrage trimestriel précédent, le portefeuille de Grayscale comprenait 4,26 % de l’ADA de Cardano, ce qui en fait le troisième actif du fonds Large Cap. Cependant, le dernier ajustement fait que ADA représente 5,11% du fonds.

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) continuent de détenir la part du lion du panier crypto GDLC, à 62,19 % et 26,08 % respectivement. Chanlink (LINK), Bitcoin Cash et Litecoin représentent ensemble 2,32 % du panier GDLC, contre 2,88 % en juillet 2021.

A découvrir également : Quels sont les attraits du métier d’expert-comptable ?

Grayscale n’a pas apporté d’ajustements trimestriels à son DeFi Fund, qui est actuellement dominé par Uniswap à 45,20% et Aave (AAVE) à 14,11%.

En rapport: Morgan Stanley double son exposition au Bitcoin grâce à des actions en niveaux de gris

Les produits de Grayscale continuent d’attirer l’attention du grand public, car des géants financiers tels que Morgan Stanley ont plus que doublé leur investissement dans l’offre d’actifs unique de Grayscale, Bitcoin Trust.

Selon un rapport de Cointelegraph, Morgan Stanley a investi dans un total de 58 116 actions du Grayscale Bitcoin Trust en juillet 2021 via son Europe Opportunity Fund, indiquant une augmentation de 105% des actions depuis avril.

L’évolution de la société vers des investissements cryptographiques agressifs fait suite à une annonce récente de mars 2021 qui visait à fournir aux investisseurs une exposition au Bitcoin.