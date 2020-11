Accueil » Gastronomie Comment nettoyer une tâche de sauce tomate ? Gastronomie Comment nettoyer une tâche de sauce tomate ?

Une soirée pizza blessée, des spaghettis qui vous pulvérisent quand vous les mangez, ou une sauce bolognaise éclaboussant dans la poêle et maintenant vos vêtements sont saupoudrés de taches de sauce tomate ! Donc vous pensez probablement que vous allez bien pendant des heures à frotter et à dépenser quelques petites factures sur des détachants. Soyons honnêtes, ces pistes sont vraiment difficiles à gérer. Cependant, en connaissant quelques bonnes astuces, vous n’aurez aucun problème avec des pistes fraîches ou plus anciennes ! La parole de grand-mère, vous ne serez pas déçu 😉 vœux )

1) Est-ce que vous venez d’obtenir des taches de sauce tomate ? Agissez rapidement avec de l’eau froide !

Comme le sang, l’eau chaude est interdite sur une tache fraîche. Dans , cela n’a que l’effet d’incruster des pigments dans les fibres. Dans tous les cas, cela rend la tache plus difficile à nettoyer. En bref, vous préférez utiliser de l’eau froide et n’attendez pas qu’elle sèche. Pour ce faire, rincer abondamment à l’eau claire et passer un peu de savon de Marseille pour bien décoller. Cette technique fonctionne parfaitement sur les tissus de coton.

2) Pour décoller un morceau de cuir ou de denim

Ici, vous préférez utiliser du lait ordinaire jusqu’à ce que la tache soit encore sèche. Il est recommandé de verser un peu directement sur la zone à traiter et d’utiliser un chiffon propre pour frotter. Va faire des merveilles ! Comme quoi, le lait n’est pas bon seulement pour enlever les taches d’encre.

3) Et si les taches de sauce tomate ont séché, que faisons-nous ?

Cependant, il est vrai qu'il est plus difficile de traiter une tache qui s'est desséchée… mais pas impossible ! Prenez votre pot de cuisson et humidifiez la tache. Ensuite, appliquez généreusement du bicarbonate dessus et donnez-lui un bon quart d'heure pour agir. Enfin, vous n'aurez plus que de rincer et de voir la piste rouge-orange s'envoler.

4) Et à un moment plus ancien, quelle est la procédure à suivre ?

Imaginons que le vêtement ait été traité ou que les autres traitements de nettoyage ne fonctionnent pas. Tu n’as pas de bol, mais ne désespérez pas ! Dans ce cas, vous pouvez tremper un chiffon propre avec du vinaigre blanc ou de l’alcool à 70° et tamponner la tache. Un rinçage finira le travail. Alternativement, vous pouvez également utiliser 20 volumes de peroxyde d’hydrogène à condition que vous ayez testé sur un angle discret du tissu pour s’assurer qu’il n’endommage pas ou ne décolore pas. Faire tremper légèrement la tache, puis rincer.

