Quel est le meilleur pays pour la chirurgie esthétique ?

Une opération de chirurgie esthétique est souvent un projet de longue date. Elle est le fruit d’une mûre réflexion et la source de grandes espérances. Alors, quand vient le moment de choisir où se faire opérer, il est hors de question de se tromper. En effet, de nombreuses destinations proposent des séjours médicaux à l’étranger mais toutes ne se valent pas. Medicalys vous propose donc de vous offrir un panorama complet des destinations proposant des séjours médicaux. Les concepts proposés, le prix, les et les -, vous aurez toutes les cartes en main pour choisir le meilleur pays pour une opération de chirurgie esthétique en fonction de vos besoins. Suivez le guide !

Quels pays proposent des séjours médicaux pour une opération de chirurgie esthétique

Les séjours médicaux à l’étranger ont le vent en poupe. Et pour cause, à l’heure de la mondialisation, effectuer son opération de chirurgie esthétique à l’étranger présente de nombreux avantages. Toutefois, toutes les destinations proposant des séjours médicaux pour effectuer une opération de chirurgie esthétique ne sont pas synonymes de bons plans. Nous vous proposons donc de découvrir en détail les offres de 4 destinations particulièrement plébiscitées pour la chirurgie esthétique. Tunisie, Thaïlande, Turquie ou encore Espagne, grâce à notre petit guide du meilleur pays pour une opération de chirurgie esthétique, vous pourrez faire votre choix en toute sérénité.

Une opération de chirurgie esthétique en Tunisie

Au cours de la dernière décennie, la Tunisie s’est imposée comme une destination de référence pour une opération de chirurgie esthétique et ce n’est pas par hasard. Elle dispose en effet d’une excellente réputation et d’une belle offre d’opérations de chirurgie esthétique. Ainsi, que vous désiriez effectuer une chirurgie du visage en Tunisie, une chirurgie du corps en Tunisie, une chirurgie intime en Tunisie ou encore, une chirurgie bariatrique, vous trouverez votre bonheur en Tunisie. Le meilleur chirurgien esthétique Tunisie est également reconnu au-delà des frontières méditerranéennes pour leur savoir-faire indéniable et leurs compétences en matière de chirurgie plastique. En outre, en véritable spécialiste de l’organisation de séjours médicaux, la Tunisie dispose d’infrastructures (cliniques haut de gamme, hôtels, etc.) et d’équipements (bloc opératoire high-tech, laser dernière génération, etc.) répondant aux standards européens les plus élevés. Grâce à tous ces facteurs réunis, elle propose des expériences d’opérations de chirurgie esthétique en Tunisie de grand qualité à la hauteur des attentes des patients les plus exigeants.

Le prix d’une opération de chirurgie esthétique en Tunisie

La Tunisie offre des opérations de chirurgie esthétique dont la qualité n’a rien à envier aux interventions pratiquées en France, néanmoins, côté prix, c’est un autre son de cloche pour le patient. En effet, les prix d’opérations de chirurgie esthétique en Tunisie sont, à minima, 50% inférieurs à ceux pratiqués en France. A titre d’exemple, il faut ainsi compter, 1690 € pour une rhinoplastie, 1590 € pour une liposuccion (une zone) ou encore, 2150 € pour une augmentation mammaire avec prothèses rondes. Ces prix pas chers de chirurgie esthétique en Tunisie sont tous inclus (interventions, séjour à l’hôtel, etc.) et permettent donc à un plus large spectre de patients de bénéficier de l’intervention de chirurgie plastique de leurs rêves !

Les d’une opération de chirurgie esthétique en Tunisie

Parmi les principaux avantages de la Tunisie pour une opération de chirurgie esthétique, outre l’excellence des chirurgiens esthétique tunisiens, on compte également des atouts trop souvent négligés par les candidats à la chirurgie esthétique : la localisation et la langue parlée. En effet, la Tunisie est située à seulement deux heures d’avion de l’Europe occidentale, ce qui est un véritable atout dans le cadre d’un séjour médical. Et pour cause, le voyage, à l’aller comme au retour, n’est pas source de stress pour les patients. Il n’est pas fatigant, n’implique pas de longs vols et donc permet aux patients de vivre une meilleure expérience. Du côté de la langue parlée, la Tunisie est également une destination de premier plan pour les patients francophones car ces derniers n’ont pas à subir de barrière de la langue avec tout ce que cela comporte comme contraintes !

Les – d’une opération de chirurgie esthétique en Tunisie

Nous avons beau chercher, nous ne trouvons pas de moins à réaliser une opération de chirurgie esthétique en Tunisie. Pas chère, de qualité et agréable pour le patient, une opération de chirurgie esthétique en Tunisie est un vrai bon plan !

Une opération de chirurgie esthétique en Thaïlande

La Thaïlande est une destination lointaine dont la réputation en matière de chirurgie esthétique n’est plus à faire. Que ce soit les locaux ou des patients venus de l’étranger, elle séduit chaque année de nombreux candidats à la chirurgie esthétique. Comme la Tunisie, elle dispose d’ailleurs d’une belle offre d’opérations de chirurgie esthétique et permet à ces derniers de vivre une expérience agréable du fait de sa dimension très touristique (peut-être un peu trop ?).

Le prix d’une opération de chirurgie esthétique en Thaïlande

Le prix d’une opération de chirurgie en Thaïlande est très compétitif par rapport aux pays européens tels que la France, l’Allemagne ou encore, le Royaume-Unis. Il faut ainsi compter 2200 € pour une rhinoplastie, 1300 € pour une liposuccion (une zone), ou encore, 1500 € pour une augmentation mammaire. Ces prix sont ainsi parfaitement adaptés aux candidats à la chirurgie esthétique disposant d’un tout petit budget mais il est important de préciser qu’ils ne sont que très rarement tout inclus. Il est donc essentiel de vous assurer de ce qu’ils comprennent avant de vous lancer !

Les d’une opération de chirurgie esthétique en Thaïlande

Les chirurgiens esthétiques thaïlandais disposent d’une bonne réputation et d’un véritable savoir-faire en ce qui concerne les interventions dites “ethnique”. En outre, les prix bas pratiqués en Thaïlande sont un argument majeur pour tous les candidats à la chirurgie esthétique, tout comme le côté “exotique”.

Les – d’une opération de chirurgie esthétique en Thaïlande

Avec en moyenne 12 heures de vol pour rejoindre Bangkok, le point faible de la Thaïlande est bien évidemment sa localisation. Cette destination très lointaine peut se révéler très fatigante pour quelqu’un ayant subi une chirurgie esthétique. La barrière de la langue et les prix pas toujours très transparents font également partie des points faibles de cette destination.

Une opération de chirurgie esthétique en Turquie

La Turquie s’est imposée ces dernières années comme une concurrente redoutable en matière d’offres d’opérations de chirurgie esthétique. En effet, elle dispose de chirurgiens esthétiques qualifiés et propose un large panel d’opérations de chirurgie esthétique permettant de répondre aux envies de tous les patients ou presque.

Le prix d’une opération de chirurgie esthétique en Turquie

Les prix d’une opération de chirurgie en Turquie sont très alléchants comparés aux prix pratiqués en Europe, par exemple en France. Il faut ainsi compter environ 2000 € pour une rhinoplastie, 3000 € pour une augmentation mammaire ou encore, 2300 € pour une liposuccion. Ils permettent donc aux candidats à la chirurgie esthétique disposant de revenus moyens de s’offrir l’opération de chirurgie esthétique tant attendue.

Les d’une opération de chirurgie esthétique en Turquie

Comme la Tunisie, la Turquie est une destination dont la localisation est idéale, à deux pas de l’Europe. Elle dispose également d’une bonne réputation et d’un vivier de chirurgiens esthétiques compétents.

Les – d’une opération de chirurgie esthétique en Turquie

Pour des patients francophones, la Turquie est moins intéressante que la Tunisie car ces derniers auront à subir la barrière de la langue. Le point faible de la Turquie se situe également sur son offre, relativement limitée en ce qui concerne la chirurgie intime. Enfin, la Turquie, bien qu’en pleine ascension sur ce secteur, dispose d’une expérience moins significative que la Tunisie. Cela peut donc engendrer des petits couacs qui sont moins fréquents en Tunisie.

Une opération de chirurgie esthétique en Espagne

L’Espagne s’est, au fil des années, positionnée sur le segment de la chirurgie esthétique. Après la procréation médicalement assistée, dont elle a fait sa spécialité comme la Belgique, elle propose dorénavant une belle offre d’opérations de chirurgie esthétique pour le plus grand bonheur de ses voisins européens, à l’instar des Français.

Le prix d’une opération de chirurgie esthétique en Espagne

Le prix d’une opération de chirurgie en Espagne est bien positionné par rapport à des pays tels que la France mais un peu moins comparé à des pays comme la Tunisie ou la Thaïlande. Il faut ainsi compter plus de 2000 € pour une rhinoplastie ou une liposuccion et environ 3000 € pour une augmentation mammaire. Ces prix plus élevés que dans certaines destinations restent néanmoins compétitifs et permettent à un plus large spectre de patients de bénéficier de l’intervention de chirurgie esthétique de leurs rêves.

Les d’une opération de chirurgie esthétique en Espagne

L’avantage majeur d’une opération de chirurgie esthétique en Espagne est bien sûr la dimension rassurante d’être opéré en Europe. En effet, en termes de sérénité d’esprit c’est un vrai plus même si, dans les faits, cela n’apporte pas plus de sécurité que, par exemple, une opération de chirurgie esthétique en Tunisie. Par ailleurs, sur le plan pratique, la localisation géographique de l’Espagne est un vrai plus car cela signifie pour le patient un temps de transport limité et des contraintes administratives moindres.

Les – d’une opération de chirurgie esthétique en Espagne

Les chirurgiens esthétiques en Espagne ne disposent pas d’une réputation particulièrement positive, contrairement aux chirurgiens esthétiques en Tunisie. Les prix pratiqués en Espagne sont également beaucoup plus élevés que pour d’autres destinations qui proposent un niveau de qualité et d’expérience d’opération de chirurgie esthétique pourtant plus élevé. Il paraît donc dommage de payer plus cher pour moins bien….

Quel est le meilleur pays pour une opération de chirurgie esthétique : le verdict

Une fois étudié le panel des candidats au titre de meilleur pays pour la chirurgie esthétique, le constat est sans appel : c’est la Tunisie qui remporte la course. En effet, une opération de chirurgie esthétique Tunisie présente beaucoup plus d’atouts que les autres destinations : rapport qualité/prix, expérience haut de gamme ou encore, localisation, ses avantages sont indéniables !