Accueil » Web/High-Tech Qu’est-ce qu’un disque dur d’ordinateur ? Web/High-Tech Qu’est-ce qu’un disque dur d’ordinateur ?

Définition du disque dur

Un disque dur stocke toutes vos données et est l’endroit où tous vos fichiers et dossiers se trouvent physiquement. Un disque dur typique n’est que légèrement plus grand que votre main, mais peut contenir plus de 100 Go de données. Les données sont stockées sur une pile de disques qui sont montés à l’intérieur d’un encasement solide. Ces disques tournent très rapidement (généralement à 5400 ou 7200 tr/min) de sorte que les données peuvent être consultées immédiatement depuis n’importe où sur le disque. Les données sont stockées sur le disque dur magnétiquement, de sorte qu’elles restent sur le disque même après l’arrêt de l’alimentation.

Le terme « disque dur » est en fait abrégé pour « disque dur ». Le terme « disque dur » fait référence aux disques réels à l’intérieur du disque. Cependant, ces trois termes se réfèrent généralement à la même chose : l’endroit où vos données sont stockées.

Lire également : À quoi servent les armoires d’animalerie A-Box de Noroit Labo ?

Un disque dur (HDD), un disque dur, un disque dur ou un disque fixe est un périphérique de stockage de données électromécanique qui utilise un stockage magnétique pour stocker et récupérer des informations numériques à l’aide d’un ou de plusieurs disques rigides à rotation rapide (plateaux) revêtus d’un matériau magnétique. Les plateaux sont jumelés à des têtes magnétiques, généralement disposées sur un bras d’actionneur mobile, qui lisent et écrivent les données sur les surfaces du plateau. Les données sont accessibles de manière aléatoire, ce qui signifie que des blocs individuels de données peuvent être stockés ou récupérés dans n’importe quel ordre et pas seulement séquentiellement. Les disques durs sont un type de stockage non volatile, conservant les données stockées même lorsqu’elles sont hors tension.

A lire également : Les avantages d'un VPN à la maison

Histoire du disque dur

Le premier disque dur IBM de production, le 350 disques de stockage, est livré en 1957 en tant que composant du système RAMAC IBM 305. Il était approximativement de la taille de deux réfrigérateurs de taille moyenne et stockait cinq millions de caractères six bits (3,75 mégaoctets) sur une pile de 50 disques.

En 1962, l’IBM 350 a été remplacée par l’unité de stockage sur disque IBM 1301, composée de 50 plateaux d’environ 1/8 de pouce d’épaisseur et de 24 pouces de diamètre. Alors que l’IBM 350 n’utilisait que deux têtes de lecture/écriture, la 1301 utilisait un tableau de têtes, une par plateau, se déplaçant comme une seule unité. Les opérations de lecture/écriture en mode cylindre ont été prises en charge, et les têtes ont survolé environ 250 micro-pouces (environ 6 µm) au-dessus de la surface du plateau. Le mouvement de la matrice de tête dépendait d’un système d’adder binaire d’actionneurs hydrauliques qui assurait un positionnement reproductible. L’armoire 1301 était de la taille de trois réfrigérateurs domestiques placés côte à côte, stockant l’équivalent d’environ 21 millions d’octets de huit bits. Le temps d’accès était d’environ un quart de seconde.

Technologie

Un disque dur moderne enregistre les données en aimantant un film mince de matériau ferromagnétique des deux côtés d’un disque. Les changements séquentiels dans la direction de l’aimantation représentent des bits de données binaires. Les données sont lues à partir du disque en détectant les transitions dans l’aimantation. Les données utilisateur sont encodées à l’aide d’un schéma d’encodage, tel que l’encodage limité de longueur d’exécution, qui détermine la façon dont les données sont représentées par les transitions magnétiques.

Une conception de disque dur typique consiste en une broche qui contient des disques circulaires plats, appelés plateaux, qui contiennent les données enregistrées. Les plateaux sont fabriqués à partir d’un matériau non magnétique, généralement en alliage d’aluminium, en verre ou en céramique. Ils sont revêtus d’une couche peu profonde de matériau magnétique généralement de 10—20 nm de profondeur, avec une couche extérieure de carbone pour la protection. À titre de référence, une feuille de papier standard a une épaisseur de 0,07—0,18 mm (70 000—180 000 nm).

Capacité du disque dur

La quantité de stockage sur un disque dur est mesurée en gigaoctets et téraoctets. La capacité du disque dur est mesurée par la quantité de données dont les utilisateurs ont besoin pour stocker, ce qui est souvent beaucoup plus élevé que les applications spatiales. Par exemple, une seule vidéo peut prendre quatre gigaoctets d’espace.

En 1957, le coût d’un mégaoctet de stockage sur le premier disque dur serait l’équivalent de 200 000$ US en dollars d’aujourd’hui. Cependant, en 2017, un mégaoctet de le stockage sur disque dur coûte moins de 1/3000ème de cent ! Voir disque dur, octet, SSD et espace/temps.

Disque dur

Un disque dur est le support de stockage informatique principal, qui est fait d’un ou de plusieurs plateaux en aluminium ou en verre, revêtus d’un matériau ferromagnétique. Bien que les termes « disque dur » et « disque dur » soient utilisés de manière synonyme ; techniquement, le disque tourne à l’intérieur du lecteur.

Tous les ordinateurs disposaient d’un disque dur interne pour le stockage ; cependant, aujourd’hui, le stockage peut être SSD (Solid State). Les disques durs externes peuvent être branchés sur un port USB ou eSATA pour plus de stockage.

1 Stockage contre mémoire

Les disques durs ne sont pas la mémoire principale de l’ordinateur. Les disques stockent les programmes et les données jusqu’à ce qu’ils soient délibérément supprimés par l’utilisateur, mais la mémoire (RAM) est un espace de travail temporaire. Pour savoir comment cet espace de travail est utilisé pour traiter les données, reportez-vous à la section mémoire. Pour obtenir un résumé des types de mémoire et de stockage, reportez-vous à la section Storage vs. memory.

2 Capacité et Vitesse

La capacité est mesurée en octets, et les disques les plus volumineux contiennent jusqu’à 10 téraoctets. La vitesse est mesurée par le taux de transfert en mégaoctets par seconde ainsi que par la latence : combien de temps il faut pour commencer le transfert des données, généralement de 3 à 15 millisecondes (ms). En comparaison, les CD/DVD prennent 80 à 120 ms.

Octet

Un octet (Binary Table) est l’unité commune de stockage de l’ordinateur d’un ordinateur de bureau à un mainframe. Il est composé de huit chiffres binaires (bits). Un neuvième bit peut être utilisé dans les circuits de mémoire (RAM) comme bit de parité pour la vérification des erreurs.

Un octet contient un caractère alphabétique tel que la lettre A, un signe dollar ou une décimale. Pour les données numériques, un octet contient un chiffre décimal (0-9), deux chiffres « compactés décimaux » (00-99), ou un nombre binaire de 0 à 255.

De la morsure à l’octet

IBM a inventé le terme au milieu des années 1950 pour désigner le plus petit groupe de bits adressables dans un ordinateur, qui n’était pas huit à l’origine. La première orthographe du mot était « morsure », mais ils ont été ajoutés pour éviter les fautes d’orthographe entre « bit » et « morsure ». Il y a huit chiffres binaires (bits) dans un octet, mais il peut aussi y avoir neuf bits par octet dans les cellules RAM qui incluent la correction d’erreur.

Spécifications d’octets

Les lecteurs et la mémoire (RAM) sont évalués en octets. Par exemple, un lecteur de 512 gigaoctets (512 Go) stocke en permanence 512 milliards de caractères d’instructions de programme et de données, tandis que huit gigaoctets (8 Go) de RAM en contiennent temporairement huit milliards. Les premiers disques durs dans les premiers ordinateurs personnels détenaient 5Mo, et la RAM était 64K.

SSD

Un SSD (Solid State Drive) est un périphérique de stockage non volatile entièrement électronique qui est une alternative aux disques durs et qui les remplace de plus en plus. Employés dans une multitude de produits, y compris les appareils mobiles, les iPod, les caméras, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, les disques SSD sont plus rapides que les disques durs car il n’y a aucune latence (aucune tête de lecture/écriture à déplacer). Ils sont également plus robustes et fiables et offrent une meilleure protection dans les environnements hostiles. De plus, les SSD consomment moins de puissance et ne sont pas affectés par les aimants.

Dans le temps, il n’y aura que du stockage à l’état solide, et les plateaux de disques tournants seront aussi obsolètes que la carte perforée.

La plupart des mémoires flash

Les SSD sont faits de puces mémoire flash 99% du temps. Cependant, pour une vitesse de stockage absolue la plus rapide possible, il existe des disques durs SSD qui utilisent des puces RAM volatiles sauvegardées par un stockage non volatil en cas de panne de courant.

Quelle est la différence entre SSD et disque dur

Dans sa forme la plus simple, un SSD est un stockage flash et n’a pas de pièces mobiles. Par conséquent, ils sont plus petits et prennent moins de place dans un boîtier de PC, dans certains cas même monté directement sur la carte mère. Le stockage SSD est beaucoup plus rapide que son équivalent disque dur.

Le stockage HDD est composé de bandes magnétiques et dispose de pièces mécaniques à l’intérieur. Ils sont plus grands que les SSD et beaucoup plus lents à lire et à écrire. Dans son forme la plus simple, un SSD est un stockage flash et n’a pas de pièces mobiles.

Source La capacité des disques durs et SSD

Les principales caractéristiques d’un disque dur sont sa capacité et ses performances. La capacité est spécifiée dans des préfixes unitaires correspondant à des puissances de 1000 : un lecteur de 1 téraoctet (To) a une capacité de 1 000 gigaoctets (Go ; où 1 gigaoctet = 1 milliard d’octets).

Disque dur pleine grandeur

Les préfixes courants sont les suivants : Kilo-octet (Ko) = 1 024 octets. Mégaoctet (Mo) = 1 024 kilo-octets ou 1 048 576 octets. Gigaoctet (Go) = 1 024 mégaoctets ou 1 073 741 824 octets.

Essuie-glace pour disque dur

Securis essuie les disques durs des travaux qui correspondent au recyclage. Tous les disques durs étiquetés ou appartenant à des travaux de déchiquetage sur site/hors site ou aux tests de machine d’essuyage échoués sont déchiquetés et détruits, et non effacés. Pour planifier dès aujourd’hui votre projet de destruction de données et/ou de recyclage électronique, contactez Securis.

Remerciements spéciaux à Samir Frangieh, Directeur de Securis des ventes de technologie dans les ventes-Marketing/Traitement pour la recherche et la rédaction de cet article.