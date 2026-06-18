E habillement en 2026 : nouveautés, interruptions et calendrier de maintenance

La plateforme e-Habillement poursuit sa montée en charge en 2026, avec un périmètre élargi et des fenêtres de maintenance qui compliquent la gestion des dotations. Nous faisons le point sur les évolutions techniques, les interruptions programmées et ce que cela change concrètement pour les unités.

Gouvernance des données et durcissement des accès sur e-Habillement

Le volet que les articles grand public ignorent systématiquement, c’est la refonte de la couche d’authentification. Depuis la fin 2024, le ministère des Armées impose une authentification renforcée par certificat ou double facteur sur l’ensemble des portails ministériels, e-Habillement compris.

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Concrètement, le cloisonnement par rôle s’est durci. Un magasinier de groupement de soutien n’accède plus aux mêmes écrans qu’un gestionnaire de corps. La journalisation des opérations (qui commande quoi, à quelle date, pour quel ayant droit) est désormais conservée et traçable, dans une logique de conformité qui dépasse la simple protection RGPD.

Cette traçabilité a un effet de bord direct : les délégations d’accès temporaires sont plus longues à obtenir. Un officier habillement muté doit attendre la validation de sa nouvelle chaîne hiérarchique avant de retrouver ses droits sur la plateforme. En période de mutations estivales, cela crée des trous de plusieurs semaines dans la capacité de commande de certaines unités.

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Interopérabilité e-Habillement et SIM@T : ce qui change pour la chaîne logistique

Le Commissariat des armées travaille à faire dialoguer e-Habillement avec les autres briques de la chaîne logistique numérisée, notamment SIM@T (gestion des matériels terrestres) et les modules financiers de type Chorus. L’objectif est de relier la dotation individuelle au suivi de disponibilité technique d’une unité.

Nous observons que cette interopérabilité reste partielle. Les flux de données entre e-Habillement et SIM@T ne sont pas encore bidirectionnels. Un équipement spécifique commandé via e-Habillement (gilet pare-éclats, système d’hydratation intégré) n’apparaît pas automatiquement dans le référentiel matériel de l’unité côté SIM@T.

L’enjeu pour 2026 porte sur la synchronisation des référentiels d’articles entre systèmes. Un même effet peut porter deux identifiants différents selon qu’on le cherche dans e-Habillement ou dans l’outil de gestion des stocks du groupement de soutien. Cette incohérence ralentit les inventaires et complique les opérations de récolement.

Interruption e-Habillement été 2025 : retour d’expérience et calendrier prévisionnel

L’interruption du service e-Habillement du 27 juin au 7 juillet 2025 a constitué un test grandeur nature pour les unités. Pendant cette fenêtre, aucune commande individuelle ni validation de panier n’était possible.

Les retours des gestionnaires convergent sur un point : les unités qui n’avaient pas anticipé leurs commandes avant la coupure se sont retrouvées sans recours pendant plus d’une semaine, en pleine période de préparation des projections estivales.

Pour 2026, le Commissariat des armées maintient le principe de fenêtres de maintenance longues, généralement calées sur des périodes de moindre activité administrative. Nous recommandons de surveiller les créneaux suivants :

Fin juin – début juillet, historiquement utilisé pour les montées de version majeures et les migrations de base de données.

Dernière semaine de décembre, souvent retenue pour les opérations de bascule comptable et de remise à zéro des compteurs de dotation annuelle.

Un créneau ponctuel au printemps, lié aux mises à jour de sécurité imposées par l’ANSSI sur les systèmes d’information du ministère.

Ces interruptions ne sont pas toujours annoncées avec un préavis suffisant. Le délai constaté oscille entre deux et trois semaines avant la coupure, ce qui laisse peu de marge aux unités déployées en opération extérieure.

Déploiement e-Habillement armée de Terre, DGA et services interarmées

Le périmètre fonctionnel d’e-Habillement s’est étendu à l’armée de Terre, à la DGA et aux services interarmées. Cette extension modifie la volumétrie de commandes traitées par la plateforme et introduit des spécificités de catalogue que le système n’avait pas à gérer auparavant.

La DGA, par exemple, dispose d’effets techniques (tenues de laboratoire, équipements de protection pour essais pyrotechniques) qui ne figuraient pas dans le catalogue initial conçu pour la Marine et l’armée de l’Air. L’intégration de ces références a nécessité la création de nouvelles catégories d’articles, avec des règles de dotation distinctes de celles appliquées aux forces opérationnelles.

Pour les services interarmées (Service de santé des armées, Service du commissariat, etc.), la difficulté porte sur la coexistence de droits à dotation différents selon le statut : militaire d’active, réserviste opérationnel, personnel civil de la défense. Le moteur de règles d’e-Habillement doit croiser le statut, l’affectation et la nature de l’activité pour déterminer les effets commandables.

Collecte et réemploi des effets militaires via e-Habillement

Le Commissariat des armées a publié une directive encadrant la collecte, le réemploi et le recyclage d’effets militaires. Le lien avec e-Habillement est direct : la plateforme intègre désormais un module de signalement des effets restituables.

Un militaire qui restitue un treillis ou une paire de chaussures de combat en bon état peut le déclarer via e-Habillement. L’effet entre alors dans un circuit de reconditionnement avant redistribution. Ce mécanisme vise à réduire les volumes de déchets textiles générés par le renouvellement des dotations.

Les effets restitués font l’objet d’un contrôle qualité avant réintégration au stock : état des coutures, intégrité des systèmes de fermeture, absence de contamination.

Les articles non réemployables sont orientés vers des filières de recyclage textile, dans le cadre des obligations environnementales du ministère.

Le suivi de ces flux passe par e-Habillement, ce qui permet de tracer le cycle de vie complet d’un effet, de la première dotation à la fin de vie.

Ce dispositif reste à ses débuts. Les taux de restitution effectifs dépendent largement de la sensibilisation des unités et de la facilité d’accès aux points de collecte, qui ne sont pas encore déployés de manière homogène sur le territoire.

La trajectoire d’e-Habillement en 2026 confirme que la plateforme dépasse le simple outil de commande en ligne. Elle devient le pivot de la gestion du cycle de vie des équipements individuels, de la dotation initiale jusqu’à la restitution. Les gestionnaires d’unité ont tout intérêt à anticiper les fenêtres de maintenance et à maîtriser les nouvelles règles d’accès pour éviter les ruptures de capacité au pire moment.