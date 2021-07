Accueil » Famille Rentrée scolaire : quel instrument de musique choisir pour débuter ? Famille Rentrée scolaire : quel instrument de musique choisir pour débuter ?

Soleil, cocotiers, sable chaud, ciel bleu et crayons dans les valises … l’été est là et les vacances aussi. Si les cahiers de vacances pour enfant, mais aussi pour adulte connaissent un succès grandissant, les fournitures scolaires s’invitent aussi en vacances. Comme tous les ans, la rentrée se prépare pendant l’été et aidé de la traditionnelle liste, chacun choisit les fournitures qui l’accompagneront pendant l’année scolaire. Et si les Pokémons, Harry Potter, Disney ou encore l’intrépide et mortelle Adèle comptent parmi les incontournables, l’heure est aussi venue de noter dans leur agenda les activités extrascolaires.

Danse, tennis, natation, théâtre, skate, équitation … et pourquoi pas la musique ? Au moment de choisir son activité, votre enfant souhaite se mettre à la musique. Instruments à cordes, à vent ou encore percussions, le panel d’instruments de musique est important. Gros plan sur les astuces pour vous aider à trouver le bon instrument pour débuter.

Choisir un instrument de musique pour débuter : le budget

Après son envie de bien sûr de se mettre à la musique, le premier des critères est le budget. Du simple harmonica à quelques euros au piano à queue à plus de 30 000 euros, la gamme de prix des instruments de musique est large. L’idée consiste alors à vous fixer un budget à ne pas dépasser en y incluant bien entendu les cours pour apprendre à en jouer, les partitions et les éventuels accessoires. Indispensables ou pas, il faut souvent de nombreux accessoires pour devenir un fin mélomane. Un ampli et un câble s’avèrent quand même plus pratiques pour jouer de la guitare électrique par exemple. Dans tous les cas, l’idée est d’investir dans un instrument de musique de qualité pour réussir ses débuts dans la musique.

Choisir un instrument de musique pour débuter : l’apprentissage

Au-delà de l’envie et du budget, la facilité à apprendre d’un instrument est aussi d’une aide précieuse au moment de se lancer. En règle générale, la guitare et le piano sont les plus accessibles pour acquérir les bases en matière de musique. En plus, en solo ou en groupe, ces instruments s’adaptent le plus facilement à tous les styles musicaux. Et surtout, ces instruments permettent de pousser la chansonnette en même temps. Une fois l’un de ces instruments maîtrisé, il est alors plus facile de s’orienter vers d’autres comme la harpe, l’accordéon, la trompette, le violon ou encore la batterie par exemple. Bien entendu, si une alchimie particulière se crée entre un instrument et l’enfant, mieux vaut ne pas aller à l’encontre, car l’idée est de prendre du plaisir en jouant. Au final, l’instrument le plus facile est finalement celui choisi par l’enfant.

Choisir un instrument de musique pour débuter : la place

Qu’il soit envisagé ou non des cours à domicile, l’espace est un autre critère à prendre en compte. Pour produire une musique sublime, rester motivé, il faut un espace dédié et suffisant pour jouer, et ce, quel que soit l’instrument. Pour autant, il convient de s’assurer également que l’espace en question soit insonorisé afin que « la musique produise un genre de plaisir dont la nature humaine ne puisse se passer » (Confucius).

Si le choix de l’instrument pour démarrer la musique à la rentrée demande quelques instants de réflexion, se lancer n’en demande pas. Apprendre à jouer d’un instrument de musique présente bien des bienfaits. Mémoire, lecture, compréhension, coordination, travail en équipe, persévérance, patience, concentration, écoute, sentiment d’accomplissement, confiance en soi, gestion du stress et du temps … même l’acquisition des mathématiques est stimulée ! À vous de jouer …