Accueil » Actu COVID 19 : Peut-on s’occuper de son cheval s’il se trouve en dehors de la zone de 10km ? Actu COVID 19 : Peut-on s’occuper de son cheval s’il se trouve en dehors de la zone de 10km ?

Le contexte sanitaire qui prévaut en France et dans plusieurs autres pays depuis un an, a incité le gouvernement à adopter de nouvelles mesures de restriction pour contrer la propagation du Coronavirus. Pour la troisième fois depuis le début de la pandémie, le confinement s’est mis en place partout sur le territoire métropolitain en ce début d’avril. La particularité de ce nouveau confinement est qu’il pose des restrictions encadrant les activités qui nécessitent un déplacement dans une zone de plus de 10km du domicile. La situation peu contraignante, met néanmoins certains propriétaires de chevaux face à une réelle inquiétude. Possédez-vous un équidé situé au-delà de 10km de votre domicile ? On vous explique dans ce billet quoi comment vous occuper de votre cheval.

Prendre des dispositions préalables pour bien s’occuper de son cheval

En dépit des restrictions du nouveau confinement, il est bien possible de s’occuper de son cheval situé dans une zone au-delà de 10km de son domicile. Néanmoins, avant de quitter votre domicile assurez-vous néanmoins des préalables pour bien prendre soin de votre animal et éviter les contraventions. Premièrement, assurez-vous d’avoir l’essentiel pour prendre soin de votre équidé. Pour acheter le nécessaire à l’entretien de votre cheval, évitez au maximum les déplacements. Au vu du contexte difficile, le plus simple est de passer par un magasin d’équitation en ligne pour commander le matériel de son cheval.

Deuxièmement, rendez-vous sur le site ministère de l’Intérieur pour télécharger et imprimer une attestation de déplacement. Pour ce troisième confinement, le gouvernement a en effet prévu 8 motifs dérogatoires pour se déplacer dans un rayon de plus de 10km sans recevoir une amende. L’un de ces motifs se rapporte aux déplacements pour les besoins des animaux de compagnie. Cochez celui-là et renseignez les informations requises pour compléter l’attestation. Il s’agit essentiellement de votre nom, prénom, date de naissance, adresse de domicile et la raison de votre déplacement.

Se munir de justificatifs pour aller s’occuper de son cheval

Une fois l’étape préalable parfaitement réalisée, vous pouvez quitter votre domicile muni du nécessaire pour prendre soin de votre cheval. Veillez également à garder sur vous l’attestation de déplacement bien remplie. Il vous faudra aussi avoir en votre possession une preuve de votre adresse de domicile et un justificatif de la propriété du cheval. Avec ces documents, vous pourrez convenablement justifier votre déplacement et être exempté du paiement des amendes prévues en cas de violation des règles mises en place dans le cadre du confinement.

Mieux encore, lorsque vous êtes hors de votre domicile, adoptez une attitude responsable. En effet, il est important que vous teniez compte des mesures barrières. Vous devrez ainsi respecter au mieux la distanciation et éviter les attroupements de foules. Aussi, vous devrez être responsable en exécutant uniquement l’activité pour laquelle vous avez reçu l’attestation. Ne faites donc pas d’autres courses en dehors de celle pour laquelle vous sortez de chez vous. La propagation du virus est réelle et sérieuse, vous serez alors bien avisé de ne pas vous exposer.