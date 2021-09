Accueil » Tech Le groupe ODYSSEY Messaging finalise le rapprochement de DPii et ODYSSEY Tech Le groupe ODYSSEY Messaging finalise le rapprochement de DPii et ODYSSEY

Le groupe ODYSSEY Messaging, spécialiste de la communication multi-canal, annonce la nomination de Victor Delancray à la Direction Commerciale du groupe. Anciennement Directeur commercial chez DPii Télécom & Services, spécialiste de la dématérialisation, cette nomination intervient un an après le rapprochement du groupe ODYSSEY et de DPii, aujourd’hui filiale du groupe. Après avoir accompagné avec succès le service commercial de DPii, qui enregistre +30% de croissance en 2020, Victor Delancray a été choisi pour entériner le rapprochement des 2 équipes commerciales existantes. Objectif : Unifier les équipes commerciales en créant une seule équipe, homogène et solidaire, qui proposera l’ensemble de la gamme de produits du groupe, qu’il s’agisse de la dématérialisation (facturation électronique, signature électronique, archivage légal …) ou de solutions multi-canales (e-mail, SMS, fax, Courrier postal, vocal, RCS, Whatsapp, etc.).

En 2020, ODYSSEY et DPii s’associaient afin de proposer sur le marché une expertise complète autour de la dématérialisation et du messaging. L’objectif pour le groupe étant clairement de devenir un challenger français de poids en proposant une alternative européenne de confiance, en matière de dématérialisation, communication multi-canal, sécurisation et archivage des données.

Après une première phase d’organisation interne visant à rapprocher financièrement et techniquement des 2 entreprises, ODYSSEY poursuit en restructurant ses équipes commerciales. Ainsi Victor Delancray aura pour mission d’uniformiser les ressources et l’expertise des équipes de la société mère et de sa filiale, avec pour principal enjeu de transformer 2 métiers différents en une seule gamme de services autour du messaging, de la communication électronique et de la dématérialisation.

Victor a déjà mis en œuvre sa feuille de route qui consistera dans un premier temps à former les équipes sur l’ensemble des métiers du groupe, afin qu’elles soient rapidement opérationnelles sur l’ensemble des solutions ODYSSEY/ Dpii, et qu’elles puissent proposer aux clients du groupe de nouvelles solutions & services (cross selling). En parallèle, il souhaite également mettre en place de nouveaux indicateurs de performance et harmoniser la gestion des distributeurs et des partenaires de chaque entité.

« Au moment, où la facturation électronique est en passe de devenir obligatoire en France, à horizon 2023, il est important de nous préparer ainsi que nos équipes à cette échéance. Cette nomination est donc la suite logique du rapprochement entre ODYSSEY Messaging et DPii. Après 6 années à la tête de la Direction commerciale de DPii, Victor a acquis la confiance des collaborateurs et une légitimité auprès des partenaires et clients. De plus, il a parfaitement su appréhender notre expertise historique chez ODYSSEY. Nous avons confiance dans sa capacité à la partager et ainsi à enrichir rapidement le champ de compétences de toutes les équipes qui pourront désormais proposer l’ensemble de notre offre. Par ailleurs, en permettant à DPii de réaliser +30% de croissance en 2020, Victor a confirmé qu’il avait le leadership et les qualités nécessaires pour accompagner la croissance du groupe. » indique Laurent Mezrahi, Président du Groupe ODYSSEY Messaging.

« Je suis particulièrement enthousiaste face à ce nouveau challenge. Les valeurs et la culture d’entreprise des équipes de DPii et ODYSSEY Messaging, même si elles sont proches, comportent quelques spécificités et mon rôle sera d’harmoniser et d’aligner celles-ci pour créer une dynamique et une cohésion de groupe afin de développer encore plus notre part de marché. Mes objectifs sont donc clairs : ils consisteront à : créer rapidement une équipe commerciale unique, à mettre en place des KPI et objectifs pertinents et asseoir notre positionnement au sein du top 100 des éditeurs français. » a indiqué Victor Delancray, Directeur Commercial ODYSSEY Messaging.