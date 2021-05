Accueil » Actu Inhalateur nicorette ou cigarette électronique ? Actu Inhalateur nicorette ou cigarette électronique ?

****0Après le rendez-vous de votre médecin ou après avoir parlé avec un ami, vous voulez acheter un inhalateur de nicotine.

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un inhalateur de nicotine ? Ouais, parce que cette chose au nom de quelque chose de bizarre ça coûte un peu d’argent…

Comment fonctionne un inhalateur à nicotine ? Un inhalateur de nicotine est-il efficace pour arrêter de fumer ? Un inhalateur de nicotine peut-il provoquer des effets secondaires ?

Je connais toutes ces questions que vous vous posez. Nous nous levons tous quand nous entendons parler de ce fameux inhalateur de nicotine.

Au fait, comment sommes-nous censés l’appeler ?

Inhalateur de nicotine, inhalateur de nicotine, inhalateur de nicotine, inhalateur de nicotine, inhalateur de nicotine, inhalateur de nicotine…

Il y a plusieurs façons, mais je préfère nicotinhaler, qui me semble la forme la plus simple et sonne le mieux.

🙂 Mais sans plus tarder, allons à la vie du sujet.

Qu’ est-ce qu’un inhalateur de nicotine

Un inhalateur de nicotine est un dispositif médical qui ressemble à une sorte de grande cigarette en plastique que vous pouvez fumer si vous manquez.

Contrairement à une cigarette conventionnelle, vous n’avez pas de goudron ou tous les produits nocifs qui sont contenus dans la fumée et sont accompagnés de nicotine.

Donc, c’est une façon « propre » d’accéder à la nicotine pour calmer vos envies de fumer.

Mais je ne comprends pas quelle différence à la cigarette électronique ?

Très bonne question, après tout, il est vrai qu’il est très similaire…

Pour tout avouer, l’ombre est assez petite. En fait, il s’agit en grande partie d’une différence d’utilisation.

Pendant la cigarette électronique a été développé principalement à des fins commerciales afin de fournir une autre façon d’accéder au tabagisme (oui la base est l’idée…), l’inhalateur de nicotine pour vous faire arrêter de fumer.

L’ idée derrière les deux produits est donc relativement opposée.

Les inhalateurs à la nicotine sont également beaucoup plus âgés.

Après tout, puisque les inhalateurs de nicotine sont des dispositifs médicaux , ils répandent une nicotine qui est « plus pure », dans le sens que vous avez beaucoup moins de composés chimiques dans la vapeur d’inhalation que lorsque vous faites la vapeur.

L’inhalateur de nicotine entre simplement dans la grande famille des substituts de nicotine .

Tout comme le patch anti-tabac, la gomme à mâcher ou les comprimés de nicorette, les inhalateurs de nicotine réduisent l’effet de l’arrêt secondaire du tabagisme.

En fait, ils restent de faible efficacité si vous voulez vraiment arrêter de fumer, mais regardons ceci…

Voyons comment utiliser ces petits animaux !

Comme je vous l’ai dit, le but de l’inhalateur de nicotine est de vous apporter la nicotine réclamée pour votre corps pour vous calmer et réduire la sensation de carence .

Il peut donc vous aider à réduire votre consommation de cigarettes pour vous attendre à cesser de fumer dans un proche avenir.

Mais je vous souhaite du courage, car ce n’est vraiment pas la meilleure technique ! Ou vous pouvez essayer l’étape suivante directement et arrêter de fumer directement avec un inhalateur de nicotine.

En bref, nous allons rassembler tout ce que vous devez savoir sur l’inhalateur de nicotine, ensemble, vous êtes complètement découragé par l’idée de l’acheter…

Pour utiliser un inhalateur de nicotine, il suffit de l’ouvrir et d’y insérer la cartouche de nicotine. Alors tu fumes comme si c’était une cigarette ordinaire.

Chaque cartouche contient 10 mg de nicotine et peut contenir jusqu’à 20 mg. être fumé pendant une minute.

En réalité, il n’y a pas de règle réelle pour fumer avec un inhalateur .

Vous pouvez tirer à fond et fumer comme un pompier. Ou, inversement, concaténer les petites dégustations.

Néanmoins, vous ne devriez pas fumer la même cartouche pendant plus de 20 minutes.

Attention, cette valeur est un seuil maximum, je veux dire, vous n’avez aucune obligation de fumer pendant 20 minutes d’affilée…

Vous pouvez simplement prendre 2 ou 3 gros taffes et laisser votre inhalateur reposer dans un coin.

Il est important de s’y habituer et de trouver son rythme.

Inhalateur de nicotine : quel dosage ?

Le dosage de l’inhalateur de nicotine dépend de ce que vous voulez en faire.

S’ il s’agit seulement de réduire la consommation de tabac, il n’y a pas de posologie spéciale.

Le L’inhalateur doit être utilisé entre deux cigarettes pour les prolonger. De cette façon, vous fumez moins de cigarettes le même jour.

La seule limite est de ne pas dépasser 12 cartouches par jour.

Cependant, si vous essayez d’arrêter de fumer avec votre inhalateur, il y a un dosage plus précis :

4 premiers mois : Prendre entre 6 et 12 cartouches par jour pour remplacer complètement les cigarettes par un inhalateur de nicotine.

pour remplacer complètement les cigarettes par un inhalateur de nicotine. Les 4 mois suivants : Diminuez progressivement le nombre à une cassette par jour. Passez à 1 cartouche pendant quelques jours, puis arrêtez complètement.

À titre d’information, on estime qu’une cartouche d’inhalateur de nicotine équivaut à environ 4 cigarettes.

Gardez ce nombre à l’esprit pour pouvoir calibrer la consommation de vos cartouches si vous utilisez votre inhalateur.

Comme je vous l’ai dit, il n’est pas nécessaire d’utiliser une cassette immédiatement en 20 minutes, vous pouvez l’arrêter et la réutiliser plus tard.

Attention, une cartouche qui a été lancée doit être utilisée dans les 12 heures. En outre, nous devons le jeter et en prendre un nouveau.

Inhalateur de nicotine : avantages et inconvénients

Avantages

Peut être pris en plus d’un autre substitut nicotinique

Soulage les fortes envies de fumer

Cela vous permet de vous passer de cigarettes dans certaines situations (transport, espaces clos,…)

Réduit les symptômes de l’abandon du tabac (stress, faim, anxiété,…)

Disponible sans ordonnance

Les inconvénients

Gestes identiques aux cigarettes (conserve l’habitude)

Prix élevé

goût qui sera désagréable

peut Effets secondaires possibles

Gestion rigoureuse (cartouches difficilement détectables et neuves)

Effets secondaires possibles avec un inhalateur de nicotine

Chez certaines personnes, en particulier les plus grands fumeurs qui consomment le plus grand nombre de cartouches, nicotinhaler peut causer de l’inconfort dans la bouche et la gorge .

La toux, l’irritation de la bouche, l’irritation de la gorge, la rhinite sont les plus fréquentes.

Il y a aussi un faible risque d’entrée d’autres symptômes, voici la liste :

Douleur dans la poitrine

Les nausées

maux d’estomac

maux d’estomac

maux de tête

diarrhée

bouche sèche

hoquet

rougeur ou gonflement des gencives

congestion nasale

vomir

Inhalateur de nicotine : contre-indications et précautions

Un inhalateur de nicotine est un médicament, il ne doit donc pas être pris en aucune façon et surtout, vous devez faire attention au contexte dans lequel il s’adapte. utiliser

Par exemple, si vous prenez un traitement particulier ou un traitement pour une autre maladie, n’hésitez pas à parler à votre pharmacien ou à votre médecin pour savoir s’il est compatible.

Voici les principaux problèmes médicaux qui doivent être pris en compte, en particulier lors de l’utilisation d’un nicotinhalator :

Ulcères L’estomac

asthme

Maladie des vaisseaux sanguins

Thyroïde

les maladies cardiaques

diabète

Personnes en danger

Certains groupes de population présentent un risque plus élevé, ils devraient donc éviter d’utiliser un nicotinhalator.

Femmes enceintes : La nicotine affecte la circulation sanguine de la mère et du fœtus, donc il est préférable de ne pas choisir un traitement par inhalateur de nicotine pendant la grossesse.

Allaitement maternel : La nicotine passe dans le lait maternel, de sorte que l’utilisation d’un nicotinhalator n’est pas recommandée pendant l’allaitement.

Enfants de moins de 18 ans : La plupart des tests médicaux effectués sur les nicotinhalers ont été effectués chez l’adulte. Par conséquent, il est recommandé de garder les inhalateurs loin des jeunes.

Problèmes cardiaques : Étant donné que la nicotine peut accélérer la fréquence cardiaque et la pression artérielle, les personnes ayant des problèmes cardiaques ou des crises cardiaques doivent être vigilantes et consulter leur médecin avant de commencer ce traitement à la nicotine.

Interaction avec d’autres médicaments

Certains médicaments peuvent interagir lorsqu’ils sont pris en parallèle avec un inhalateur de nicotine.

Donc, vous devez être prudent avant de commencer.

Si vous prenez actuellement l’un des médicaments suivants, signalez-le avant d’acheter un inhalateur de nicotine.

Ce sont principalement des psychotropes et des antidépresseurs :

fluvoxamine

clozapine

imipramine

Tacrine

Théophylline

Olanzapine

clomipramine

Prix de l’inhalateur de nicotine et de la cartouche

Les inhalateurs et les cartouches sont disponibles dans les pharmacies.

Vous pouvez également les acheter sur Internet, mais je vous recommande d’aller chez votre pharmacien habituel pour vos achats médicaux.

Malheureusement, nous ne trouvons pas toujours bon sur le net ! Et puis vous avez vu avoir l’avis de votre pharmacien peut être très utile si, par exemple, vous suivez déjà d’autres traitements…

Le best-seller sur le marché est l’inhalateur Nicorette.

Comme avec Nespresso, Senseo ou d’autres machines à café pas la machine chère, mais les capsules !

Eh bien, c’est ce que vous achetez le plus, de sorte que beaucoup la marge maximale ! Je parle au nom des fabricants là-bas…

😉 Pour l’inhalateur à nicotine, c’est la même chose…

Le prix d’un inhalateur Nicorette contenant une quarantaine de cartouches est d’environ 30€.

D’

un autre côté, les cartouches coûtent plus cher. Comptez en moyenne 12€ par boîte de 6€ et 25€ par boîte de 18€.

Mon avis sur Nicotine Inhalers

Si vous ne pouvez pas arrêter de fumer, utilisez un inhalateur de nicotine pour gaspiller votre argent !

Oui, parce qu’un inhalateur de nicotine est un substitut de nicotine comme un autre…

Il vous aidera à réduire temporairement votre envie de fumer, mais cela ne résoudra pas le problème à long terme.

Et en ce moment, l’envie de fumée reviendra, et vous serez forcément tenté de fumer à nouveau. Vous ne pouvez pas utiliser un inhalateur de nicotine pour la vie, il doit bien s’arrêter pendant une journée.

Ne pas craquer. Vous ne pouvez compter que sur votre volonté et vos motivations de résistance.

Mais pour cela, l’inhalateur de nicotine ne vous aidera pas…

À aucun moment il ne vous aidera à rester en forme et à maintenir votre motivation.

Si vous avez déjà essayé des patchs anti-tabac, vous savez ce qu’il y a. Sur le chemin, c’est un support, mais à la fin, après nous craquer et recommencer à fumer.

C’ est absolument pareil avec l’inhalateur à nicotine.

Si vous n’avez pas réussi à arrêter de fumer avec les patchs, pourquoi devriez-vous avoir plus de succès avec un inhalateur de nicotine ?

Éprouvée Des méthodes qui fonctionnent réellement. Afin d’arrêter de fumer à long terme, il est nécessaire d’utiliser des méthodes efficaces.

Ce que nous ne vous disons jamais, c’est qu’il n’est pas si difficile d’arrêter de fumer… Mais vous devez savoir comment le faire correctement.

Je ne dis pas que vous pouvez arrêter de fumer en 4 heures juste en frappant les doigts… Évidemment, ce serait tout à fait faux. Seuls les charlatans sont capables de telles promesses.

Arrêter de fumer ne signifie pas utiliser un inhalateur de nicotine ou coller un patch sur l’épaule. 🙂

Ne souffrent plus du manque de cigarettes. C’ est un ensemble de techniques et d’astuces que vous utilisez tous les jours pour résister à l’envie de fumer.

Comme toujours, il n’y a qu’une minorité de personnes qui réussissent leurs projets. Mais ces gens utilisent les bonnes méthodes.

Le renoncement au tabagisme doit donc être considéré comme somme des comportements, des habitudes et des solutions pour apprendre à se détacher de la dépendance au tabagisme. Apprenez à dégoûter les cigarettes et à arrêter de fumer.

Le bon point pour vous est que toutes ces actions sont faciles à mettre en œuvre. Quel est le problème que ce sont les petites rivières qui forment les grandes rivières…

Ensuite, il ne sert à rien de mettre trop d’espoirs sur un inhalateur de nicotine pour réduire le désir de fumer toute votre vie.

Il est nécessaire d’appliquer des techniques quotidiennes qui sont faites pour vous, adaptées pour vous et les quimarches !