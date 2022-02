5 jeux en ligne quand on s’ennuie

Si autrefois nous avions l’habitude de jouer en ligne, c’est une pratique qui a été de plus en plus délaissée au profit des réseaux sociaux. Ces derniers intègrent en effet des mini-jeux, à l’instar de Facebook. Pourtant, il existe des jeux en ligne à faire lorsque l’on s’ennuie et qui n’ont pas dit leur dernier mot. Découvrez-en davantage dans cet article.

Jeu en ligne quand on s’ennuie : Akinator n’a pas dit son dernier mot

Vous pouvez sourire, mais vous replongez dans ce célèbre jeu vous occupera très certainement. Il était très utilisé il y a quelques années, mais il est désormais relégué au plan des oubliés. Néanmoins, il est toujours aussi amusant.

Si vous ne le connaissez pas, l’objectif est simple : s’adresser à un robot nommé Akinator et lui faire deviner une personne à laquelle vous pensez. De nombreux joueurs s’y sont essayés et sa base de données est telle qu’il devinera à coup sûr ce que vous avez derrière la tête. Il n’est pas nécessaire de penser à une personne célèbre, vous pouvez même lui faire deviner un membre de votre famille par exemple.

Ce jeu est très simple, mais aussi relativement prenant, ce qui le fait figurer parmi notre top 5 des jeux en ligne à faire quand on s’ennuie.

Le Uno : un jeu en ligne classique, mais très apprécié

Les Français adorent le Uno, c’est pour cela qu’il en existe aussi plusieurs versions dématérialisées. L’avantage, c’est que si vous êtes friand des modes multijoueurs, vous allez pouvoir vous y donner à cœur joie. En effet, certains sites en ligne vous permettent de vous connecter avec d’autres joueurs.

Si vous aviez l’habitude de batailler avec votre entourage sur les règles du jeu, rassurez-vous : sur ces sites les règles sont les mêmes pour tout le monde. Pas de triche possible !

Le memory : le jeu passe-temps pour faire travailler sa mémoire

Passer le temps en jouant au memory semble être une bonne idée. Beaucoup de sites de divertissement intègrent ce jeu célèbre.

Pour rappel, le principe est relativement simple : vous devez trouver les cartes jumelles. Vous allez donc sélectionner une carte qui vous révèlera sa nature, puis vous allez devoir trouver son identique. Si vous vous trompez, les deux cartes se retournent et vous devez recommencer.

Gagner de l’argent en jouant à des jeux en ligne comme le casino

Plus qu’un passe-temps, le casino permet aussi d’arrondir vos fins de mois.

Aujourd’hui, si l’engouement est si prononcé pour ce jeu, c’est parce que sa simplicité et l’appât du gain le rendent addictif. C’est pour cela qu’il en existe aussi des versions en ligne, vous pouvez par exemple jouer sur Casino777.

Les Sims 4 sont disponibles en ligne

Les adeptes des Sims sont nombreux. Ce jeu de simulation de vie compte beaucoup de joueurs et c’est pour cela que de plus en plus d’add-ons sont développés pour satisfaire la communauté.

Vous ne le savez peut-être pas, mais désormais, vous pouvez jouer aux Sims 4 en ligne. Il existe en effet un mode multijoueur qui vous permet de vous connecter avec vos amis.

Bonne nouvelle, il est aussi possible de jouer aux Sims 4 gratuitement en intégrant la version d’essai d’Origin.