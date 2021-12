Vaamo, parmi les principaux sites d’aide à la finance numérique

Vaamo est l’un des principaux sites d’aide à la finance numérique qui fournit des astuces et des conseils d’experts sur la façon de gérer votre argent et d’économiser pour l’avenir.

Il ne fait aucun doute que le paysage changeant des finances d’aujourd’hui a entraîné de nouveaux défis pour la plupart des consommateurs. Qu’il s’agisse de trier plusieurs comptes dans différentes banques, cartes de crédit, prêts hypothécaires et polices d’assurance aux dernières tendances telles que les prêts entre particuliers, il peut être difficile de tout suivre en même temps.

Vaamo simplifie vos finances en gérant vos comptes en un seul endroit et en vous fournissant des informations financières pertinentes. Vous pouvez gérer vos comptes, budgets, objectifs d’épargne ou couverture d’assurance à partir d’un seul compte Vaamo. La plate-forme met les informations pertinentes au premier plan afin que vous compreniez vraiment où va votre argent et quelles sont les opportunités pour de meilleurs rendements. Mieux encore, il est gratuit de rejoindre et de gérer vos comptes via Vaamo.

Ce que Vaamo vous permet

Obtenir un aperçu financier consolidé de tous les comptes, dettes et prêts liés à votre nom, y compris les soldes de cartes de crédit, les factures impayées des services publics/téléphones, etc.

Comprendre le pourcentage de répartition entre les dépenses pour différentes catégories telles que la nourriture, les vêtements, le loyer, les factures, etc.

Obtenir une compréhension détaillée du nombre de fois que vous avez utilisé votre carte de crédit au cours des six derniers mois et du solde moyen de la carte de crédit pour chaque mois.

Voir en un coup d’œil où est placée votre épargne financière actuelle ; qu’il s’agisse de dépôts à terme ou d’un investissement qui vous rapporte.

Suivre votre épargne et savoir combien vous devez déposer sur une période de temps afin d’atteindre votre objectif.

Avec Vaamo, vous pouvez même obtenir des informations sur vos polices d’assurance telles que la couverture santé ou automobile. Vous pouvez également voir quel appareil est couvert dans la catégorie de la valeur assurée de la maison et quelle part de la valeur de votre maison est assurée.

L’expertise et les services de Vaamo sont accessibles à toute personne disposant d’un compte bancaire à Singapour. La plate-forme intuitive peut être utilisée à partir de n’importe quel appareil, ordinateur de bureau ou téléphone mobile, vous avez donc la possibilité de gérer vos comptes financiers de n’importe où. Avec Vaamo, vous pouvez vraiment optimiser vos finances pour de meilleures décisions d’épargne et de dépenses.

Vaamo est également une plate-forme qui met les consommateurs en relation avec des experts financiers qui peuvent fournir des conseils personnalisés sur des questions financières spécifiques, telles que la façon d’économiser plus d’argent, de gérer efficacement les dettes de carte de crédit et de constituer un portefeuille adapté à votre planification de retraite, entre autres. Les conseillers Vaamo sont tous des professionnels certifiés ayant une expérience dans la finance et les domaines connexes.

Ils fournissent des conseils fiables et indépendants

Vaamo a construit une communauté solide à Singapour qui s’engage à aider les consommateurs à prendre le contrôle de leurs finances et à vivre une vie meilleure. L’équipe Vaamo croit en la création d’une plate-forme ouverte où n’importe qui peut partager des idées et des expériences sur les questions financières, afin que les consommateurs aient finalement les informations nécessaires dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur leurs finances.

L’équipe Vaamo, composée d’experts et de spécialistes du secteur, est toujours à la recherche de produits financiers potentiels ou d’opportunités pour aider les consommateurs à atteindre leurs objectifs plus rapidement. En fournissant des conseils, des astuces et des outils simples mais précieux et faciles à comprendre, Vaamo aide les consommateurs à réfléchir de manière plus proactive à leurs finances afin de mieux planifier à l’avance en termes d’épargne, de gain et de vie meilleure.

En plus de l’éducation des consommateurs, ils engagent également des influenceurs clés de la communauté tels que les institutions financières, les partenaires commerciaux et le grand public pour partager des informations sur Vaamo et sa mission d’aider les consommateurs à atteindre leurs objectifs financiers. Ils les éduquent sur la façon dont la technologie est utilisée pour alimenter une approche pratique et rationalisée de la gestion financière, qui se traduit finalement par de meilleures décisions d’épargne et de dépenses.