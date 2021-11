Qu’est-ce que représente 5 Go ? Partager :







Selon l’Arcep, les Français consomment en moyenne 5 Go de données par mois via leurs smartphones, principalement alimentés par la 4G. Un chiffre qui peut sembler faible mais qui augmente considérablement. En outre, le nombre de cartes SIM en circulation continue d’augmenter à un rythme soutenu. Et les cartes prépayées se retirent en faveur des abonnements. Mais malgré tout, les clients ne restent pas nécessairement fidèles à leur opérateur et semblent parcourir les promotions.

L’Arcep vient de publier de nouveaux chiffres sur les habitudes des Français en matière de téléphonie mobile. Nous avons notamment constaté que la consommation moyenne de données avait grimpé en flèche à environ 5 Go. Un chiffre porté en grande partie par l’augmentation du nombre de cartes SIM 4G en circulation, qui est également en forte hausse. La 4G gagne 10 millions d’utilisateurs en 2017, ce qui établit ce type d’accès soit 56 % du total des 98 millions de cartes SIM en circulation. Au total, le trafic de données consommé a grimpé de 118,3 % en 2017 par rapport à 2016.

Arcep : Les Français consomment en moyenne 5 Go de données par mois

Un autre fait est que les Français d’aujourd’hui favorisent grandement les abonnements, alors que les cartes prépayées sont en baisse. Mais ne restez pas fidèle à votre opérateur, comme en témoigne l’explosion des numéros de téléphone temporaires en circulation (7 millions de numéros en 2017). Nous avons également appris que le smartphone remplace de plus en plus les lignes fixes. Cela est particulièrement visible en termes d’offres de jeux quadruples : les consommateurs ont tendance à associer de moins en moins un numéro fixe à leur forfait (-210 000 cartes SIM par an).

En outre, l’augmentation de la consommation de données perturbe les utilisations de la téléphonie traditionnelle. Les textos sont en baisse de 7,6% en un an et l’envoi de MMS, bien qu’en légère progression, reste marginal, je ne suis pas sûr que le nombre de MMS monte en flèche avec la généralisation des messages RCS sur Android. Enfin, la facture moyenne mobile mensuelle continue de baisser. Il n’était que de 15,9 euros en moyenne en 2017 contre 17,7 euros par mois en moyenne l’année précédente.