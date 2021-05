Accueil » Actu Comment éviter les boutons après épilation a la cire ? Actu Comment éviter les boutons après épilation a la cire ?

L’ épilation est une pratique quotidienne , mais ce n’est pas sans dangers et complications . Aujourd’hui, nous allons vous montrer les risques et les problèmes associés à l’épilation et comment les éviter ou les guérir .

Brûle avec de la cire chaude, le danger de croissance

La cire chaude est une méthode largement utilisée d’épilation, mais des brûlures peuvent se produire rapidement, surtout si vous n’y êtes pas habitué. Dans le cas d’une brûlure de cire chaude , le premier réflexe à adopter est detourner dans la douche et demettre un jet d’eau froide sur la brûlure pendant au moins 15 minutes. Ensuite, il est recommandéd’appliquer une crème réparatrice, qui est très hydratantepour récupérer la peau. bon remède pour les brûlures et surtout l’huile essentielle rose. En cas de brûlure sévère,bien sûr, allez immédiatement chez un médecin.

Les poils incarnés, le problème récurrent de l’épilation

poils incarnés sont simplement despoils qui ne peuvent pas pénétrer dans la peau lors de la repousse etprovoquent soudainement un bouton . Lespoils incarnés peuvent facilement se transformer eninflammation et infection . Pour éviter le développement de poils incarnés , il est important de faire régulièrement des gommages pour affiner la peau. Il est également conseillé d’épiler les cheveux dans le sens opposé de la croissance des cheveux. Les

Le L’épilation des zones intimes comporte certainsrisques . En fait, les cheveux au niveau des zones intimes , en particulier, servent de barrière antibactérienne. L’ épilation des parties intimes favorise l’infection, en fait, le rasage, la cire ou le laser peut irriter la peau.

Donc, vous avez compris que l’ épilation est une pratique avec certains risques , il est important de faire attention à elle, surtout si vous pratiquez l’épilation à la maison.