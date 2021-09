Accueil » Actu Thierry de l’Amour est dans le pré : que devient-il ? Actu Thierry de l’Amour est dans le pré : que devient-il ?

Thierry Olive est l’acteur qui a rapidement séduit le public dans la septième saison de l’Amour est dans le pré diffusé sur M6. Grâce à son talent naturel et son idylle avec Annie, une prétendante dans l’émission, Thierry Olive a su conquérir le cœur des français. De ses débuts à sa rencontre avec celle qu’il considère comme l’amour de sa vie, cet article fait un tour d’horizon sur le vécu et le devenir de l’acteur.

Thierry Olive marié à Annie depuis 2 012

Malgré la disparition de sa femme quelques années plus tôt, le candidat qui a impressionné le public de l’émission Amour dans le pré a fini par trouver une femme qui fait battre son cœur. En effet, c’est en 2012 que Thierry va faire la rencontre d’Annie, une prétendante dans l’émission. Pendant la rencontre minute, le candidat va rapidement tomber sur le charme de celle-là qui n’était qu’alors son éventuel partenaire.

Le coup de foudre ayant frappé les deux tourtereaux, ils vont rapidement se mettre ensemble. Le couple va alors être le plus célèbre de l’émission, c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les téléspectateurs s’intéressent toujours à leur idylle même après l’arrêt de l’émission. Confiant l’un de l’autre, c’est lors d’une cérémonie très médiatisée que le couple va se dire « OUI », dans l’Église de Gavray. Mariés depuis bientôt 10 ans, Thierry et Annie continue toujours de vivre leur histoire d’amour.

S’il est vrai que Thierry Olive nage dans le bonheur avec sa tendre chère, il est d’autant plus vrai qu’il n’est pas en de bons termes avec sa famille en ce qui concerne l’union du candidat emblématique d’Amour dans le pré et sa dulcinée Annie. Cette union serait mal prise par la famille de l’époux qui a décidé de prendre ses distances. Mais cette situation n’empêche pas à Thierry de vivre pleinement son idylle.

Thierry de l’Amour est dans le pré : une succession de mésaventure

Depuis qu’il s’est mis en couple avec Annie, Thierry Olive nage dans le bonheur. Cependant, s’il est vrai qu’il est heureux en amour, il est d’autant plus vrai que ce n’est pas le cas pour les affaires. En effet, lors de la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril 2020, l’agriculteur normand a vu un bâtiment de son exploitation agricole construit sur une surface de 500 m2 partir en fumée. Cet édifice contenait alors du matériel agricole ainsi que du fourrage.

Bien que les sapeurs-pompiers aient pu intervenir, cela n’a pas empêché aux flammes de détruire ce matériel important pour l’activité de l’homme de 52 ans. Celui-ci a alors vu brûler des années de travail. Heureusement pour lui, il n’était pas dans sa propriété le soir de l’incendie. Interrogé, Thierry a révélé s’être rendu à un traditionnel dîner au domicile de sa femme. Ce drame survenu au cours d’une période dominée par la pandémie de corona virus a alors considérablement affecté l’activité professionnelle de Thierry Olive, ce qui a alors diminué ses revenus.

Comme si cela ne suffisait pas, le sort a une fois de plus semblé s’acharner sur la vie de Thierry. En début d’année 2021, il a été agressé par un voisin « un peu fou ». Pour cet événement, la victime raconte que son voisin a accouru vers lui en lui promettant de « régler son compte ». Cette attaque a beaucoup effrayé et a rendu le candidat emblématique d’Amour dans le pré inquiet. Sur ce dernier point, Thierry a révélé que son agresseur avait un permis de chasse, d’où l’inquiétude qui était grandissante au moment des faits.

L’actualité de Thierry Olive

Les mésaventures ainsi relatées ont eu de sérieuses répercussions dans la santé de l’agriculteur. Quelques mois après l’incendie qui a ravagé un bâtiment de la propriété de l’éleveur normand, celui-ci devait subir une opération de la hanche. Ce souci de santé venait s’ajouter à un autre détecté depuis 2 018 lors d’un bilan médical passé pour la participation de l’émission Danse avec les stars. Depuis son agression, Thierry reconnaît avoir peur tous les jours. L’agriculteur de 52 ans qui a vu un bâtiment de son exploitation agricole partir en ruine dans un incendie estime être toujours en vie grâce à un miracle. Invité dans divers plateaux télé, il ne cesse de revenir constamment sur l’agression dont il a été victime en début d’année. C’est d’ailleurs à cause de son auteur que maintenant l’agriculteur vit dans la peur.

En ce qui concerne sa vie sentimentale, les rumeurs courent de part et d'autre que le couple d'Amour dans le pré serait au bord d'une rupture. La cause principale de cette éventuelle rupture serait le mauvais effet produit par l'union de ces deux tourtereaux au sein de la famille de l'époux. Ceci étant, Annie a beaucoup de mal à vivre avec son chéri car la mère et les frères de ce dernier ne voient pas cette union d'un bon œil. Actuellement aucune information en rapport avec leur séparation n'est officielle, le couple continue leur idylle malgré les coups durs.