Pentecôte 2026 Date : comparatif avec les autres jours fériés de 2026

Un lundi férié qui laisse des millions de salariés dans l’expectative : le 25 mai 2026, comme chaque lundi de Pentecôte, surgit après un week-end, mais ne promet pas les mêmes libertés que les autres jours chômés du calendrier français. Derrière cette date mobile, une réalité : rares sont les entreprises à offrir automatiquement un “pont”, la fameuse journée de solidarité planant toujours sur cette échéance.

Ce contraste saute aux yeux quand on scrute le calendrier 2026 : d’autres jours fériés s’imbriquent bien mieux dans la mécanique des congés, ouvrant la voie à de vrais temps de repos prolongés. Et lorsque l’on compare avec les systèmes d’autres pays européens, le modèle français se détache encore un peu plus.

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Pentecôte, Ascension, 1er mai… le calendrier complet des jours fériés en 2026 et 2027 en France et en Europe

Le calendrier des jours fériés en France pour 2026 s’articule autour d’un mélange de dates fixes et mobiles. Le 1er mai, fête du Travail, reste l’unique journée chômée et payée qui ne souffre d’aucune dérogation, quelles que soient les circonstances économiques. Cette année, la Pentecôte tombe le lundi 25 mai, à peine une semaine après l’Ascension, fixée au jeudi 14 mai. La fête nationale, le 14 juillet, s’invite un mardi ; Noël (25 décembre) et la Toussaint (1er novembre) tombent en pleine période de vacances scolaires.

À ces onze jours fériés nationaux, l’Alsace-Moselle en ajoute deux : la Saint-Étienne (26 décembre) et le Vendredi saint. Ces particularismes régionaux donnent au calendrier français une couleur bien à lui. De l’autre côté du Rhin, chaque Land allemand module ses propres dates chômées. En Espagne, il faut composer avec un empilement de fêtes nationales et régionales, ce qui complique la comparaison.

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Voici ce que l’on trouve parmi les dates marquantes :

Dates fixes : 1er janvier (Nouvel An), 1er mai (fête du Travail), 8 mai (Victoire 1945), 14 juillet (fête nationale), 15 août (Assomption), 1er novembre (Toussaint), 11 novembre (Armistice), 25 décembre (Noël).

: 1er janvier (Nouvel An), 1er mai (fête du Travail), 8 mai (Victoire 1945), 14 juillet (fête nationale), 15 août (Assomption), 1er novembre (Toussaint), 11 novembre (Armistice), 25 décembre (Noël). Dates mobiles : Lundi de Pâques (6 avril 2026), Ascension (14 mai 2026), Lundi de Pentecôte (25 mai 2026).

Le lundi de Pentecôte garde un statut à part, oscillant entre jour de repos et journée de solidarité selon les accords d’entreprise. Cette réalité, héritée des réformes du début des années 2000, entraîne des pratiques hétérogènes et distingue nettement cette date du reste du calendrier chômé. Peu de pays européens associent à ce point un jour férié à une mesure à vocation sociale.

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Quels sont les meilleurs ponts à prévoir en 2026 ? Stratégies pour maximiser vos congés et comparatif européen

Le calendrier 2026 regorge d’opportunités pour allonger les pauses au travail. Le mois de mai concentre plusieurs fenêtres stratégiques : le jeudi de l’Ascension (14 mai) et le lundi de Pentecôte (25 mai) se succèdent à onze jours d’intervalle. Plusieurs options s’offrent à ceux qui veulent optimiser leur temps libre :

Poser le vendredi 15 mai permet de transformer l’Ascension en un long week-end de quatre jours.

Le lundi 25 mai, selon la politique de l’entreprise, peut redevenir un vrai jour chômé, prolongeant ainsi le repos.

Autre coup de pouce du calendrier : le 1er mai et le 8 mai tombent tous deux un vendredi. Deux longues coupures consécutives s’offrent ainsi à tous, coupant net avec la routine du bureau. Quant au 15 août, il tombe un samedi : pas de pont possible, mais un week-end férié garanti.

Si l’on compare avec l’Allemagne ou l’Italie, la France affiche une concentration de jours fériés au printemps sans équivalent. Les salariés français disposent d’une marge de manœuvre supérieure pour agencer leurs congés. Les possibilités dépendent alors d’une lecture fine du calendrier et des choix propres à chaque entreprise concernant le lundi de Pentecôte et la journée de solidarité. Les bonnes combinaisons, elles, se jouent toujours à l’avance.