Accueil » Maison Comment mettre les guirlandes lumineuses sur un sapin de Noël ? Maison Comment mettre les guirlandes lumineuses sur un sapin de Noël ?

L’hiver commence à faire surface et avec lui, les promesses d’un Noël inoubliable. Cependant, comme chaque année, vous vous retrouvez confronté au même problème. Comment procéder à l’installation de votre guirlande lumineuse sur votre sapin ? Vous n’avez plus de soucis à vous faire. Retrouvez dans cet article la solution à votre problème.

Installation de guirlandes lumineuses : tout commence par le choix du sapin

Avant de songer à l’achat de vos guirlandes lumineuses pour sapin de Noël, il est impératif de choisir au préalable le type de sapin que vous désirez.

En effet, il existe deux types de sapin de Noël à savoir : les sapins de Noël traditionnels et ceux artificiels.

Les sapins de Noël artificiel intègrent pour la grande majorité, des guirlandes lumineuses. Dans ses cas, vous êtes épargné de la corvée qu’est l’installation des guirlandes lumineuses.

Par contre, si votre choix se tourne vers les sapins traditionnels, il vous faut apprendre à mettre convenablement les guirlandes lumineuses sur ce sapin.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, l’installation des guirlandes lumineuses sur un sapin de Noël est loin d’être une tâche facile à accomplir.

Pour commencer votre décoration, vous pouvez partir du sommet et enrouler votre guirlande autour de l’arbre, en descendant en spirale jusqu’à la base. Le fil pourra ainsi courir le long des plus grandes branches et se cacher derrière les plus petites branches.

Vous pouvez obtenir le même effet en partant du bas vers le haut. En procédant ainsi, cacher les fils risque de devenir une tâche très compliquée.

Une seconde option s’offre à vous. Toujours en partant du haut, vous pouvez dessiner un triangle lumineux et ensuite le remplir de lumières fixées à chaque branche.

Vous pouvez également vous servir de nombreux fils de lumières courts afin de réaliser votre décoration. Pour y arriver, il vous suffit de les envelopper en spirale autour de chaque branche, en faisant en sorte de toujours garder le fil électrique caché par les aiguilles du sapin.

La dernière option est celle traditionnelle pourra rester très tendance. Il vous suffit de draper les guirlandes lumineuses entre les branches, en partant du haut ou du bas, en utilisant au moins deux fils de lumières. Un pour la partie la plus interne et l’autre pour la partie externe.

Combien de lumière faut-il pour la décoration de votre sapin ?

Le nombre de lumières nécessaire à la décoration de vos sapins dépend des dimensions de l’arbre, mais aussi des préférences de la personne qui le décore.

Pour un petit sapin, une quarantaine de lumières suffisent. Par contre, pour ceux d’environ deux mètres il peut en falloir trois-cents.

Il n’existe pas un schéma précis, aussi parce que l’effet varie beaucoup en fonction du type de décoration que l’on choisit et de l’effet que l’on souhaite obtenir.

Le plus important est de bien les distribuer la lumière afin de ne pas laisser d’espaces vides pouvant offrir un effet très peu esthétique.