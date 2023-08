Quels sont les différents types d’oreillers et comment bien le choisir

Pour profiter d’un sommeil réparateur, il faut bien choisir son sommier, son matelas, mais aussi son oreiller. Sur le marché, on trouve une infinité de modèles d’oreilles et vous l’avez remarqué : ils sont différents les uns des autres. Pour faire le bon choix, vous devez prendre en compte vos besoins, mais aussi vos habitudes de dormeur. Pour que vous puissiez vous retrouver dans cette collection d’oreillers, on va vous présenter dans cet article les différents types et vous donner quelques conseils pour faire le bon choix.

Les différents types d’oreillers

Dans la collection des oreilles, on a de nombreux oreillers classiques avec une forme carrée ou rectangulaire. Ils peuvent avoir en garnissage une matière synthétique ou une matière naturelle. Ils sont les moins chers de la collection, mais ils restent bien confortables et moelleux. Ces modèles-là sont disponibles dans différentes dimensions, notamment en 60 x 60 cm, en 65 x 65 cm, en 40 x 60 cm et en 50 x 70 cm. L’oreiller classique est recommandé aux personnes qui n’ont pas de problème de dos.

A lire également : Optez pour le store tamisant pour protéger votre intérieur !

Vous pouvez consulter un comparatif oreiller pour découvrir les autres types d’oreillers.

Dans la catégorie des oreillers spécialisés, on a l’oreiller ergonomique appelé aussi oreiller cervical ou coussin anatomique. Il se reconnaît par sa forme avec une partie centrale creuse et des extrémités bombés. C’est cette forme particulière qui fait que la tête s’y logement à la perfection dans le prolongement de la colonne vertébrale. Sur le marché, on a des oreillers ergonomiques en latex et des oreillers ergonomiques de mousse à mémoire de forme. Contrairement à ce que l’on croit, ce type d’oreiller ne convient pas à tout le monde. Il vous conviendra si vous dormez sur le côté.

A lire aussi : Les avantages à utiliser le fioul

Parmi les oreillers spécialisés, on a aussi :

L’oreiller anti-ronflement : il est doté d’un dispositif qui détecte les vibrations sonores du dormeur et d’un dispositif qui fait gonfler l’oreiller. Ainsi, quand l’utilisateur ronfle, l’oreiller va se gonfler pour faire tourner doucement l’utilisateur,

: il est doté d’un dispositif qui détecte les vibrations sonores du dormeur et d’un dispositif qui fait gonfler l’oreiller. Ainsi, quand l’utilisateur ronfle, l’oreiller va se gonfler pour faire tourner doucement l’utilisateur, L’oreiller anti-transpiration : ce type d’oreille comprend des capsules microscopiques qui ont la capacité d’absorber la chaleur,

: ce type d’oreille comprend des capsules microscopiques qui ont la capacité d’absorber la chaleur, L’oreiller rafraîchissant : dans cet oreiller, on a du gel qui va libérer de la fraîcheur,

: dans cet oreiller, on a du gel qui va libérer de la fraîcheur, L’oreiller ludique : cet oreiller diffuse du son et seul son utilisateur l’entend,

: cet oreiller diffuse du son et seul son utilisateur l’entend, L’oreiller bébé et/ou enfant : c’est un oreiller de petite taille et parfois avec un garnissage spécifique qui est destiné aux enfants.

On distingue également d’autres types d’oreillers, mais lorsqu’on vous présente un modèle, demandez bien ses particularités et ses spécificités.

Quel modèle d’oreiller choisir ?

Une fois que vous avez déterminé le type d’oreiller qui vous convient, vous devez prendre en compte certains critères pour faire le bon choix. Vous devez par exemple considérer votre position de couchage. Si vous avez l’habitude de dormir sur le ventre, on vous conseille de prendre un oreiller fin. Les oreillers volumineux sont plus adaptés à ceux qui dorment sur le côté tandis que les oreillers moyennement épais conviennent plus aux dormeurs à l’aise sur le dos.

Pour décider entre un oreiller moelleux et un oreiller ferme, il faut se référer à votre morphologie. Si vous avez une morphologie imposante, tournez-vous vers un oreiller avec une bonne fermeté. Si vous avez un poids léger ou moyen, vous pouvez choisir un oreiller moelleux.

Pour ce qui est du garnissage, sachez que chaque type de garnissage a ses avantages et ses inconvénients. Cependant, si vous avez souvent chaud, on peut vous recommander l’oreiller avec un garnissage naturel comme les plumes ou les duvets. Vous pouvez aussi prendre un oreiller en latex qui est hypoallergénique. Si vous avez des problèmes de cervicales ou de dos, optez pour un modèle avec un garnissage en mousse à mémoire de forme.

Lorsqu’on est minutieux, on peut ne pas arriver à se décider entre un oreiller carré et un oreiller rectangle. L’idéal pour bien dormir est le modèle rectangle, car il offre plus de soutien à la tête et un bon alignement avec la colonne vertébrale. L’oreiller carré, lui, est plus adapté à l’utilisation en position assise dans le lit. Pour avoir l’oreiller idéal, vous devez également vérifier son enveloppe. Essayez de trouver un modèle avec une enveloppe naturelle en coton, car cette matière permet une circulation de l’air optimal et elle est également facile à entretenir.