L’or est un métal dont la valeur ne cesse d’accroître sur le marché financier depuis de nombreux siècles. Malgré les inflations et les crises boursières, il ne cesse de faire le bonheur de ses possesseurs. Découvrez dans ce billet les types d’or à choisir pour un investissement.

Les lingots d’or

Les lingots d’or sont des valeurs sûres qui se conservent à moyen ou à long terme selon les aspirations de leur possesseur. Ils vous protègent des risques de pertes et leur revente rapporte généralement de gros bénéfices.

De plus, contrairement aux nombreuses idées reçues, ils sont accessibles aux investisseurs débutants et sont facilement authentifiables.

Achetez des lingots d’or et vous ne serez donc pas déçu des bénéfices que vous obtiendrez à sa revente. Il existe d’ailleurs de nombreux moyens pour effectuer leur achat ou leur revente.

Les barres d’or et les lingotins

Il est possible d’investir dans les barres d’or en fonction des coûts du marché. Celles qui coûtent moins cher de 400 onces sont les plus échangées sur le marché.

Il existe également les barres fantaisies d’1 g enduites de matières plastiques qui coûtent souvent plus chères que la valeur de l’or qui s’y trouve.

En fonction de votre régime fiscal, les taxes appliquées sur votre revente sont réduites comparativement aux pièces d’or.

De même, le trading des barres de 400 onces ayant une pureté minimale de 99,5 % réduit votre facture d’impôt dans des pays comme le Royaume-Uni.

Les lingotins sont en réalité de mini-lingots d’or allant de 50 à 500 g et permettent d’éviter les primes sur les pièces d’or boursables. Ils constituent aussi des produits intermédiaires entre les lingots et sont plus accessibles sur le marché de l’or.

Les pièces d’or

Comparativement aux autres types d’or physique, les pièces d’or présentent l’avantage d’être accessibles. Dans la plupart des cas, le prix de vente est toujours équivalent à celui de l’acquisition. Il peut même arriver qu’il soit largement supérieur au prix de l’or sur le marché.

Pour en acheter, il est recommandé de faire appel à un agent de change ou un numismate. Ce dernier devra vérifier si les pièces d’or en question font partie de celles ayant connu une prime positive considérable.

Les bijoux

Les bijoux en or sont accessibles à tous et permettent de réaliser une bonne marge de profit. Cette forme d’investissement est d’ailleurs moins risquée par rapport aux lingots et aux pièces d’or. En effet, peu de personnes reconnaissent vraiment des bijoux de valeurs, ce qui vous réduit les risques de vols.

L’idéal est de privilégier les bijoux en or de 18 carats pour leur pureté, leur résistance et surtout la couleur jaune intense qu’ils offrent.

Par ailleurs, vous pouvez passer par Joaillerie David pour obtenir une estimation fiable et gratuite de vos parues en or.