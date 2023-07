Sécurité résidentielle : découvrez les systèmes d’alarme maison de Sector Alarm

Sector Alarm a su se faire un nom dans son secteur ! Et sa nouvelle publicité a séduit plus d’un : une équipe réactive, un ton à la fois sérieux et décontracté, un service premium, sans oublier une sécurisation intelligente des maisons. Découvrez les divers systèmes d’alerte proposés par cette entreprise de sécurité.

Sector Alam, une équipe de professionnels en sécurité

Sector Alarm est une entreprise qui œuvre pour la sécurité des maisons résidentielles et des petites entreprises. Forte d’une présence sur le marché international depuis près de 27 ans, cette enseigne spécialisée en alarme maison enregistre plus de 600 000 clients en Europe. Elle met à leur disposition un savoir-faire efficace via des dispositifs innovants et un service technique très complet. Ces équipements se reposent sur le développement des technologies à distance afin de vous proposer des alarmes performantes et intelligentes. Quant aux services, l’enseigne propose un service complet, avec des contrats personnalisables, un centre accessible 24/7, une application intuitive au design agréable, une vérification quotidienne et une maintenance du système.

L’entreprise reste fidèle à son record de réactivité, tout en proposant un audit de sécurité gratuit et sans engagement pour les intéressés. Pour satisfaire les besoins de chacun de ses clients, Sector Alarm met à votre disposition un catalogue intéressant de solutions de sécurité :

badges de contrôle pour tous les occupants ;

pour tous les occupants ; détecteurs de mouvements avec images ;

avec images ; détecteurs d’ouverture des portes et fenêtres.

Zoom sur le système d’alarme intelligent et complet proposé par Sector Alarm

Système d’alarme avec télésurveillance

Il s’agit d’un contrôle effectif sur votre maison. Depuis votre Smartphone, il vous suffit de télécharger l’application Sector Alarm et de paramétrer son fonctionnement. Vous avez ainsi la possibilité de régler l’activation de l’alarme, d’accéder aux photos, de contrôler la température de certaines pièces ou d’y activer l’éclairage. Vous y recevrez également les notifications de sécurité. Pour mieux personnaliser votre système, vous avez également à disposition l’historique de déclenchement de votre système. Vous pourrez alors autoriser certains utilisateurs ou activer/désactiver votre alarme.

Ce n’est pas pour rien que ce système d’alarme intelligent de Sector Alarm ait obtenu le premier prix des Reddot Design Awards 2022. En effet, chaque composante jouit d’une haute qualité de conception, avec un design agréable.

Les contrats de sécurité

Le contrat de sécurité vous lie à votre entreprise. En plus des systèmes de sécurisation intelligents, vous bénéficiez d’une assistance jour et nuit de Sector Alarm. En cas de déclenchement de l’alarme et que le danger est avéré, l’équipe de Sector Alarm débarque à votre domicile en moins de 20 secondes. Ce contrat de sécurité peut d’ailleurs être personnalisé selon vos besoins.

La détection de fumée

Le système d’alarme Sector Alarm se déclenche également dès les premières fumées ou augmentation anormale de la chaleur. En effet, l’ensemble est composé d’un détecteur de chaleur intelligent, qui est une innovation 2023. Force est de mentionner que Sector Alarm est la seule entreprise à proposer un détecteur de fumée sur le marché. L’alerte vous permet de réagir plus rapidement et gagner quelques secondes en cas de départ d’incendie. Vous n’avez même plus besoin d’appeler les secours, le centre de contrôle s’en occupe.

Ce dispositif est constamment en fonction, même si vous désactivez l’alarme. Vous pouvez alors être tranquille en laissant vos enfants seuls à la maison, en contrôlant la température de chaque pièce.