Quel état d’esprit pour devenir entrepreneur ?

Si nous voulons réussir dans le jeu de l’entrepreneuriat, il y a une chose clé que nous devons apprendre : Les secrets de l’esprit d’entrepreneur.

Nous sommes nés avec des dons et des talents uniques. Nous avons tous quelque chose de spécial que nous pouvons partager avec le monde, mais souvent, ce qui freine notre grandeur, c’est de ne pas avoir l’état d’esprit approprié pour accomplir ce que nous voulons.

C’est notre état d’esprit qui détermine notre façon de penser, et notre pensée détermine les actions que nous prenons. Par conséquent, ce sont les actions que nous entreprenons qui débloque notre véritable grandeur. Et notre état d’esprit est le précurseur des actions que nous prenons.

Le principe de Pareto

La règle des 80/20, ou le principe de Pareto , stipule que 20 % de toute activité produira 80 % des résultats. Anthony Robbins, stratège en performance de pointe et expert en comportement humain, suggère : « 80 % du succès est dû à la psychologie — l’état d’esprit — et seulement 20 % à la stratégie — les étapes spécifiques nécessaires pour accomplir un résultat. »

Qu’est-ce que cela signifie exactement pour les entrepreneurs ?

Généralement, lorsqu’un entrepreneur souhaite améliorer ou assurer le succès de ses efforts, il pense d’abord à rédiger un plan d’affaires, à créer un nouveau produit, à établir ou à améliorer des systèmes de vente, à créer une plateforme marketing, à créer un bilan, etc. Bien que ces compétences et ces stratégies soient essentielles, le Principe de Pareto suggère qu’elles ne représentent que 20 % de ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats. Sans l’autre état d’esprit de 80 %, la stratégie sera d’une utilité très limitée .

Pour avoir une entreprise prospère, vous avez besoin de plus qu’un public, une gamme de produits évolutive, une offre commercialisable et un plan ; vous avez besoin d’un bon état d’esprit entrepreneurial pour voir les opportunités, la créativité, l’innovation, l’intelligence émotionnelle et la volonté et la persévérance de transformer les idées dans votre tête en idées physiques réalité.

« L’esprit est une chose puissante. Il peut vous faire traverser les murs. » ― Denis Avey, L’homme qui a fait irruption à Auschwitz : une histoire vraie de la Seconde Guerre mondiale

Qu’est-ce qu’une « mentalité entrepreneuriale » ?

La mentalité entrepreneuriale est composée des trois éléments suivants :

Croyances — Les entrepreneurs qui réussissent croient en leur capacité à réussir. Ils croient en eux-mêmes, en leurs entreprises et en leurs produits ou services. Surtout, ils comprennent le pouvoir des croyances de déterminer ce qu’ils feront ou ne feront pas, ce qu’ils remarqueront ou non, et les actions qu’ils prendront ou non.

Focus — S’il y a un trait clé d’un état d’esprit entrepreneurial réussi, c’est la capacité d’orienter son attention, de consacrer du temps, de l’énergie et de l’attention à ce qui contribuera à bâtir l’entreprise et à atténuer tout ce qui la freinera. Les entrepreneurs qui réussissent se concentrent sur trois choses. Tout d’abord, ils recherchent des opportunités où d’autres ne voient que des obstacles. Deuxièmement, les entrepreneurs qui réussissent se concentrent avec une précision semblable à celle d’un laser sur l’objectif qu’ils souhaitent atteindre, sans se laisser dissuader par les conseils négatifs des autres. Troisièmement, ils gèrent les risques et surmontent la peur en contrôlant leur concentration. Presque toutes les études sur la mentalité entrepreneuriale affirment que la capacité de gérer les risques est la clé du succès.

Attitudes — L’entrepreneuriat nécessite des traits émotionnels et mentaux spécifiques qui peuvent être regroupés sous le terme « attitudes ». Les attitudes que les gens adoptent au travail détermineront si elles sont adaptées à l’entrepreneuriat ou non. Selon les recherches, les attitudes spécifiques que partagent les entrepreneurs les plus prospères sont le courage, la persévérance, l’adaptabilité, la curiosité, la collaboration, l’orientation future, l’épanouissement personnel, le désir d’apprendre et la volonté d’agir.

En matière de réussite entrepreneuriale, la stratégie est cependant essentielle, comme on le prouve tous les jours. matters développe l’état d’esprit qui vous aidera à transformer votre entreprise en un million de dollars (ou un milliard de dollars ! !) entreprise. Concentrez-vous d’abord sur votre état d’esprit et formez votre psychologie pour créer et saisir des opportunités, gérer les risques et persévérer quoi qu’il arrive, et votre réussite entrepreneuriale est garantie.

Quels sont les secrets de l’esprit d’entrepreneur ?

#1 Comprendre eux-mêmes, comprendre les autres et le monde qui les entoure

Success Les entrepreneurs travaillent constamment sur eux-mêmes. Cela crée un processus de compréhension profonde de qui ils sont et de leur croyance en leurs capacités et en leur valeur pour les autres et le monde qui les entoure.

C’est ce qui vous permet de devenir un expert dans votre domaine de prédilection. Si vous ne vous comprenez pas et ne vous appréciez pas, vous pouvez parier que personne d’autre ne vous comprendra ou ne vous appréciera pas.

J’ai également constaté que ceux qui se comprennent et se valorisent ont une plus grande capacité à comprendre et valoriser les autres. Cet ensemble de compétences est si important lorsque vous recherchez des niveaux de réussite plus élevés.

#2 Ils définissent clairement ce qu’ils veulent faire

Les gens qui réussissent se soucient davantage de leur vie que la moyenne des gens. Ils prennent le temps d’analyser leur vie, de regarder de près leur vision et leur but dans la vie. Ils ont mis leur vie sur le papier. Ils prennent le temps de construire des images mentales qui les guident dans leur cheminement. Alors que la plupart des gens s’y battent, ils mettent leur mission de vie, leur vision et leurs objectifs commerciaux sur papier.

Ils ont de l’imagination. Ils tirent leur imagination dans leur esprit, puis ils définissent leur vision, puis ils se mettent au travail. Jour et nuit !

#3 Ils protègent et priorisent leur temps.

Les entrepreneurs qui réussissent protègent et priorisent leur temps. Combien de personnes connaissez-vous qui planifient leur journée avant qu’elle ne commence ?

L’atout le plus précieux dont nous disposons est notre temps. Il est très important de planifier nos jours, nos semaines, des mois et des années.

#4 Orienté vers les résultats

Avez-vous connu quelqu’un qui est absolument motivé à réussir ? Peu importe l’obstacle qu’ils continuent à franchir. Et dans la plupart des cas, c’est parce qu’ils ont une clarté extraordinaire sur le résultat. Ils ont pris le temps de définir clairement ce qu’ils voulaient faire. Ils se sont arrêtés et ont réfléchi à leur vie et à ce qu’ils voulaient accomplir, ce qui leur a donné l’envie de voir la tâche jusqu’à son aboutissement.

#5 Traitez avec des faits, PAS des peluches !

La plupart des gens prennent leurs décisions concernant leur vie et leur carrière à partir de leurs émotions et de leurs hypothèses. Les entrepreneurs qui réussissent fondent leurs décisions sur une réflexion factuelle. Les entrepreneurs qui réussissent s’efforcent de prendre des décisions précises fondées sur des faits réels, et non sur des peluches.

#6 Live pour fournir de la valeur et du service

Les entrepreneurs qui réussissent savent qu’il faut donner de la valeur. Et en fournissant de la valeur, ils savent que cette valeur doit être renvoyée.

Ils pratiquent la loi de réciprocité. Ils savent avec certitude que ce qu’ils distribuent, ils recevront. Les entrepreneurs qui réussissent ne s’attendent pas à quelque chose pour rien. Ils s’efforcent constamment de se rendre précieux, ce qui attire bien sûr les associations personnelles qui mènent à un plus grand succès.

#7 Effectuer une cure de jouvence d’esprit

Les personnes qui réussissent ressemblent rarement à la personne qu’elles étaient autrefois. Ils s’éduquent constamment et acquièrent de l’expérience qui les mènera aux objectifs qu’ils désirent. Ils comprennent vraiment l’importance d’acquérir de plus grandes compétences, ce qui leur donne à leur tour un regain de confiance et une plus grande estime de soi.

Ils vivent selon les mots « renouveler leurs esprits ». Ces entrepreneurs savent que c’est la clé de leur transformation et de leur croissance.

#8 Focus

Cette caractéristique est ce que j’ai trouvé le plus important en matière de réussite entrepreneuriale. Une fois que nous avons pris conscience des possibilités de succès, nous réalisons également les nombreuses opportunités qui s’offrent à nous. Et il est facile de se laisser disperser. Les personnes qui réussissent développent la capacité de se concentrer et de se concentrer pour maximiser leurs ressources et leurs forces.

#9 Succès par association

Avez-vous déjà entendu dire en grandissant « faites attention à qui vous traînez ». Souvent, vous pouvez être « coupable par association ». Eh bien, les entrepreneurs qui réussissent comprennent qu’on peut aussi réussir « par association ».

En fait, il est pratiquement impossible de réussir sans avoir un mentor, un ami ou un associé qui vous aide à accélérer votre avancement.

Les entrepreneurs prospères ont quelqu’un qui a accéléré leur avancement avec des connaissances qu’ils possèdent ou une autre ressource qu’ils ne possédaient pas.

#10 Prenez vos responsabilités personnelles

C’est ce trait. Je veux dire que cela supprime toutes les tentatives de blâmer qui que ce soit pour ce qui se passe dans votre vie.

Les entrepreneurs qui réussissent ne font jamais allusion à quoi que ce soit n’importe qui aurait pu les faire. En fait, toutes les épreuves qu’ils ont eues, ils les ont regardées comme une bénédiction dont ils pouvaient tirer des leçons. Ne jamais renoncer au contrôle de leur vie.

J’aime vraiment le fait d’avoir le contrôle de ta vie. Ne jamais laisser quelque chose de l’extérieur vous contrôler, vous et l’avenir de votre famille.

#11 Gratitude

Lorsque vous voyez la vie et la carrière en termes de manque de ce que vous avez accompli, vous ne pouvez pas faire monter votre entreprise sur les échelons de la réussite. La négativité entrave votre progression.

Vous devez regarder tout ce que vous avez et réaliser à quel point ce que vous possédez est excellent par rapport à la situation de beaucoup d’autres.

Lorsque vous avez cette attitude, vous cessez de souffrir et de vous plaindre des petites choses. Sur chaque reçu que vous payez, écrivez merci. Ce n’est pas seulement pour remercier la personne, l’événement, le vendeur ou le client pour ce qui vous a été fourni, mais aussi pour remercier en privé que vous disposez de l’abondance nécessaire pour payer le service, le produit ou événement.

Les habitudes associées à la flexibilité vous offrent un chemin vers le succès. Le succès est fluide et la rigidité se mettra donc en travers de son chemin.

Le développement de ces mentalités vous donne une boussole pour naviguer dans les marées en constante évolution sur la voie des objectifs commerciaux et financiers. Ces mentalités permettent l’ouverture et la flexibilité tout en vous fournissant une orientation précise.