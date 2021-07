Accueil » Actu Quel est le rôle de l’éducatrice ? Actu Quel est le rôle de l’éducatrice ?

L’éducatrice participe à l’éducation de toute personne pour une meilleure intégration dans la société. Découvrons les réelles missions de cette experte dans cet article.

De quoi s’occupe réellement l’éducatrice ?

L’éducatrice spécialisée est une actrice importante du mieux-être. Elle partage la vie quotidienne des enfants, adolescents et adultes qui présentent souvent des handicaps physiques ou mentaux. Aussi, elle intervient dans le quotidien de toute personne ayant des troubles du comportement, des difficultés sociales ou d’insertion. Son principal but ici est de contribuer et de rendre possibles le développement et le recouvrement des compétences. Elle amène aussi ses sujets à reprendre leurs habitudes de vie pour atteindre in fine un meilleur niveau d’adaptation.

Elle peut grâce à sa formation évaluer le risque suicidaire, de même que la dangerosité que présente quelqu’un en situation de crise. En effet, elle intervient auprès des personnes qui ont de véritables problèmes dans leurs vies. Avec cette experte, tout homme est capable de retrouver son équilibre mental. Il faut noter que pour atteindre son objectif, elle peut travailler avec les psychologues, psychiatres, enseignants, assistants de service social…

Quelle mission accomplie-t-elle dans la vie des jeunes enfants ?

L’éducatrice de la petite enfance crée un milieu de vie idéale au développement harmonieux, physique et psychomoteur du petit-enfant. Elle s’assure aussi de créer un cadre idéal au développement cognitif, langagier, moral et socio-affectif de votre enfant. À cet effet, cette spécialiste de l’éducation va bien observer l’enfant qui est sous sa responsabilité, afin de détecter ses éventuelles difficultés d’apprentissage. Elle peut par la même occasion déceler ses éventuels troubles affectifs. Pour ce faire, elle va analyser le contexte de vie familiale et sociale de l’enfant, afin d’évaluer l’impact sur ses manières d’agir.

Pour aider le petit-enfant à réussir sa vie, elle va concevoir et organiser des activités qu’elle mettra en pratique quotidiennement avec lui. Elle aura à lui raconter des histoires ou les lui lire. En outre, l’éducatrice a pour mission de donner l’opportunité aux jeunes enfants d’exprimer librement leur créativité grâce à l’art ou aux différents jeux de rôle. Par ailleurs, cette experte en éducation aide également les enfants à avoir de bonnes habitudes en ce qui concerne les repas, la toilette et l’entretien de leurs habits. Elle établit avec l’enfant une bonne relation sur le plan affectif, afin que l’intéressé ait complètement confiance en elle. Avec une éducatrice, votre enfant sera forcément mieux épanoui.

Où travaille l’éducatrice ?

La présente spécialiste peut travailler en Foyer. Dans ce centre, elle va s’occuper de l’organisation de la vie quotidienne et du divertissement des résidents. En collaboration avec les enseignants, elle peut s’occuper des jeunes scolarisés pendant les horaires scolaires. L’éducatrice peut aussi intervenir dans les internats. Dans ces lieux, elle va prendre en charge certains jeunes gens quand ils ne sont pas au cours ou en atelier.

Dans les centres pour adultes, elle peut intervenir dans la vie des personnes qui sortent de prison ou d’un centre hospitalier. On peut la voir aussi travailler dans les hôpitaux de jour. En outre, elle peut travailler avec une ONG pour rétablir des liens sociaux à la suite d’un conflit. Pour bien jouer son rôle, elle doit être solide mentalement et doit avoir une bonne pédagogie. L’éducatrice doit savoir écouter son vis-à-vis et doit aimer travailler en équipe.