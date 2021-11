Le spa avec 2 places est idéal pour les petits espaces ! Partager :







Vous avez tendance à vous rendre dans un institut pour profiter des avantages d’un spa. Cela demande un investissement considérable et vous avez aussi des contraintes. Il faut se déplacer après le travail et affronter les embouteillages. Si vous avez une maison ou un logement assez grand pour aménager un coin détente, nous vous conseillons d’acheter un spa 2 places. Il est polyvalent et les dimensions sont très pratiques. Contrairement aux idées reçues, il faut moins de 4 mètres carrés pour installer un tel équipement qui représente la meilleure source de bien-être.

Quelle est la configuration d’un spa de 2 places ?

En fonction du nombre de jets et des caractéristiques, il faudra débourser entre 4000 et 6000 euros pour un tel spa. Le plus abordable propose bien deux places et vous avez 49 jets. Ce sont surtout les dimensions qui sont particulièrement intéressantes. Les dimensions sont 2000 x 1350 x 800 mm, vous pourrez donc facilement lui trouver une place. Vous serez également allongé grâce à une forme ergonomique confortable. Il est assez rare de trouver un produit de ce genre avec des dimensions aussi sympathiques. En effet, ce jacuzzi a la particularité d’offrir deux vraies banquettes.

La plupart des produits de ce genre proposent une assise classique qui n’est pas aussi confortable.

De ce fait, vous pourrez réellement vous détendre avec un membre de votre famille ou un ami.

Comme il s’agit d’un petit modèle, il est facile à installer et à monter, il suffit de bien suivre la notice d’utilisation.

Le contrôle qualité a également été renforcé pour que votre satisfaction soit totale.

Les vertus thérapeutiques du spa ne sont plus à prouver puisqu’elles sont largement évoquées depuis quelques années. Après une journée difficile, il suffit par exemple de prévoir une séance de 20 minutes pour que l’ensemble du corps soit bien détendu. Si vous avez des douleurs dans le dos, vous serez aussi apaisé.

Le spa vous offre le meilleur des massages

Il est inutile de dépenser des fortunes dans des instituts ou de prendre rendez-vous avec des esthéticiennes à domicile. En effet, vous rentabiliserez rapidement votre investissement avec un spa prévu pour deux places puisque les jets massent des points stratégiques de votre corps. Vous pouvez stimuler le dos grâce au massage roulé et les jambes sont surélevées. Cela favorise alors la circulation du sang dans tout le corps. Un massage intense ou apesanteur vous apportera la meilleure douceur et un réconfort inégalable.

