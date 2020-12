Accueil » Actu Comment obtenir un visa ? Actu Comment obtenir un visa ?

Une procédure connue pour les formalités administratives, les formalités administratives et les règles obtus, la demande de visa peut être l’expérience de voyage la plus déroutante que vous rencontrez lorsque vous parcourez le monde. Pour rendre les choses encore plus compliquées, les visas changent rapidement, les e-visas étant mis en ligne à un rythme effréné. Pour vous aider à naviguer dans le processus, nous avons recueilli les informations les plus importantes sur la façon d’obtenir un visa.

Un visa est un registre d’autorisation pour une personne de visiter et/ou de séjourner dans un pays qui est exigé des voyageurs par de nombreuses nations dans le monde entier. Les exigences en matière de visa sont déclenchées par toutes sortes de problèmes, et la meilleure façon de déterminer si vous avez besoin d’un visa pour les pays que vous visitez est de vérifier par vous-même. Une erreur courante est de supposer que vous n’aurez pas besoin d’un visa pour les pays qui accueillent des tonnes de touristes, mais ce n’est pas toujours le cas ; par exemple, l’Australie exige un visa, tandis que de nombreux pays sont considérés comme moins conviviaux des touristes ne le font pas.

En outre, la durée de votre séjour peut avoir une incidence sur les exigences en matière de visa ; les citoyens américains, par exemple, n’ont pas besoin d’un visa pour visiter la plupart des pays européens, à moins qu’ils n’envisagent de séjourner plus de 90 jours.

L’ emplacement d’un pays ne signifie pas automatiquement qu’un visa est requis ; le Kazakhstan, par exemple, est entouré de pays qui exigent des visas pour tous les voyageurs US. mais ne nécessite pas de visa pour les citoyens américains pour les séjours de moins de 15 jours.

Notez que le type de voyage que vous effectuez est important ; le Kazakhstan a besoin de visa pour les séjours de moins de 15 jours si vous vous engagez dans des activités professionnelles ou missionnaires.

Les exigences en matière de visa changent parfois temporairement. Un exemple actuel est la décision du Brésil de renoncer à l’obligation de visa pour les voyageurs des États-Unis, de l’Australie, du Canada et du Japon cet été pendant les Jeux olympiques ; les exigences normales de visa remontent en vigueur le 19 septembre 2016.

Les visas sont comme et chaque membre de votre groupe de voyage, y compris les enfants, a besoin du sien.

Où commencer : site Web de votre gouvernement

Pour déterminer si vous avez besoin d’un visa, visitez le site Web du gouvernement de votre pays d’origine, en particulier le ministère qui supervise les voyages à l’étranger. Aux États-Unis, c’est le Département d’État. Les Canadiens devraient cliquer ici, tandis que les Britanniques devraient consulter cette section de Gov.uk. Le gouvernement australien donne des informations spécifiques au pays sur Smartraveller.gov.au, tandis que la Nouvelle-Zélande offre SafeTravel.govt.nz.

Ces sites Web offrent généralement une gamme d’informations sur les voyages dans tous les pays du monde, y compris des avertissements de sécurité, des informations sur les ambassades et les exigences d’entrée. Cela vous donnera un bon départ dans votre quête d’un visa, y compris si vous en avez besoin ou non.

Suivant : Visitez le site Web de l’ambassade ou du consulat

S’ il semble que vous aurez besoin d’un visa, vous souhaitent visiter le site Web de l’ambassade ou du consulat du pays que vous visitez (que vous pouvez généralement trouver sur les sites Web gouvernementaux énumérés ci-dessus). Vous y trouverez de l’information sur le processus de demande, les renseignements sur le calendrier des rendez-vous, les types de visas à considérer et plus encore.

Notez que certains bureaux sont beaucoup plus occupés et/ou mieux dotés que d’autres. Vous pouvez donc essayer quelques bureaux différents si les délais de livraison sont longs ou si les exigences sont difficiles. Cela dit, certains bureaux ont également des exigences géographiques très strictes pour traiter les demandes ; c’est-à-dire que vous devez vivre dans leur juridiction pour qu’ils puissent traiter votre demande de visa. Soyez vigilants lors de l’examen des renseignements sur les présentations afin de surveiller ces problèmes potentiels, qui peuvent causer des retards inattendus et parfois importants.

Assurez-vous que vos autres documents sont en ordre

Comme nous l’avons expliqué dans 10 choses que vous ne connaissez pas sur les passeports, de nombreux pays exigent que votre passeport soit valide de 90 jours à six mois après la date de votre séjour, et il en va de même pour les visas.

Certaines demandes de visa peuvent demander des numéros de vol, des adresses d’hébergement et d’autres informations spécifiques sur l’itinéraire, de sorte que vous voudrez planifier tôt les voyages nécessitant un visa.

Commencez bien à l’avance

Les délais d’attente officiels pour les visas peuvent durer de deux semaines à quelques mois, mais le délai réel dont vous avez besoin peut être plus long. Par exemple, certaines ambassades exigent que vous (ou une entreprise de demande de visa/accélérateur) preniez rendez-vous pour comparaître en personne, ce qui peut augmenter considérablement votre délai d’exécution. Lorsque j’ai demandé un visa brésilien l’an dernier, les temps d’attente pour les rendez-vous étaient d’environ trois à quatre semaines, après quoi l’horloge pour obtenir réellement le visa commençait.

Prévoyez être sans votre passeport

Dans presque tous les cas, votre demande de visa exige que vous envoyez votre passeport, de sorte que vous voudrez vous assurer que vous n’en aurez pas besoin pendant la période de traitement.

Une note sur les visas de travail

Si vous allez travailler pendant votre visite, il se peut que vous ayez besoin d’un visa de travail. Pour beaucoup de gens, le terme « visa de travail » ne semble s’appliquer que lorsque vous prévoyez d’aller travailler pour une entreprise dans le pays étranger, être payé dans la monnaie locale et peut-être même y vivre pendant une longue période.

Certains pays, y compris le Brésil et la Russie, exigent que vous demandez un visa de travail spécifique même si vous êtes simplement payé par votre entreprise chez vous. C’est-à-dire que si vous faites du travail de toute sorte, y compris aller à une conférence ou à une réunion avec un client, vous aurez besoin d’un visa qui le permet. Si vous voyagez pour n’importe quel type d’entreprise, assurez-vous de vérifier les exigences à l’avance.

Autres types de visas

Outre les visas de tourisme et de travail, il existe d’autres types de visas destinés aux diplomates, aux journalistes, aux artistes interprètes, les étudiants, les médecins, les travailleurs religieux et plus encore. Avec une telle gamme de choix, vous voudrez être très clair sur le type de visa dont vous avez besoin pour atteindre le but de votre voyage. Parfois, vous pouvez le faire — en vous éloignant avec un peu de travail sur un visa touristique, par exemple — mais une approche plus sûre consiste à obtenir le bon visa.

Durée des visas et des visites

Les visas peuvent être valables de quelques jours à plusieurs années ; assurez-vous que vous serez couvert pendant toute la durée de votre voyage. De plus, les visas varient en fonction du nombre d’entrées et de départs qu’ils permettent ; en général, les visas sont une entrée simple, double entrée ou plusieurs entrées selon le pays et le type de visa.

Visas électroniques

De nombreux pays éliminent progressivement les visas papier ou estampillés à un rythme rapide, les remplaçant par des systèmes de visa électronique (parfois appelés e-visa). L’Australie est le plus important d’entre eux, la quasi-totalité des visas étant actuellement délivrés par voie électronique.

Le Canada aussi prévoit de nouvelles exigences pour que les étrangers exemptés de visa soient titulaires d’une autorisation de voyage électronique (AVE) ; les exceptions incluent les citoyens américains et les voyageurs titulaires d’un visa canadien valide.

Parmi les autres pays qui utilisent des systèmes de visa électronique figurent la Nouvelle-Zélande, la Turquie, le Sri Lanka, l’Inde, l’Arménie et le Cambodge.

Une variante moins courante est le visa à l’arrivée, qui n’est généralement délivré que dans des circonstances inhabituelles telles qu’un vol détourné. Certains pays délivrent des visas à l’arrivée pour les citoyens de certains pays étrangers. Par exemple, la Turquie délivrera un visa électronique à l’arrivée, généralement avec une prime.

Extensions de visa

De nombreux pays autoriseront les visiteurs à plus long terme à prolonger leur visa à partir de l’intérieur du pays ; c’est un visa que vous voudrez enquêter vous-même si la situation se présente. Des pays comme la Thaïlande prennent des mesures pour décourager les « sorties de visas », une tactique selon laquelle le titulaire d’un visa quittera brièvement le pays afin de réinitialiser l’horloge à l’expiration de son visa.

Quel est le coût des visas ?

Les visas ne sont pas gratuits, et vous devrez généralement payer entre 30$ et 200$ pour un visa rempli, sans compter les frais d’affranchissement, de copie, de notariation ou d’autres frais accessoires. Laissez les choses à la dernière minute, et vous devrez également payer des frais d’expédition.

Services et agences de visa

L’ utilisation d’un passeport ou d’une agence d’expédition des visas peut aider à faciliter le processus souvent confus. Et si vous êtes en retard dans votre demande, ces services sont presque essentiels, car ils peuvent souvent obtenir des visas très demandés et difficiles à obtenir à très court préavis, parfois en un jour ou deux. À moins de camper sur un étage de l’ambassade, il serait presque impossible pour une personne de se retirer.

De plus, les agences de passeport et de visa professionnelles disposent généralement des dernières informations sur ce dont vous avez besoin pour votre , peut vous parler à travers vos formulaires, vous conseillera sur quel type de visa choisir et peut identifier les éventuelles erreurs de demande ou omissions avant de soumettre. Ayant utilisé un il y a quelques années, j’ai constaté que cela valait bien le coût supplémentaire. Vous pouvez en savoir plus sur ces services dans Expéditors Passeport et Visa.

