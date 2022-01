Quelles sont les activités du gestionnaire de parc automobile ?

Un gestionnaire de parc automobile est un expert en logistique qui travaille dans le secteur des transports. Ces spécialistes de la logistique sont chargés de gérer chaque détail, concernant les véhicules de l’entreprise et leurs conducteurs. En plus de leur tâche principale, qui consiste à acheter et à entretenir les véhicules utilisés pour les livraisons, les gestionnaires de parc automobile ont plusieurs autres fonctions. Voici quelques activités d’un bon gestionnaire de parc automobile.

Enregistrement d’informations exactes sur les flottes

L’une des principales responsabilités d’un gestionnaire de flotte est d’enregistrer et de conserver des données correctes concernant tout ce qui a trait à au parc automobile. En d’autres termes, un gestionnaire de parc automobile conserve un historique détaillé de chaque véhicule de son parc. Par exemple, un gestionnaire de parc automobile peut rechercher la date de la dernière vidange du moteur pour un véhicule spécifique. Cela implique d’avoir des dossiers bien tenus.

Analyse des données enregistrées

A lire aussi : La déclaration de cession d'un véhicule est-elle obligatoire pour un don ?

Les gestionnaires de parc automobile examinent les données enregistrées. Ils extrapolent les problèmes éventuels à partir de ces informations, en plus de réacheminer les véhicules ou de modifier un programme de voyage si nécessaire. Ainsi, les conducteurs ne perdent pas de temps parce qu’ils empruntent des itinéraires où il y a moins de circulation ou de risques routiers.

Choisir les bons véhicules

Une autre tâche fondamentale consiste à choisir les véhicules les plus appropriés. Les gestionnaires de parc automobile encore appelé gestionnaire de flotte déterminent également la meilleure façon de financer une flotte. Lorsque les véhicules ont atteint leur utilisation maximale et sont prêts à être revendus, un gestionnaire de flotte sait comment obtenir le meilleur prix possible. Ils font donc de plus office de négociateurs.

A lire aussi : Méthodes rapides pour apprendre le code de la route

Établissement de calendriers d’entretien

Les gestionnaires de parcs automobiles sont responsables de l’entretien des véhicules. Ils s’assurent que leurs véhicules sont en excellente condition pour remplir leurs diverses fonctions. Songez qu’il est essentiel que leurs véhicules soient en mesure de livrer avec succès des produits et/ou des services à un coût minimal. Pour s’assurer que les véhicules de leur flotte sont correctement entretenus, les gestionnaires de flotte établissent un calendrier d’entretien. Habituellement, l’entretien des véhicules est effectué par un service d’entretien. Il peut par ailleurs être accompli par une entreprise de service automobile externe. En outre, un centre de service automobile peut être une source d’approvisionnement en pièces détachées en cas de besoin.

Autres activités du gestionnaire de parc automobile