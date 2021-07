Accueil » Actu Comment imprimer sur céramique ? Actu Comment imprimer sur céramique ?

L’impression sur céramique est une opération très délicate qui s’effectue avec l’aide de diverses techniques. Celles-ci sont constituées d’un certain nombre d’étapes toutes très importantes. Comment faut-il s’y prendre pour réaliser ce type d’impression ? Découvrez-le ici.

Transfert d’images sur céramique

Il existe une multitude de techniques permettant d’imprimer sur de la céramique. L’une d’entre elles est le transfert d’images. Elle est très populaire et fait partie des plus appréciées en raison de ses nombreux avantages. De plus, elle permet d’obtenir un résultat impeccable en suivant des étapes relativement simples.

Préparer la surface

La première étape avant de faire une impression consiste à préparer la surface de céramique. Pour ce faire, vous devez la laver à l’aide d’un savon-dégraisseur et dépolir votre surface avec du papier sablé. L’objectif est d’enlever les éventuels résidus de poussière qui pourraient compromettre l’impression.

Positionner l’image

Une fois que la surface est prête, vous pouvez passer au collage de l’image sur votre support. Il y a toutefois une étape préliminaire à ne surtout pas négliger. Vous devez appliquer au préalable une fine couche de produit de collage et un papier de protection. Une fois que vous avez collé l’image, vous devez attendre quelques heures.

Retirer le papier

L’étape suivante consiste à retirer délicatement le papier qui recouvrait l’image. Puis, vous devez à nouveau patienter pour que l’image soit parfaitement fixée et bien sèche.

Appliquer une finition

C’est la dernière étape du processus. Elle consiste à appliquer un mélange spécial sur l’image. Celui-ci permet de corriger les imperfections survenues au moment du collage de l’image. Après avoir passé toutes ces étapes, vous obtiendrez une image parfaitement ajustée à votre support en céramique.

La sérigraphie sur céramique

La sérigraphie est une autre technique très efficace en matière d’impression. Contrairement, à l’opinion générale, elle n’est pas uniquement réservée aux supports papier. Elle est d’ailleurs plus efficace sur des matières comme la céramique.

Les outils nécessaires

Pour imprimer sur céramique en utilisant la technique de la sérigraphie, il faut au préalable disposer de certains outils indispensables. Il s’agit entre autres :

d’une insoleuse ;

des écrans ;

de l’émulsion.

À ceux-ci s’ajoutent des encres.

D’abord, vous devez vous procurer un cadre en fonction de la taille de la surface sur laquelle vous comptez imprimer. Déposez l’émulsion en quantité raisonnable à l’intérieur du cadre et patientez le temps que ça sèche. Vous pouvez d’ailleurs profiter de ce moment pour imprimer les typons. Ensuite, vous insolez le cadre avec les typons et effectuez un nettoyage.

L’étape suivante consiste à préparer les encres à utiliser et réaliser l’impression proprement dite. Pour ce qui est de l’impression, vous pouvez utiliser une machine spécialisée ou travailler manuellement. Tout dépend de votre équipement et de vos facultés. Une fois l’impression achevée, vous devez nécessairement réaliser un deuxième nettoyage pour rendre uniforme.

Voilà comment procéder pour imprimer sur de la céramique. Peu importe la technique que vous adoptez, vous devez veiller à suivre rigoureusement les étapes précédentes et ne surtout pas faire d’erreurs. Si la tâche semble trop complexe, vous pouvez toujours demander de l’aide à un expert du domaine.