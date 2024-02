Les différents types de modèles de piscine : comment trouver celui qui vous convient

La piscine est devenue un incontournable dans tous jardins quel que soit l’espace qui y est disponible. Longtemps réservée aux plus fortunés, la piscine est maintenant de plus en plus accessible. Quels sont les modèles de piscine à votre disposition et comment choisir celle qui vous convient ?

Piscine creusée ou piscine hors sol ?

Avoir un bassin pour jouer et pour se baigner dans son jardin est un rêve qui peut se réaliser de plusieurs façons. On peut opter pour une piscine tubulaire – la plus connue des piscines hors-sol – ou construire une piscine creusée. La piscine coque creusée est une solution facile à mettre en œuvre si vous avez envie d’une piscine enterrée dans votre jardin.

L’installation d’une piscine coque nécessite certes qu’on creuse dans le jardin pour aménager une piscine enterrée, mais son installation est facilitée. Piscine coque polyester, petite piscine, mini piscine, piscine de moins de 10m2, piscine avec plage…quels sont les différents modèles de piscines coque à votre disposition et quels sont les critères pour en choisir un ?

La mini piscine coque pour un petit jardin

Votre petit jardin est plutôt adapté à une petite piscine enterrée – moins encombrante et plus esthétique – qu’une piscine tubulaire ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour une piscine de moins de 10 m2 en coque en composites polyester. Le fabricant de piscine Cocktail Piscine est spécialiste de la construction de piscine et de l’installation de piscines depuis plus de 50 ans.

Le tarif d’une piscine est principalement fonction de ses dimensions. Pour l’installation de votre petite piscine ou mini piscine creusée, faites un devis piscine en ligne en personnalisant votre projet de construction de piscine. Une mini piscine creusée peut être conçue pour être une piscine avec plage. Le constructeur de piscine coque polyester Cocktail Piscine compte dans les 38 modèles de piscines coque.

Une piscine coque enterrée à fond plat ou à fond incliné

Quel est l’intérêt d’avoir une piscine à fond incliné dans votre jardin ? Eh bien, ce type de piscine, souvent rectangulaire, est l’idéal pour les nageurs amateurs de plongeons. Installée par un pisciniste expérimenté, la piscine coque polyester à fond incliné peut avoir une profondeur allant jusqu’à 1.85 m.

Les piscines à fond plat du fabricant de piscine coque français Cocktail Piscine ont une profondeur de 1.45 m. Ces bassins sont particulièrement adaptés à la baignade et aux jeux. Ils sont faits pour les familles et les amis.

Une piscine coque enterrée selon votre goût

La piscine coque polyester nécessite quelques travaux, mais pas autant qu’une piscine creusée en béton. Préfabriquée, la piscine coque polyester se décline dans de nombreux formats. Vous pouvez opter pour une piscine rectangulaire dont la longueur peut aller de 4 à 11 m. Pour un petit terrain, faites votre choix parmi les mini piscines coques enterrées.

En termes de formes, les piscines coques peuvent également être conçues tout en courbe. Rectangulaire ou arrondie, la piscine coque peut être équipée d’une plage de piscine, d’escaliers, d’un coin détente. Pour ce qui est de sa couleur, vous avez le choix entre le blanc, le bleu le gris et le beige.