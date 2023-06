Les yeux font partie des organes les plus importants du corps humain. Il est vrai qu’on peut vivre sans ses yeux, mais dans l’idéal il faut s’assurer d’en prendre soin au quotidien, pour les préserver et maintenir ses capacités visuelles le plus longtemps possible. Pour cela, nous vous proposons de découvrir ce guide afin d’en apprendre un peu plus sur les bonnes pratiques à adopter en cas de fatigue oculaire.

En cas de fatigue oculaire que faire ?

Pour commencer, la fatigue oculaire est un état qui traduit une utilisation excessive des yeux. En d’autres termes, c’est l’altération temporaire du fonctionnement de vos yeux. Lorsque ce trouble se manifeste, vous devez prendre les mesures nécessaires pour vous en débarrasser et retrouver de bonnes capacités visuelles.

Vous avez tout intérêt à en apprendre le maximum à ce sujet, car la fatigue oculaire s’accompagne de plusieurs symptômes parfois très graves, qui peuvent nuire à votre bien-être au quotidien. Voici donc pour vous, une sélection des meilleures astuces pour éliminer ou prévenir de façon naturelle les symptômes de la fatigue oculaire.

Donnez du repos à vos yeux

La première chose à faire si vous voulez éviter ou traiter une fatigue oculaire, c’est donner du repos à vos yeux. Cette solution permet de soulager directement les principaux symptômes de ce trouble. Ainsi, dès que vous ressentez des picotements dans les yeux, des tiraillements ou une vision flou, vous devez fermer vos yeux quelques minutes.

Si possible, vous pouvez former une coque de protection avec les paumes de vos mains, et ainsi couvrir vos yeux pendant environ une minute. Comme vous pouvez vous en douter, il est aussi conseillé de s’éloigner des écrans en cas de fatigue visuelle. Ceci inclut les écrans de smartphone, d’ordinateur, et même de télévision.

Faites des exercices de gymnastique oculaire

La deuxième astuce pour éliminer les symptômes de la fatigue oculaire consiste à faire des exercices de gymnastique oculaire. Vous devez savoir que comme tous les muscles du corps, les yeux ont eux aussi besoin d’être renforcés.

Vous pouvez donc trouver des exercices pour les rendre plus souples, plus mobiles, mais surtout plus résistants. Parmi ces exercices, on retrouve le lancer de balle, le fait de fixer un crayon qui se déplace, etc.

Faites des ajustements sur votre poste de travail

Enfin, étant donné que la lumière bleue des écrans représente la principale cause de la fatigue oculaire, vous devez adapter votre poste de travail de manière à protéger vos yeux. Entre autres choses, il faudra garder l’écran de votre ordinateur à hauteur du regard, et à une distance comprise entre 60 et 80 cm. Vous devez aussi diminuer la luminosité de l’écran pour qu’elle soit réduite au maximum.

A quel moment consulter un ophtalmologue pour une fatigue oculaire ?

Dans certains cas, la fatigue oculaire nécessite un traitement médical. Par exemple, si les symptômes deviennent plus intenses au point d’être handicapants, vous devez aussitôt faire appel à un ophtalmologue. Vous pourrez ainsi vous soumettre à un bilan ophtalmologique pour un diagnostic précis, ce qui permettra à votre spécialiste de vous prescrire un traitement sur mesure.

Pour résumer, il existe plusieurs solutions efficaces parmi lesquelles vous pouvez choisir, pour soulager et même prévenir les symptômes de la fatigue oculaire.