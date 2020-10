Accueil » Actu Comment arrêter de parler autant : 11 Pas de Bullsh*t Conseils ! Actu Comment arrêter de parler autant : 11 Pas de Bullsh*t Conseils !

Tu parles beaucoup.

A découvrir également : Décorer un espace de coworking

Soit tu le sais, soit on te l’a dit.

Probablement les deux.

A lire également : Zoom sur la lutte pour des services publics de qualité

Mais pour l’instant, tu n’as pas l’air de t’aider.

Tu ne sais pas pourquoi tu parles autant ou comment parler moins.

Heureusement pour vous, nous avons mis au point quelques conseils pratiques pour vous aider à éviter de trop parler.

Mais avant d’y arriver, explorons une question très importante :

Pourquoi est-ce que je parle autant ?

Comprendre les raisons de votre discours excessif est essentiel pour pouvoir y remédier.

Vous ne pouvez pas modifier un comportement sans avoir d’abord compris ses causes profondes.

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une personne peut parler autant, mais voici les principales.

( Il est important de noter que tous ces éléments ne s’appliqueront pas à vous, mais certains vont presque certainement frapper un accord.)

1. Vous n’avez pas le contrôle des impulsions.

Beaucoup de gens dominent les conversations simplement parce qu’ils n’ont pas la capacité de contrôler leur envie de parler.

Chaque fois qu’un partenaire conversationnel fait un point, vous sautez droit avec vos propres pensées.

Vous le faites sans réfléchir et qu’ils aient terminé leur point.

Une pensée entre simplement dans votre esprit et avant que vous ayez eu la chance de vous demander si elle doit être dite (tout de suite, au moins), vous l’avez dit.

2. C’est un coup de pouce à ton ego.

Ça fait du bien d’être écouté.

En entendant votre voix et en partageant vos pensées, vous recevez une certaine forme de gratification.

Dans ces moments où vous parlez, vous recevez l’attention des autres et cela donne un peu de coup de pouce à votre ego.

Et parce que ça fait du bien, on en fait de plus en plus.

3. Tu penses que ça te rend plus sympathique.

Vous croyez que le fait d’être sortant, bavard, et la vie proverbiale et l’âme du parti rend des gens comme vous.

Et tout le monde veut être aimé par les gens avec qui ils partagent leur vie.

Très souvent, votre personnalité bavarde est accueillie et appréciée. Vous apportez du zeste et du dynamisme à la procédure.

Cela rend plus attrayant pour vous de parler beaucoup à d’autres moments. Parler vous rend plus intéressant.

Et cela peut vous amener à parler trop dans des situations qui ne l’exigent pas, ou à des moments où vos paroles ne sont pas si édifiantes.

4. Vous aimez donner vos opinions sur les choses.

Tout le monde aura une sorte d’opinion sur la plupart des sujets de conversation, et vous aimez faire entendre la vôtre.

Cela se rapporte à l’ego boost parce que vous obtenez un peu de buzz de faire connaître votre opinion aux autres.

Et la même chose peut être dite pour donner des conseils à d’autres personnes sur les problèmes qu’elles vous transmettent.

Peu importe si ce conseil n’a pas été demandé, vous aimez le donner de toute façon.

5. Tu aimes avoir raison.

Quand il s’agit de vos opinions, vous aimez avoir raison tout le temps et vous passerez du temps à parler pour prouver que vous l’êtes.

Qu’ il s’agisse de prendre le terrain moral sur quelque chose ou de manœuvrer l’autre personne dans un débat ou un débat, vous parlez jusqu’à ce que vous vous sentiez avoir gagné le point.

6. Vous aimez le drame et les conflits.

Il y a une partie de vous qui aime le combatif d’un désaccord.

Et donc, vous n’avez pas peur de poursuivre une discussion — en particulier une discussion animée — même quand elle semble avoir pris fin.

Cela remonte clairement aux deux points précédents parce que vous allez creuser vos talons et défendre votre position jusqu’à la fin.

7. Vous faites votre réflexion à haute voix.

Vous trouvez plus facile d’organiser vos pensées et de travailler à travers les choses en parlant d’elles.

Et donc tu trouves quelqu’un et tu leur arracheras l’oreille pour s’en sortir. votre position ou élaborer un plan d’action.

Vous avez du mal à obtenir la clarté dont vous avez besoin en pensant à quelque chose.

8. Tu parles quand tu es nerveuse.

Si vous vous sentez anxieux à propos de quelque chose, vous avez tendance à parler beaucoup pour vous distraire et retrouver une sorte de sang-froid.

Que ce soit lorsque vous rencontrez quelqu’un de nouveau, lorsque vous êtes involontairement le centre d’attention, ou parce que quelque chose à propos de votre situation vous fait vraiment peur, vous parlez à la fois à masquer et à traiter vos nerfs.

9. Tu trouves le silence gênant et mal à l’aise.

Vous n’êtes jamais sans une sorte de son dans votre vie, qu’il s’agisse de musique de fond, de la télévision, du son du monde extérieur ou de votre propre voix.

En particulier, vous détestez être dans la compagnie d’une autre personne et laisser le silence durer plus de quelques secondes.

Il vous laisse vous sentir gênant et vous croyez que, parce que vous vous sentez ainsi, votre partenaire conversationnel doit faire aussi.

10. Vous avez un problème de santé mentale.

Un discours excessif peut être un symptôme de divers troubles de santé mentale tels que le bipolaire, la cyclothymie et le TDAH.

Vous pouvez également aimer (article continue ci-dessous) :

13 raisons pour lesquelles les gens ne vous écoutent pas

8 façons dont les hommes et les femmes communiquent différemment

Comment garder une conversation en cours : 12 conseils sans absurdité !

Comment sonner intelligent et parler plus éloquemment

11 façons de parler moins et d’écouter plus

Maintenant que vous avez une idée des raisons pour lesquelles vous parlez tant, que pouvez-vous faire à ce sujet ?

Ce qui suit est une liste d’outils et de pratiques qui peuvent vous aider à parler moins fréquemment.

Plus vous pouvez travailler sur ces éléments, plus vous serez en mesure de modérer votre niveau de conversation.

Mais comme il y a beaucoup d’éléments dans cette liste, vous pourriez trouver utile de vous concentrer sur deux ou trois à la fois.

Lorsque vous êtes sûr d’avoir pris en main ces outils, vous pouvez ajouter plus de choses dans votre boîte à outils.

1. Apprenez à contrôler votre impulsion.

Un manque de contrôle des impulsions a été le premier point de la liste des raisons pour lesquelles vous pourriez parler autant, et il est donc logique que ce soit la première chose que vous essayez d’aborder.

Cela est simple, mais ce n’est pas toujours facile.

C’ est simple parce que tout ce qu’il faut vraiment, c’est pour vous d’identifier une impulsion avant d’agir dessus, puis de choisir de ne pas agir.

Ce n’est pas facile parce que ces choses se produisent très rapidement — souvent en une fraction de seconde. Et parce qu’agir sur une impulsion est ce que vous êtes habitué à faire.

Pour contrôler votre impulsion, vous devez vous entraîner à prendre une pause consciente chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler, que vous agissiez sur impulsion ou non.

Même si la conversation vous est naturellement revenue, faites une pause de toute façon pour vous conditionner à se comporter de cette façon.

Sois patient. Au début, tu vas probablement échouer neuf fois sur dix. Pourtant, au fil du temps, cela deviendra huit puis sept, jusqu’à ce que vous puissiez enfin résister à l’envie de parler à chaque fois.

Cela ne signifie pas que vous devez résister à parler complètement, mais cela peut vous aider à choisir vos moments et à choisir ce qu’il ne faut pas dire.

2. Pratique à ne pas interrompre les gens.

Ceci est lié directement au contrôle des impulsions, mais concerne spécifiquement les moments où quelqu’un d’autre parle et que vous en parlez.

Ou, de même, vous pouvez terminer les phrases des gens pour eux plutôt que de leur permettre de compléter le point qu’ils essayaient de faire valoir.

Dans ces situations, une autre chose que vous pouvez faire est d’attendre qu’un moment de silence se produise avant de parler.

Utilisez ce silence comme signe que l’autre personne a fini de parler, quoique temporairement, et vous êtes libre d’exprimer votre pensées.

Jusqu’ à ce silence, faites de votre mieux pour se concentrer sur ce qu’ils disent.

3. Évitez de réquisitionner la conversation.

Les gens aiment parler d’eux-mêmes. C’est presque naturel, mais certains vont trop loin et finissent dans les royaumes du narcissisme conversationnel.

Autrement dit, ils aiment se ramener une conversation encore et encore, car c’est leur sujet préféré et celui qu’ils connaissent le plus.

Ou, s’ils ne sont pas particulièrement intéressés ou engagés avec ce dont quelqu’un parle, ils changent le sujet en quelque chose avec lequel ils sont plus à l’aise.

Bien sûr, les conversations se déplacent à divers points, mais cela devrait être une fois que les deux parties seront convaincues d’avoir suffisamment parlé d’un sujet.

En d’autres termes, ne forcez pas un changement s’il est clair que l’autre personne veut continuer à parler du sujet actuel.

4. Posez des questions.

Si vous n’êtes pas particulièrement Claire sur un sujet ou n’en avoir aucune connaissance directe — disons, lorsque quelqu’un vous transmet une expérience qu’il a vécue — posez des questions pour mieux comprendre.

Cela aide l’autre personne à travailler à travers le point qu’elle essaie de faire, et il vous permet de trouver la façon la plus appropriée de répondre.

En posant des questions, vous donnez à l’autre personne une chance de parler, ce qui signifie que vous ne dominez pas la conversation comme vous le feriez autrement.

Assurez-vous d’attendre un moment opportun pour poser vos questions plutôt que d’interrompre l’autre personne.

5. Déplacer la satisfaction vers l’écoute.

Plus tôt, nous avons mentionné que le fait de parler aux autres et d’obtenir l’attention des autres peut faire en sorte qu’une personne se sent mieux sur elle-même.

Un coup de pouce d’ego, si vous voulez.

Eh bien, il est possible d’obtenir un sentiment similaire en écoutant vraiment les gens.

Mais alors que parler et dominer une conversation est une forme égoïste de plaisir, l’écoute peut offrir un plaisir commun.

L’ autre personne se sent entendue et digne de votre temps.

Vous ressentez une véritable chaleur qui vient d’aider une autre personne et de partager un moment avec elle.

Et ce sentiment est encore plus gratifiant qu’un boost d’ego parce qu’il remplit un instinct très humain de se connecter.

Quand tout ce que vous faites est de parler à quelqu’un, vous ne partagez rien et vous ne communiquez avec personne.

Donc, pour parler moins, vous devez changer votre état d’esprit de l’égoïsme à celui de l’altruisme.

Reconnaissez que l’écoute et la participation à une conversation authentique offrent plus de récompenses que le fait de parler seul.

6. Accepter les divergences d’opinion.

Si vous avez tendance à parler beaucoup quand vous êtes au milieu d’un désaccord, il est bon d’apprendre à accepter quand d’autres personnes ont des opinions qui diffèrent de la vôtre.

Cela signifie être en mesure d’accepter de ne pas être d’accord.

Vous n’avez pas à ignorer les points de vue opposés, et ni devez -vous les dévaluer en s’attaquant aux motifs sur lesquels ils sont faits ?

Vous n’avez pas non plus à essayer de convertir les gens à votre façon de penser.

La plupart des choses qui méritent d’être débattues sont de nature subjective, et vous devriez donc essayer de voir comment une personne pourrait arriver à une conclusion différente de vous.

Aussi difficile que cela puisse être, essayez d’entrer dans leurs chaussures et imaginez quelles vues vous pourriez maintenant tenir si vous aviez vécu ce qu’ils avaient dans la vie.

Et regardez comment vous êtes arrivé à croire ce que vous croyez et quels facteurs ont joué un rôle à cet égard.

Et, enfin, regardez au-delà de l’opinion diffusée et concentrez-vous sur la personne.

Ils peuvent très bien être quelqu’un dont vous avez tendance à profiter de la compagnie et que vous respectez de bien des façons.

Montrez-leur une autre forme de respect en leur permettant d’avoir leur point de vue sans avoir à vous les justifier.

7. Réfléchis avant de parler.

Lorsque vous parlez, assurez-vous d’avoir réfléchi à deux fois à ce que vous êtes sur le point de disons.

Cela est lié au contrôle de votre impulsion, mais cela va plus loin et vous oblige à tenir compte du contenu de vos mots et des conséquences potentielles qu’ils peuvent avoir.

C’ est un sujet si grand et important en soi que nous vous suggérons de lire notre article qui lui est consacré et la méthode de pensée T-H-A-N-K-S avant de parler.

8. Travaillez sur votre estime de soi.

Si vous parlez beaucoup pour obtenir la validation d’autres personnes, vous devez probablement aborder certaines questions sous-jacentes de la faible estime de soi.

L’estime de soi est essentiellement le montant que nous aimons la personne que nous sommes. Certaines personnes ayant une faible estime de soi parlent beaucoup pour que d’autres puissent être d’accord avec elles, ou les écouter au moins.

Cela leur donne ce boost d’ego qui aide à masquer les sentiments sous-jacents de malaise.

Travailler sur votre estime de soi peut vous permettre de garder le silence dans des situations où vous cherchiez normalement l’attention et la validation.

Comme dans la précédente point, nous vous recommandons de lire l’un de nos autres articles sur la construction de votre estime de soi.

9. Pratique à être silencieux.

Si vous trouvez assis en silence avec quelqu’un mal à l’aise, vous devez vous immerger dans de telles situations jusqu’à ce que vous réalisiez à quel point cela peut être facile.

Et pendant que vous pratiquez le silence avec les autres, vous devez constamment vous rappeler qu’ils ne se sentent, selon toute vraisemblance, pas gênant du tout.

S’ ils ressentaient la même chose que vous, ils essaieraient probablement de combler ce silence en disant quelque chose.

Le fait qu’ils ne le font pas montre seulement qu’ils ne le dérangent probablement pas.

Peu importe si la personne est proche de vous ou un parent étranger, garder le silence n’est pas une si mauvaise chose.

Vous n’avez pas à garder le silence pour toujours, bien sûr. Vous pouvez, lorsque vous ressentez une nouvelle conversation en vous — ou un autre point lié à la conversation précédente — rompre le silence et soulever cela.

Mais vous ne devriez pas vous sentir obligé de remplir un silence avec des bavardages inconscients.

10. Posez vos pensées sur le papier.

Si vous êtes quelqu’un qui fait de son mieux en parlant d’un sujet ou d’un problème particulier, vous pourriez obtenir les mêmes avantages organisationnels en écrivant vos pensées.

Vous pouvez parler pendant que vous écrivez, mais vous n’avez pas besoin d’avoir une conversation unilatérale avec quelqu’un pour que vos pensées soient claires.

11. Évitez de répandre des ragots.

Que ce soit avec des amis ou au travail, parler d’autres personnes derrière leur dos n’est pas un trait que nous devrions célébrer.

Et si les commérages sont l’une des principales façons dont vous parlez trop, mettre une interdiction générale de diffuser de telles informations peut réduire considérablement le montant que vous parlez.

Demandez ce que vous gagnez vraiment en vous livrant à des ragots et si vous aimeriez que d’autres comméraient à votre sujet.

Les points précédents sur le contrôle des impulsions, la pensée avant de parler, et la construction de votre estime de soi devraient tous aider à cet égard.