Des solutions d’éclairage profitables aux entreprises

Les ampoules Thomas Watt ont commencé à être proposées sur le marché en ce début d’année 2019. Il s’agit d’ampoules qui sont décrites comme pouvant faire plus que l’éclairage. En effet, ces ampoules sont présentées comme pouvant rendre service aux entreprises.

Une nouvelle approche en ce qui concerne les luminaires

Jean-Baptiste Fontes, le directeur des opérations de Thomas Watt, précise que les services qui sont proposés constituent une nouvelle approche en matière de luminaires. Ce sont des ampoules LED qui ont été proposées aux entreprises au début de la création de l’entreprise en 2012.

La startup proposait un type de luminaire professionnel pour apporter du confort aux professionnels dans leur travail. Des solutions complémentaires en ce qui concerne l’éclairage ont commencé à voir le jour aujourd’hui. La technologie développée par la startup est de type LI-FI.

Un système lumineux avec de nombreux avantages

Le nouveau système mis en place par Thomas Watt dispose d’une communication sans fil. Les données pouvant ainsi être transmises à partir d’un spectre optique à la place du spectre électromagnétique. L’ensemble étant exploité à partir d’un système WI-FI. Jean-Baptiste Fontes explique que le système présente un bon nombre d’avantages.

Il s’agit d’un système qui peut être acquis à moindre coût, avec une plus grande sécurité et une transmission des données plus rapide. À ses débuts, le LI-FI portait le nom de Oya Light, et avait été présenté au CES en 2012. Depuis lors, de nouvelles innovations ont été pensées par la startup.

Le directeur des opérations de Thomas Watt, explique que des détecteurs sont présents dans les nouveaux produits proposés. Ces derniers sont dotés de capteurs qui peuvent faire un comptage pour savoir le nombre de personnes qui sont présentes dans un bâtiment.

D’autres innovations disponibles avec le nouveau système d’éclairage

Le système d’éclairage proposé par Thomas Watt peut également permettre d’avoir des renseignements sur la puissance électrique qui est consommée en temps réel. Les distances d’un point à l’autre au sein du bâtiment peuvent aussi être définies. En plus, le système peut être piloté à la voix à partir d’un microphone intégré.

La Banque Populaire ou d’autres grands groupes disposent déjà de cette nouvelle technologie. L’entreprise, selon le directeur des opérations, mise sur l’économie sociale et solidaire. En effet, tous les produits proposés aux entreprises sont fabriqués par des personnes en situation de handicap.

La société a comme ambition de se rendre cette année à Las Vegas pour détailler son « offre globale ».

Réduction des coûts énergétiques grâce à l’éclairage LED

L’utilisation de l’éclairage LED est une solution très efficace pour réduire les coûts énergétiques des entreprises. En effet, cette technologie permet une consommation électrique bien moindre par rapport aux ampoules traditionnelles. Les leaders du marché continuent d’innover pour offrir des produits performants adaptés à chaque type d’infrastructure.

Les luminaires LED sont aussi plus durables que leurs prédécesseurs, ce qui signifie qu’ils ont besoin de moins d’entretien et doivent être remplacés beaucoup moins souvent. Cela permet non seulement de réaliser des économies sur le long terme, mais aussi de limiter l’impact environnemental en diminuant la production de déchets liée au remplacement fréquent des ampoules.

Certains types d’éclairages peuvent avoir un impact direct sur la qualité du travail effectué dans les différentes structures professionnelles. Les employés ayant besoin d’un éclairage optimal pour travailler avec précision dans certaines conditions, comme celles requises dans les laboratoires, ou encore celles nécessitant une lumière tamisée, comme celle exigée lorsqu’on travaille devant un ordinateur pendant plusieurs heures.

En utilisant efficacement et raisonnablement des solutions innovantes telles que celles proposées par Thomas Watt, il est possible d’aider considérablement toutes sortes d’entreprises à réaliser des économies substantielles tout en participant activement à la préservation de notre planète bleue grâce notamment aux solutions basées sur la technologie LED.

Amélioration de la productivité et du bien-être des employés grâce à l’éclairage adaptatif

L’éclairage n’affecte pas seulement la consommation électrique et les coûts, il a aussi un impact direct sur l’environnement de travail des employés. Les conditions d’éclairage peuvent effectivement affecter leur bien-être physique et mental, ainsi que leur productivité.

C’est pour cela que certains fabricants ont mis au point des solutions d’éclairage adaptatif, qui permettent non seulement de réguler la luminosité en fonction du moment de la journée, mais aussi d’adapter le niveau lumineux aux activités effectuées dans chaque zone.

Par exemple, les zones où sont réalisées des tâches nécessitant une grande précision et beaucoup de concentration peuvent bénéficier d’un éclairage plus intense. De même, les zones destinées à la détente ou au repos comme le coin café ou encore l’espace fumeur peuvent être équipées avec des solutions dimmables afin que chacun puisse se détendre sans être agressé par une trop forte intensité lumineuse.

En utilisant ces solutions innovantes, il est possible d’améliorer significativement le confort visuel tout en réduisant efficacement sa facture énergétique. Cette technologie peut avoir un impact positif sur la santé mentale et physique des employés grâce à une meilleure qualité de vie au travail.

Dans ce dossier dédié aux différentes solutions profitables aux entreprises en matière d’éclairage LED modernisé, sachez qu’il existe de nombreuses options disponibles aujourd’hui qui répondront parfaitement à vos besoins spécifiques.