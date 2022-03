Quelques services proposés par l’imprimerie La Rochelle 

Pour mieux communiquer autour d’elles, les entreprises optent de plus en plus pour des formes de communication plus efficaces et plus rationnelles. De l’utilisation des cartes de visite en passant par les dépliants, tous les moyens sont mis à contribution pour mieux accrocher les prospects. C’est dans ce domaine d’activités que se spécialise l’imprimerie La Rochelle. Découvrez ici quelques services qu’elle offre à sa clientèle.

Impression de carte de visite

Parmi les nombreux services proposés par l’imprimerie La Rochelle figure l’impression des cartes de visite. En effet, la carte de visite est un produit utilisé généralement par les personnes qui appartiennent ou qui sont fondatrices d’une entreprise. Elle renferme des informations importantes allégeant la communication des coordonnées aux partenaires ou à des clients potentiels. Elle est conçue sous l’identité officielle de la personne qui la détient et peut être personnalisée sous différents styles et formes. L’impression de ce type de carte fait partie des spécialités de l’agence 100% Print de l’imprimerie La Rochelle.

La conception des flyers

Qu’il s’agisse d’une entreprise ou non, l’utilisation de flyers permet de faire la diffusion de messages importants qu’ils soient temporaires ou permanents. Ce visuel à fort pouvoir d’impact accroche davantage le visuel du prospect ou de toute autre personne à qui le message est destiné. Moins coûteux et facile à réaliser, le flyer s’adapte bien à toute charte graphique. Chez 100% Print, vous avez la possibilité de faire la commande de vos flyers en un temps record.

La réalisation des dépliants

Les dépliants sont de plus en plus utilisés pour la présentation des offres et services de tout établissement. Ils sont généralement utilisés par toute catégorie confondue d’entreprise. Plus petits que les brochures et les catalogues, les dépliants peuvent être faciles à garder en main. De ce fait, ils n’encombrent pas le client potentiel. De même, il est possible de les plier en deux ou en plus de parties. C’est pour cela que les prospects ne manifestent pas de réticence à les prendre. L’imprimerie La Rochelle propose des dépliants sous divers formats qui s’adaptent mieux au projet du client.

Les affiches

Pour réussir sa communication, l’utilisation d’affiches s’avère indispensable. L’agence 100 % Print de l’imprimerie La Rochelle excelle également de la réalisation de celles-ci. Avec les affiches, il devient facile de faire sa communication sur différents supports comme les panneaux, mais aussi les murs. Par ailleurs, il est possible de passer à une personnalisation de ses affiches en optant pour différents formats. À cet effet, les formats les plus utilisés sont le A4, le A3, le A2 et le B1. Quel que soit le type de papier utilisé, les affiches permettent aussi de passer des messages à caractère temporaire ou permanent.

La conception des bâches

Les bâches sont généralement plus imposantes que tous les autres moyens de communication cités précédemment. Elles sont microperforées sur des supports PVC, ce qui les rend ineffaçables. D’ailleurs, il s’agit des moyens de communication les plus utilisés dans la publication des messages permanents. Elles peuvent être affichées à l’extérieur ou à l’intérieur des établissements. Pour la conception des bâches de qualité, l’agence 100 % Print de l’imprimerie La Rochelle vous ouvre grandement ses portes.