Vol en hélicoptère : comment se passe un baptême ?

Faire son baptême de l’air en hélicoptère, tout comme en avion, c’est tout un processus d’évènements qu’il faut contrôler. Suite à une certaine initiation, on peut commencer son baptême de l’air. Une intégration complète au processus nécessite un préalable des connaissances sur le déroulement du baptême de l’air en hélicoptère. Découvrez ici l’ensemble du processus de déroulement du baptême dans un vol en hélicoptère.

Quelles sont les différentes étapes d’un premier vol en hélicoptère ?

Comme avec tout objet volant, l’initiation à la conduite de l’hélicoptère fait naître une certaine excitation avec plusieurs appréhensions. Ce sont des émotions ressentîtes qui sont tout à fait normales à l’approche du baptême.

A lire également : Les femmes de Caroline du Sud commencent l'automne à la tête d'ANNIKA Intercollegiate

La gestion de la peur

Pour commencer, la première étape consiste à éviter tout état de panique. Il faudra prendre tout son calme et s’assurer d’une bonne concentration. De plus, si un professionnel doit vous accompagner, celui-ci est paré et préparé à faire face à votre peur et saura vous rassurer et répondre à vos préoccupations.

La mise au point

Il fait bien commencer par la théorie avant de passer à la pratique. Ainsi, lorsque vous êtes encore au sol, le professionnel commencera par vous donner l’ensemble des informations nécessaires au déroulement de votre baptême de l’air. Il vous prodiguera aussi l’ensemble des consignes de sécurité pour un débit en hélicoptère. Il va ensuite inviter tous les passagers à rejoindre le cockpit afin de démarrer. Vous avez la possibilité de voyager avec votre famille, car l’appareil dispose d’environ 5 places. Vous pourrez alors partager votre expérience pour des sensations plus inédites avec d’autres amateurs du domaine.

A découvrir également : Quels sont les 4 meilleurs sports pour la santé ?

Le décollage

Avec l’aide du pilote, vous engagerez le décollage et celui-ci se chargera de prendre de l’altitude pour vous aider. Votre peur du départ s’estompera aussitôt que l’engin a pris départ. Vous aurez alors le temps de partager et de profiter des magnifiques paysages urbains ou naturels de la région. Durant tout le vol, le pilote se chargera de vous montrer comment procéder à l’utilisation des commandes. Vous aurez aussi l’occasion d’être émerveillé par ce morceau de Paysage vu d’en haut, fasciné par les couleurs de la nature et étonné par toutes ces nouvelles sensations.

La communication

À bord de l’hélicoptère, vous disposez d’un casque radio. Celui qui vous a été remis au préalable vous servira de moyen de communication. Vous pourrez être en contact avec le pompier et vous pourrez écouter les commentaires sur la région survolée. Cette balade en hélicoptère doit être l’occasion pour vous d’apprendre, mais aussi de garder des souvenirs inoubliables.

Si vous avez franchi le pas et que votre premier vol a su vous convaincre, il est temps de passer à un stage d’initiation au pilotage. Il faut savoir si au moment de l’apprentissage, votre pilote guide aura à charge de vous présenter les rouages du système. Ainsi, vous aurez à prendre connaissance des aspects théoriques de l’appareil, des commandes de bord, de la mécanique de vol et des consignes de sécurité. Une fois à bord, vous serez installé à ses côtés en tant que copilote. Vous aurez alors accès aux informations les plus importantes. C’est donc l’occasion de passer à un stage d’initiation du pilotage.

Avec ce stage, vous serez en double commande et votre guide se chargera de vous initier aux maniements professionnel de l’appareil. Vous aurez alors les plus des premières manœuvres de base dont : la prise d’altitude, la gestion des virages, le maintien du cap, l’atterrissage et le décollage. Il est vrai que les manœuvres les plus technique et délicat feront l’office d’un meilleur suivi avec cette initiation professionnelle. Vous pourrez tout de même prendre plaisir à tenir à la main les manette et pétales de l’hélicoptère.

Bien entendu, lors de votre stage, il vous faudra tenir le cap et Garches comme priorité de mieux apprendre. Il faudra oublier un moment la contemplation de paysage et se concentre beaucoup plus sur le côté technique. Vous pourrez qu’à même jeter un regard furtif sur la vue panoramique qui vous entoure.