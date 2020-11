Accueil » Santé Comment recharger ma cigarette électronique ? Santé Comment recharger ma cigarette électronique ?

La réponse simple à combien de temps il faut pour charger une batterie vape est si vous commencez à partir d’une batterie absolument morte, environ trois heures. Mais beaucoup plus peut aller dans une question comme celle-ci. Examinons certains des autres facteurs qui peuvent être pris en compte lors du chargement d’une batterie vape, selon les circonstances.

Charge pour la première fois

Après la première fois, vous utilisez votre batterie de vape chargée, assurez-vous de la prendre jusqu’à être absolument morte avant de la charger pour la première fois. Cela vous permet de tirer le meilleur parti de votre batterie vape.

Chargement d’une batterie Ego

Il devrait prendre environ 1,5 heure pour charger complètement une batterie ego 650-1300mah. Ce sont les piles que vous utiliserez pour votre atomiseur à cartouche standard ou ce4 ego atomiseur.

Chargement d’une batterie 18650

Les années 18650 sont des batteries puissantes et doivent être traitées comme telles. La meilleure partie sur les années 18650 est qu’ils sont amovibles de votre appareil. Il est fortement recommandé de choisir un chargeur de batterie externe pour ces types de batteries. Les appareils qui utilisent 1 batterie peuvent être endommagés par l’utilisation d’un « chargeur rapide » si vous utilisez un câble micro USB pour charger votre appareil. Vous voulez généralement un .5 ampérage sur le bloc de charge auquel vous branchez le câble micro USB. La recharge externe est particulièrement recommandée si vous disposez d’un appareil qui utilise plus d’une batterie. Dans ce cas, certains appareils peuvent avoir du mal à garder le niveau de charge des deux batteries même s’ils sont en train de charger via un câble micro USB. L’utilisation d’un chargeur de batterie externe vous permettra d’avoir un emplacement dédié pour chaque batterie qui leur permet de charger à son propre rythme jusqu’à ce qu’elles soient toutes pleines. La plupart des chargeurs externes peuvent varier leur vitesse d’ampérage (.5ampères — 2 ampères), et c’est un excellent moyen de charger rapidement en toute sécurité. Vous pouvez toujours utiliser le port micro USB dans les cas d’urgence, mais il peut probablement stress vos batteries/appareil avec une utilisation à long terme. 18650s peuvent prendre de 1-3 heures pour charger complètement en fonction de la façon dont ils sont épuisés.

Surcharge d’une batterie Vape

Il y a une grande différence entre les batteries de téléphone cellulaire et les batteries vapeurs. Vous pourriez être en mesure de laisser votre téléphone portable branché plus longtemps qu’il n’en a besoin, même après qu’il est complètement chargé. Mais dans le cas des batteries vape, elles peuvent être surchargées. Cela devrait être évité, d’une manière générale. La plupart du temps, cela se produit lorsque les gens oublient qu’ils chargent leur batterie, ou qu’ils vont se coucher pendant que la batterie est encore chargée.

Charge pendant la vaporisation

C’ est ce qu’on appelle un transfert. Quant à savoir si vous pouvez le faire ou non, la réponse dépend du modèle de batterie. Si vous devez démonter votre appareil pour charger votre batterie, évidemment la réponse est non. Si, cependant, la batterie se charge via un port quelque part sur l’unité (le bas par exemple) alors vous pouvez probablement vape pendant que vous chargez. Cependant, il n’est pas recommandé de le faire si votre appareil utilise deux ou plusieurs batteries externes, il est possible qu’ils deviennent inégales dans la consommation d’énergie, ce qui ajoute du stress à l’appareil et aux batteries.

Première charge pour un stylo Vape

Charger un stylo pour la première fois peut prendre jusqu’à quatre heures ou aussi peu que 30 minutes. Cela dépend de la taille de la batterie. Une fois que la lumière du stylo passe du rouge au vert, elle est complètement chargée.

Puis-je utiliser d’autres chargeurs sur ma batterie Vape ?

Si vous envisagez d’utiliser votre chargeur de téléphone avec lequel charger votre vape, cela n’est pas conseillé. La batterie peut être détruite ou endommagée parce qu’un chargeur USB de voiture ou un chargeur de téléphone cellulaire émet plus de puissance que la batterie ou l’appareil peut gérer.

Combien de temps avant que je dois-je recharger ma batterie Vape Pen ?

Il y a beaucoup de variables qui vont dans cela, mais une charge complète pourrait durer jusqu’à deux jours, et la batterie de stylo Vape pourrait être chargée un total total de peut-être 300 fois avant qu’il ne soit plus utile.

De nombreux facteurs entrent dans les considérations entourant ces chiffres, peu importe la batterie ou l’appareil que vous utilisez.

