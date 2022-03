Est-ce que l’application Bankin est gratuite ?

L’application Bankin est un programme informatique conçu dans le but de faciliter la gestion des comptes bancaires pour les particuliers. Vous avez la possibilité de gérer vos comptes dans les différentes banques ou en ligne depuis votre téléphone. Pour bénéficier de la simplicité qu’apporte cette appli, vous avez le droit de payer ou non.

Possibilité de choisir une option gratuite

L’application Bankin existe pour alléger la gestion financière des ménages et pour donner un coaching financier. Il existe une option d’abonnement gratuit qui met à votre disposition des fonctionnalités précises. L’option gratuite vous permet d’agréger vos comptes dans les établissements financiers en Europe. L’autre fonctionnalité de l’option gratuite qui séduit est la présence d’un tableau de bord qui enregistre et notifie chaque opération sur chaque compte. Il y a même des analyses graphiques de votre richesse et l’historique de vos transactions.

A voir aussi : Tout sur le rachat de crédit

Grâce au graphique, vous pouvez déduire si vous faites une bonne gestion de vos revenus. Quant à l’historique, il vous permet de savoir si les banques et autres établissements ne retirent pas au-delà de ce qu’ils doivent vous prendre. L’option gratuite de l’application Bankin offre encore deux fonctionnalités intéressantes : la catégorisation des flux et la notification pour chaque opération sur tous vos comptes. La première sert à classer vos revenus dans des catégories précises et la seconde vous évite de signaler toute activité surprise.

Offrez-vous les avantages d’un compte Bankin payant

La version payante de l’application Bankin qui existe est également appelée le compte Premium et propose deux offres distinctes. Le compte Bankin Plus est réservé aux particuliers et pour les professionnels, c’est le compte Bankin Pro. Les deux offres du compte premium disposent des mêmes fonctionnalités mais fonctionnent différemment. Les particuliers peuvent l’avoir pour 5euros le mois, alors que l’abonnement revient à 20 euros chaque mois aux entreprises.

A lire également : Ironfx comment ça marche ?

Si la version gratuite se limite au constat et au contrôle basique de tous vos comptes bancaires et en ligne, le compte premium vous permet de les traiter. Grâce aux fonctionnalités de ce compte, vous pouvez exporter toutes vos données financières dans un format Excel. Cela vous permet de faire des interprétations personnelles et surtout, peuvent servir dans diverses occasions. Pour une meilleure gestion de vos différents revenus, le compte premium vous permet de créer des catégories nouvelles des flux et de simplifier beaucoup de frais.

Connaître l’option adéquate

Les deux types d’utilisation de l’application Bankin sont très utiles. Il n’y a pas de doute à avoir sur la bonne fonctionnalité de l’option gratuite. L’option gratuite vous permet de visualiser sous un angle de 360° vos différents comptes quelle que soit votre situation géographique. Vous pouvez ainsi, avoir accès à vos différents relevés bancaires. Autrement, si vous n’avez pas besoin d’étudier par vous-même votre situation financière, l’option gratuite vous convient amplement.

Si ce qu’il vous faut par contre, est une analyse approfondie par vos soins pour des jugements divers, les fonctionnalités du compte premium est l’idéal. Vous aurez des prévisions exactes très utiles dans la gestion de votre budget. Il est évident que les frais d’abonnement au compte premium sont moindres pour la disponibilité de telles fonctionnalités si pratiques. Vous pouvez décider de payer l’abonnement chaque année. Pour un compte Bankin plus, cela fait 30 euros et 100 euros pour le compte Bankin pro.