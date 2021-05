Accueil » Santé Le produit à base de CBD sont de plus en plus populaires Santé Le produit à base de CBD sont de plus en plus populaires

En France, la plante de cannabis est généralement connue comme une plante interdite appréciée des drogués pour ses effets enivrants.

En plus de l’ingrédient actif THC, qui déclenche la sensation de « high » chez le consommateur, la plante contient également d’autres ingrédients actifs tels que le cannabidiol (CBD).

Vous pouvez maintenant facilement acheter votre CBD sous forme d'huile, de capsules ou de fleurs individuelles.

Aujourd’hui, nous vous expliquerons le mode d’action des fleurs de CBD et vous expliquerons comment vous pouvez augmenter votre bien-être avec cet ingrédient actif.

Qu’est-ce que le CBD ?

Le CBD est une abréviation de cannabidiol et est un cannabinoïde non psychoactif issu du chanvre femelle (cannabis). L’ingrédient actif n’est pas psychoactif et, contrairement au THC, n’induit pas d’intoxication. Parce que cette substance a un effet différent et ne change pas la conscience du patient, elle est même disponible à la vente dans les magasins.

Que font les fleurs de CBD ?

Le cannabidiol agit principalement sur les terminaisons nerveuses dans tout le corps. Cependant, il déploie également son effet dans le cerveau et sur certaines cellules immunitaires.

L’un des effets les plus importants du CBD est ses effets antispasmodiques et anti-inflammatoires. C’est ainsi que cela fonctionne pour calmer l’anxiété et augmenter le bien-être.

Les cannabinoïdes peuvent également réguler de manière préventive la pression artérielle, soulager la douleur et les troubles du sommeil, ou même aider contre le diabète et diverses douleurs, bien que ces dernières propriétés n’aient pas encore été scientifiquement prouvées.

Dans quelles formes le CBD est-il disponible ?

Les deux grands groupes principaux sont d’une part les fleurs de CBD et d’autre part les extraits de cannabis. Les fleurs sont soit préparées sous forme de thé, soit utilisées par inhalation à l’aide d’un vaporisateur électrique.

L’huile de CBD (gouttes de CBD), les liquides de CBD et les capsules de CBD sont connus sous le nom d’extraits. L’extrait de CBD le plus utilisé est l’huile, car elle est bon marché, elle est facile à prendre et à doser, et la qualité du CBD est bonne. Cependant, le goût de l’huile n’est pas pour tout le monde, il existe donc deux autres options pour les extraits.

D’autre part, il y a le liquide CBD, qui est un peu plus cher et convient aux personnes qui aiment fumer des e-cigarettes. Le liquide CBD est inhalé et l’avantage est que l’effet anxiolytique et relaxant se produit très rapidement, car le cannabinoïde n’a pas à traverser le tube digestif lorsqu’il est inhalé. Cependant, les cigarettes électroniques étant associées à des risques pour la santé, leur utilisation n’est pas recommandée.

L’avantage des capsules de CBD est qu’elles sont faciles à doser. Cependant, un effet retardé est à prévoir, car l’ingrédient actif n’est absorbé que dans l’estomac et les intestins.

À quelle vitesse le CBD fonctionnent-elles ?

Cela dépend si vous utilisez des extraits de CBD ou des fleurs de CBD. L’huile de CBD agit après environ 15 à 30 minutes, car l’ingrédient actif est absorbé par la muqueuse buccale et pas seulement dans le tube digestif.

Pour ce faire, mettez l’huile sous la langue puis attendez. Si vous avalez l’huile tout de suite, comme les capsules de CBD, elle ne peut agir que dans l’estomac et le tube digestif et donc plus tard que lorsqu’elle est absorbée par la muqueuse buccale.

Prendre les fleurs dans le vaporisateur ou prendre du liquide CBD dans la cigarette électronique conduit à un effet plus rapide, car la substance dans les alvéoles est immédiatement absorbée à travers la membrane muqueuse.

Le CBD nécessite-t-il une ordonnance ?

Contrairement au THC, le cannabidiol ne nécessite pas de prescription.

Cependant, il convient de noter que les médecins ne prescriront du CBD que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de traiter les crises. Étant donné que le CBD est disponible sans ordonnance, les coûts doivent être supportés par vous-même.

Où d’autre est contenu le CBD ?

Le CBD peut être utilisé dans de nombreux produits. Il existe des gélules de CBD, du CBD dans le café, du chewing-gum au CBD et des biscuits au CBD, qui conviennent tous aux personnes qui veulent essayer le cannabinoïde et veulent initialement renoncer à ses effets puissants.

Il semble intéressant qu’il existe également des variantes de “weed” qui ne contiennent que du CBD et dans lesquelles le THC nocif et enivrant ne peut pas être trouvé. Ceci est principalement utilisé par les personnes qui « fument » beaucoup et qui ne veulent plus avoir la tête brumeuse, mais qui veulent obtenir l’effet de bien-être du CBD.

Le CBD ou d’huile de CBD a-t-elle des effets secondaires ?

Jusqu’à présent, les effets et effets secondaires du CBD n’ont été testés que sur des animaux et là à très fortes doses. Ici, vous pouvez acheter de l’huile de CBD de qualité, par exemple. Par conséquent, la recherche sur les effets secondaires du CBD en est encore à ses balbutiements.

Cependant, il faut dire que des effets secondaires défavorables surviennent généralement lorsque des doses élevées sont prises. Par conséquent, il faut éviter de prendre des doses trop élevées ou de prendre du CBD avec de l’alcool ou d’autres drogues.