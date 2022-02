Le CBD est une molécule utilisée pour le traitement de divers maux. Compte tenu de son efficacité, elle est associée à divers produits : les dérivés du cannabidiol. En général, tout produit de cbd ayant un taux de THC inférieur ou égal à 0,2 % est propice à la commercialisation. Quel est le prix d’un produit au CBD en pharmacie ? Éléments de réponse.

Le prix de l’huile de CBD en pharmacie

L’huile de CBD est un produit disponible dans les pharmacies physiques et les officines en ligne. En général, ces enseignes commercialisent ce dérivé du cannabidiol en vue d’aider les acheteurs à soigner des maladies ou à brûler de la graisse. Cet article coûte environ entre 20 et 150 euros en pharmacie.

En réalité, les officines proposent une huile de CBD à concentration faible. La teneur en cannabidiol varie 5 et 10 %. Cependant, le prix de la même qualité d’huile varie entre les pharmacies physiques et les pharmacies en ligne. Dans la pratique, les enseignes physiques vendent le produit plus cher.

La différence de prix entre les enseignes se situe entre 6 ou 10 euros selon la marque d’huile que vous achetez. Aussi, les pharmacies réelles ne commercialisent que des huiles au cbd d’un laboratoire spécifique. À cet effet, elles sont contraintes d’appliquer un prix onéreux en raison de la qualité du produit.

Le prix de la crème et des cristaux de CBD en pharmacie

La crème de cbd est un produit peu répandu sur le marché. La majorité des patients utilise ce produit au cannabidiol pour soulager les douleurs musculaires et parfois les tendinopathies. En général, les offices fixent le prix de ce produit en fonction du volume du tube ou du flacon.

En pratique, le volume de 50 ml de gel ou de la crème au CBD se vend entre 20 et 30 euros. Ce prix change d’une pharmacie à une autre et les pharmacies physiques officielles proposent un prix élevé pour ce type de produit. Ainsi, il est possible d’acheter la crème de 50 ml entre 25 et 50 euros selon le laboratoire de fabrication.

S’agissant des cristaux au cannabidiol, ces produits jouent le même rôle que l’huile de cbd. La différence se situe au niveau de la concentration en CBD. En effet, les cristaux contiennent jusqu’à 99 % de molécule propre du chanvre. Le prix de ce produit en pharmacie varie entre 20 et 40 euros.

Le prix des traitements exceptionnels à base de cbd

Il existe en pharmacie des traitements exceptionnels à base de cbd. Ces médicaments sont vendus uniquement en pharmacie physique sur présentation d’une ordonnance. Il s’agit en réalité de Sativex et d’Epidyolex.

Le premier produit est un spray buccal à base de CBD et de THC. Le second médicament ayant le cannabidiol comme substance active, sert à traiter les troubles épileptiques.

Pour acheter le Sativex, il est impératif de prévoir en moyenne 650 euros. En réalité, il s’agit d’un médicament importé depuis un pays de l’Union européenne. À l’achat, le flacon de Sativex 3 x 10 ml peut coûter 465 euros en Allemagne. Le pharmacien ajoute les frais suivants :

la TVA ;

la marge économique ;

l’autorisation d’importation.

Quant à Epidyolex, les informations concernant son prix sont principalement communiquées par le pharmacien.