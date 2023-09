Les arômes gourmands les plus populaires en e-liquide

L’odeur des brioches qui sortent du four, du caramel en train de brunir, du chocolat qui fond… Toutes ces senteurs vous rappellent votre douce enfance ? Etant adulte, vous aimerez revivre ces mêmes sensations gourmandes ? Avec le vapotage et l’évolution de son e-liquide, vous pouvez désormais profiter d’une douce promenade gustative sur votre palais, sans un gramme de sucre, d’additif ni de colorant ! Voici notre classement des e-liquides gourmands les plus populaires.

L’e-liquide saveur caramel

En plus de son parfum sucré qui emplit votre palais, ayez l’impression de gouter à des morceaux de caramel sans la partie qui colle aux dents. Ces e-liquides gourmand arborent une douce vapeur aux arômes de dessert, qui ne vous feront pourtant pas prendre un seul kilo. Lors d’un sevrage tabagique, vous pouvez vapoter du caramel sans grossir. N’est-ce pas une excellente nouvelle ?

A lire également : Huile de coco ou huile végétale : que choisir pour lutter contre les vergetures pendant la grossesse

Sur le marché, l’e-liquide caramel se décline en plusieurs saveurs : le classique, l’arôme poire-caramel et la pêche-caramel.

L’e-liquide saveur café

Très populaire auprès des e-fumeurs français, l’e-liquide café arbore un goût 100% fidèle à la boisson. La saveur se décline en variantes intéressantes dont la saveur cappuccino (café/crème) ou celle Iris coffee (café/whisky).

A lire en complément : Adénome de la prostate : l'impact des traitements sur la sexualité

L’e-liquide saveur cookie

Cet e-liquide imite fidèlement les parfums de ce célèbre gâteau aux pépites de chocolat que l’on adore tant ! Appréciez la saveur fondante sur la langue en aspirant un nuage de vapeur gourmand. Cerise sur le gâteau, vous pouvez personnaliser votre e-liquide en prenant la saveur cookie comme base pour une expérience encore plus croustillante.

L’e-liquide saveur framboise-chocolat

La fraicheur et le piquant de la framboise sont accompagnés de la gourmandise du chocolat, l’ensemble forme une saveur inégalable. Fabriqué en France, cet e-liquide est composé de PG, VG, de nicotine et d’arômes de chocolat et de framboise. Appréciez votre vapotage avec son parfum légèrement sucré et très gourmand !

L’e-liquide miel

Les produits de la ruche n’ont pas leur pareil pour faire du bien à la gorge tout en étant riche en goût ! L’e-liquide saveur miel apporte un goût légèrement sucré et fondant sur la langue. Sans être écœurant, cet e-liquide est doux avec un arôme agréable sur vos lèvres. Pour votre plaisir, l’e-liquide miel se décline en plusieurs saveurs, dont la version classique ou encore l’arôme DIY Happy Poppy au goût de céréales au miel. A noter que cette arôme ne contient ni PG, ni VG ni nicotine et sert uniquement à la préparation d’e-liquide DIY.

L’e-liquide Max Red aux goûts de la tarte aux fruits rouges

Vous rappelez vous cette période où vous voliez une fraise sur la tarte posée sur la table de cuisine ? Fermez les yeux, replongez dans vos souvenirs d’enfance et remémorez-vous ce goût sucré et acidulé des fruits rouges et de la crème pâtissière. C’est exactement cette expérience que vous vivrez en vapotant l’e-liquide Max Red. Vous apprécierez la fraîcheur des fraises des bois et des baies sauvages, sans oublier la touche de crème onctueuse.

Si vous êtes plutôt branché fruits rouges, plusieurs variantes d’e-liquides pourront vous faire plaisir, comme le Rocky Red (goût 100% fruité) ou le Red Fury (mélange de menthe fraîche, de fruits rouges et de raisin).