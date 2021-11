E-liquide : les critères pour bien le choisir Partager :







Si vous débutez avec la cigarette électronique, vous faites systématiquement face à cette question. Quel e-liquide utiliser avec votre vapoteur ? La meilleure façon d’y répondre est d’essayer les produits. Cependant, voici quelques indications pour vous aider à aller plus vite.

L’importance de doser sa quantité de nicotine dans le e-liquide

Le vapotage peut être la voie royale pour les fumeurs pour décrocher petit à petit de l’addiction à la nicotine. Avec une cigarette électronique, il devient plus facile de doser le taux de nicotine à ingérer. En diminuant petit à petit la quantité de nicotine à mettre dans le e-liquide, il est de l’ordre du possible d’arrêter enfin de fumer. Dans tous les cas, en utilisant une e-cigarette, vous n’exposez plus vos poumons aux effets néfastes de la fumée.

Sur le site le Petit Vapoteur, vous avez accès à des indications détaillées sur les façons optimales d’utiliser votre e-liquide. Vous comprendrez entre autres que pour un fort hit en gorge, il vous faut 6 mg de nicotine. Le hit le plus puissant s’obtient avec 18 mg de nicotine. Au-delà de cette quantité, vous vous exposez à des migraines et des nausées.

Notez également qu’il est indispensable d’accorder la quantité de nicotine avec vos habitudes de fumeur. Le but du e-liquide nicotiné est d’apporter la même dose de nicotine que celle apportée par vos tiges. Un grand fumeur ne peut pas se contenter d’un léger hit apporté par 3 mg de nicotine par exemple. Le besoin en nicotine ne sera pas comblé, une sensation de manque s’en suit souvent.

Comprendre la proportion PG/GV

Le propylène glycol, PG et la glycérine végétale sont les composants les plus présents dans le e-liquide. Ces deux substances ont des rôles très précis. Généralement, les e-liquides du marché sont hauts en taux de propylène glycol. Cette substance a la propriété de favoriser le hit. Toutefois, il faut comprendre que cette caractéristique dépend plus du taux de nicotine que du PG.

La glycérine végétale est la substance qui influe sur la quantité de vapeur créée. Toutefois, il est conseillé aux débutant de ne pas utiliser d’e-liquide avec un taux de glycérine végétal supérieur à 50%. D’une manière générale, tout le monde peut trouver l’e-liquide qui lui convient dans des taux se situant entre 60/40 et 80/20. Mais avant d’acheter votre e-liquide, prenez le temps de vérifier sa compatibilité avec votre cigarette électronique.

Les saveurs de e-liquides basiques

Les saveurs et les arômes sont ce qui caractérise « le goût » d’un e-liquide. Chaque fabricant essaie de se positionner sur certaines catégories de sensations de goût et d’odorat différentes. Les combinaisons sont tout simplement innombrables. Toutefois, il est possible de les regrouper dans 4 grandes catégories.

Vous avez ainsi les e-liquides mentholés qui sont particulièrement appréciés pour leur fraîcheur. Ensuite, vous avez les e-liquides au goût fruité qui essaient de reproduire le goût de vos fruits préférés. Les e-liquides gourmands, qui ont toute une communauté de vapoteurs derrière eux, reproduisent la saveur de vos desserts, bonbons ou boissons préférées. Enfin, vous avez le e-liquide classique est l’alternative pour retrouver à peu près le goût de la cigarette.