Guide ultime du e-liquide pour les débutants

L’e-liquide, communément appelé « jus », est un liquide utilisé dans les cigarettes électroniques. Lorsqu’il est versé dans un réservoir ou un pod, il s’imprègne dans une mèche, qui est en contact avec un serpentin (un serpentin est comme un élément chauffant). Lorsque la puissance est appliquée à la bobine, elle vaporise le jus qui s’est imprégné dans la mèche, pour être inhalé par l’utilisateur. Le e-liquide se décline en d’innombrables saveurs différentes, de sorte qu’il existe des options pour tous les goûts. Vous voulez en savoir plus ? Continuez à lire.

Que contient un e-liquide ?

Un e-liquide pas cher pour cigarette électronique contient généralement quatre composants : de la glycérine végétale, du propylène glycol, des concentrés d’arômes et (en option) de la nicotine.

A lire également : Pourquoi suivre un régime sans glucide ?

Glycérine végétale

La glycérine végétale (ou VG, comme on l’appelle communément) est un produit généralement utilisé dans les aliments et les boissons pour donner un goût sucré sans provoquer de caries et de plaque dentaire. Il s’agit d’un liquide épais, légèrement sucré, qui a peu de goût, mais produit beaucoup de vapeur.

Propylène glycol

Le propylène glycol (ou PG comme on l’appelle communément) est un produit que l’on trouve dans les aliments, les boissons et les inhalateurs Ventolin. Il s’agit d’un liquide fin qui transporte très bien l’arôme et produit un certain effet de gorge.

A découvrir également : Pourquoi prendre du CBD ?

Concentrés d’arômes

Ce sont des arômes de qualité alimentaire qui sont utilisés pour donner un goût agréable au e-liquide. Il existe des milliers de combinaisons possibles, donc si vous pensez à une saveur, il y a probablement un e-liquide pour elle.

Quelle est la meilleure saveur ?

Il est difficile de répondre à cette question, car nous avons tous des goûts différents ; c’est très subjectif. Il existe cinq groupes d’arômes principaux :

Fruits/Bonbons

Desserts

Boissons

Menthols/Menthes

Les tabacs (parfois nature et parfois mélangés à des arômes comme la crème anglaise, la vanille, etc.)

Il est généralement bon d’imaginer votre type de friandise préféré. S’agit-il d’un dessert ? Un morceau de fruit ? Un bonbon ou une boisson ? Vos goûts en matière d’aliments et de boissons se traduisent généralement assez bien dans vos goûts en matière d’e-liquides. Il existe également des saveurs de tabac si vous n’êtes pas intéressé par une saveur sucrée. Ce serait une bonne idée de sélectionner quelques saveurs dans différentes catégories, de les essayer et de voir ce que vous préférez.

Les e-liquides existent dans différents rapports VG/PG et il est important de choisir le bon pour le dispositif que vous utilisez. Tout d’abord, parlons de ce que sont le PG et le VG. Le PG est du propylène glycol et c’est le plus fin des deux, il produit moins de vapeur, mais plus de throat hit. Le VG est de la glycérine végétale et est le plus épais des deux, il produit plus de vapeur et moins de throat hit.

Pour un réservoir moderne à poumon direct (haute puissance) qui est conçu pour aspirer le e-liquide assez rapidement, vous voulez un liquide plus épais, généralement 60/40 (60% VG, 40% PG) ou plus. Si vous utilisez un liquide moins épais, vous risquez d’avoir des fuites, car le e-liquide fin passera à travers la mèche et sortira plus facilement des orifices d’aération.

Pour un réservoir où un système de pods bouche à poumon (faible puissance), conçu pour absorber de plus petites quantités de liquide, une proportion comprise entre 50/50 et 70/30 est généralement acceptable. Plus épais, vous risquez d’avoir des bouffées sèches, car le coton n’est pas capable d’absorber l’e-liquide épais assez rapidement.

Veuillez noter qu’il s’agit d’une directive générale, certaines bobines fonctionneront bien en dehors de ces recommandations.