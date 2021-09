Accueil » Auto Automobile : les vérifications à faire pour partir en vacances sereinement Auto Automobile : les vérifications à faire pour partir en vacances sereinement

Rien de mieux que les vacances pour découvrir une nouvelle ville en compagnie de ses proches. Lorsque la destination choisie n’est pas très éloignée, s’y rendre en auto peut-être une belle expérience de partage. Si pour ces vacances, vous avez choisi de vous déplacer avec votre voiture, voici les vérifications à faire pour partir en vacances sereinement.

Faire les vérifications de niveaux

Les fluides contenus dans les automobiles, sont très importants pour leur bon fonctionnement. Avant d’aller en vacances, vous serez bien avisé de vous intéresser aux niveaux d’huile à moteur et d’huile de frein ainsi qu’au liquide de refroidissement. Une vérification du niveau du liquide lave-glace vous permettra également de vous prémunir contre la poussière des longs trajets.

Tout conducteur avec un minimum de savoir-faire mécanique peut vérifier les niveaux de liquides de son véhicule. Un petit coup d’œil au manuel d’utilisation de l’auto peut vous aider à vous y retrouver et facilement faire vos vérifications. Vous devrez idéalement faire vos vérifications de niveaux lorsque le véhicule n’est pas en marche et que le moteur est froid.

S’intéresser à l’éclairage de l’auto

L’importance des phares et des feux lumineux des voitures n’est plus à démontrer. Qui plus est, les conduites nocturnes sont très fréquentes dans le cadre des sorties de vacances. Pour profiter de vos vacances en toute sécurité, il est alors nécessaire de contrôler l’état de votre éclairage. Vous pouvez procéder à la vérification tout seul ou vous faire assister par une tierce personne.

Actionnez à tour de rôle phares, clignotants, veilleuse et tous les feux de la voiture. Appréciez ensuite leur éclairage. En cas d’éclairage faible, procédez à des remplacements. Le cas échéant, vous pouvez sereinement prendre la route. Par prudence, n’hésitez toutefois pas à vous équiper d’ampoules neuves pour vous prémunir contre toute mauvaise surprise.

Ne pas oublier le freinage et les pneus

Le système de freinage de l’auto et ses pneus doivent être en excellentes conditions pour vous garantir un trajet sûr. Pour les pneus, il faudra vérifier leur état ainsi que leur pression. L’état de la roue de secours mérite également un contrôle minutieux. Au niveau du frein, tout le système de freinage, ainsi que les amortisseurs doivent être vérifiés.

Au regard de l’importance de ces vérifications et de leur complexité, il est recommandé de les confier à un professionnel. Grâce à son expertise, ce dernier saura comment s’y prendre. Il fera un diagnostic fiable et préconisera au besoin des changements d’accessoires de l’auto afin de vous mettre en sécurité.

Faire un check-up prévisionnel

Une fois les vérifications présentées ci-dessus complétées, votre véhicule est presque prêt pour prendre la route. Il vous faudra toutefois vérifier la présence des outils et accessoires utiles en cas de panne. Ici, assurez-vous d’avoir dans votre voiture des gilets de sécurité, un éthylotest, un triangle de signalisation, des princes pour batterie, un cric, etc.

N’oubliez pas de faire un check-up de votre niveau de couverture auprès de votre assurance. À toutes fins utiles, informez-le de votre projet de voyage de vacances. Après les discussions avec votre assureur, vous serez désormais prêt à partir en vacances sereinement.