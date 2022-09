Comment une crypto prend-t-elle de la valeur ?

La cryptomonnaie ou simplement crypto est une monnaie décentralisée. Elle ne répond à aucune institution et donc sa valeur ne peut être établie par celles-ci. Toutefois, plusieurs autres facteurs influent sur cette valeur. Comment une crypto prend-elle alors de la valeur. Ci-dessous relevé les divers éléments qui déterminent la valeur de cet actif numérique. Lisez !

Le contexte économique

Généralement, le premier élément qui a des répercussions sur la valeur d’une cryptomonnaie est le contexte économique. Celui-ci s’entend comme l’ensemble des faits et phénomènes économiques observable dans un environnement déterminé. Ainsi, lorsque le contexte économique est favorable, la valeur d’une cryptomonnaie augmente. Cela s’explique bien évidemment par le fait que le comportement des investisseurs est directement lié à la situation économique. A contrario, lorsque le contexte est menaçant, les investisseurs hésitent à investir leurs capitaux et la valeur de la crypto en pâtit.

La technologie ou projet global

Le second élément permettant d’apprécier la valeur de la crypto est son projet global ou sa technologie de base. Pour appréhender cet élément, vous devez vous intéresser à :

– L’équipe à l’origine de la cryptomonnaie

– L’objectif ciblé par la cryptomonnaie

– L’utilisation qui peut être faite de la cryptomonnaie

– Etc

En effet, la véritable valeur d’une cryptomonnaie repose essentiellement sur sa technologie. Ainsi, une cryptomonnaie adossée à une technologie des plus innovante pourrait bien évidemment voir sa valeur accroître. Prenez pour exemple le Bitcoin, cryptomonnaie de grande valeur, permettant de réaliser des transactions sans recourir à un intermédiaire.

La confiance accordée à la monnaie

Un autre facteur qui agit sur la valeur d’une cryptomonnaie est la confiance qu’elle inspire. En effet, plus les investisseurs ont confiance en une monnaie plus celle-ci voit sa valeur augmentée. C’est une règle universelle qui s’applique déjà aux autres monnaies. Par exemple, pour les monnaies fiduciaires, c’est la confiance que les humains en ont qui donne de la valeur. Et bien, c’est le même principe avec une cryptomonnaie. Plus les investisseurs ont confiance en celle-ci, plus sa valeur atteint des sommets.

La demande de la cryptomonnaie

La demande ou plus précisément le nombre d’utilisateurs est également importante. C’est cela qui traduit à la fois la confiance des investisseurs, mais également l’utilité de technologie de la cryptomonnaie. En effet, plus une technologie est utile et plus la confiance qui en émane est satisfaisante, plus les gens y font recours.

La popularité de la cryptomonnaie est donc un élément clé justifiant sa valeur. Pour exemple, la blockchain du bitcoin est sans doute celle qui est la plus connue et populaire. Comme énoncé, cette confiance et popularité fait évidemment d’elle, la cryptomonnaie qui a la plus grande valorisation. Pour finir, notez que la demande d’une cryptomonnaie est un élément qui évolue extrêmement vite si cette cryptomonnaie est digne de confiance et utile. Ainsi, un utilisateur en entraînant un autre, une crypto peut vite avec du succès si ces éléments sont remplis.

Le taux de pénétration

Le taux de pénétration d’une cryptomonnaie dans l’économie réalisé est un facteur non-négligeable de sa valeur. Ainsi, lorsque :

– Les investisseurs institutionnels

– Les fonds d’investissement

– Les banques

– Etc

s’intéresse à une cryptomonnaie, il est fort probable que sa valeur augmente. Cet intérêt des entités économiques est déterminé par l’utilité qu’ils peuvent ou non tirer de ladite cryptomonnaie. Ainsi, une cryptomonnaie qui a pour seul rôle d’être achetés ou vendus ne devrait avoir aucune valeur. A contrario, celle dont la technologie peut aider dans de nombreux domaines notamment :

-L’assurance

– Les banques

– La finance

– La santé

– Etc

peut si son objet est bien cohérent avoir une grande valeur pour les institutions.

La rareté de cryptomonnaie

Les choses rares ont de la valeur et à cela la cryptomonnaie n’y déroge pas. Ainsi, plus la monnaie est rare plus sa valeur augmente. C’est notamment dans ce sens que certaines cryptomonnaies sont volontairement déflationnistes. Cette déflation volontaire est réalisée dans le but de diminuer la quantité de la cryptomonnaie et d’accroître avec le temps sa valeur. Somme toute, on constate que la rareté est également très utile à la valeur d’une cryptomonnaie.