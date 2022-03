Le chef José Andrés et World Central Kitchen sont déjà à la frontière de l’Ukraine

En temps de guerre, toute aide, même la plus minime, compte. D’autant plus dans un contexte tel que celui dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui. Le chef José Andrés, connu internationalement non seulement pour sa qualité à la tête de la cuisine, mais pour sa capacité à rejoindre un grand nombre de causes humanitaires à travers le monde, a lancé une campagne à travers sa fondation, World Central Kitchen, faisant ce qu’il fait de mieux : offrir de la nourriture à toutes les personnes qui sont fuyant actuellement la guerre.

Le Che asturien a déployé une puissante infrastructure à la frontière ukrainienne avec la Pologne qui, au moment de la rédaction du présent rapport, a permis de nourrir plus de 4000 réfugiés. Fournir de la nourriture et des boissons aux milliers de personnes qui cherchent à échapper à un conflit de dimension historique dans l’Europe contemporaine.

A voir aussi : 15 chansons et paroles inspirantes pour vous élever, vous donner La chair de poule, et réallumez votre feu

L’apport de votre grain de sable n’a jamais été aussi facile

Peu de personnalités ont démontré leur engagement social, encourageant et invitant la société à apporter leur contribution dès la première minute. Cependant, l’initiative de José Andrés est encore plus frappante. Puisqu’il nous permet d’apporter notre grain de sable en quelques étapes simples.

Nous pouvons contribuer un montant personnalisé ou choisir certains des différents forfaits que nous pouvons trouver sur leur site Web. De plus, et afin d’éviter tout problème avec la plateforme de paiement, la fondation de World Central Kitchen propose trois méthodes : Apple Pay, carte de crédit et virement bancaire.

A lire aussi : 5 choses à faire avant d’investir dans une crypto monnaie

Possibilité de personnaliser notre don

En plus de tout ce qui précède, la fondation du chef José Andrés nous offre la possibilité de dédier notre don à la mémoire d’un être cher, d’un collègue ou d’un ami qui a été touché par la guerre. Sans aucun doute, une excellente option pour pouvoir vous aider encore plus directement.

Enfin, il convient de noter la possibilité de pouvoir apporter une aide récurrente avec la périodicité choisie. Automatiser l’ensemble du processus au maximum et s’assurer que la quantité indiquée arrivera au bon moment. Sans plus attendre.

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies, la médiation de ce type de conflit en aidant toutes les personnes impliquées est plus facile que jamais. Nous vous proposons de vous joindre à la cause :

FAIRE UN DON

L’équipe de Purolink et d’Este Medio souhaite vous offrir son aide afin que vous puissiez en savoir un peu plus sur cette initiative. En plus de vous inviter, dans la mesure du possible, à apporter votre contribution et à faire en sorte que cette situation se termine de la manière la plus satisfaisante et la plus rapide possible pour tous. Il est temps d’agir, l’Ukraine a besoin de nous !